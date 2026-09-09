Tin sao 9/9: Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng nhau sang Hàn Quốc, Bảo Anh gợi cảm ở tuổi 34

Thứ tư, 19:23 09/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang có chuyến đi Hàn Quốc để thực hiện một số công việc, trong khi đó ca sĩ Bảo Anh gây chú ý bởi nhan sắc gợi cảm hậu sinh nhật.

Bảo Anh gợi cảm tuổi 34 cùng Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ca sĩ Bảo Anh vừa đăng tải loạt ảnh mới xinh tươi, quyến rũ như một lời chào tuổi 34 luôn ngập tràn năng lượng tích cực.

Bảo Anh gợi cảm tuổi 34 cùng Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, đầy năng lượng, Bảo Anh chọn phong cách thời trang phóng khoáng với trang phục tôn dáng, kết hợp cùng mái tóc xõa tự nhiên và lối trang điểm sắc sảo.

Bảo Anh gợi cảm tuổi 34 cùng Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

MC Mai Ngọc đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Hạ Long (Quảng Ninh) cùng gia đình. Đây cũng là chuyến đi chơi đầu tiên của con trai cô sau 16 tháng chào đời.

Bảo Anh gợi cảm tuổi 34 cùng Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hàn Quốc - Ảnh 4.

Bé Panda là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Mai Ngọc và ông xã, được mẹ nhận xét là cậu bé thân thiện, đáng yêu và luôn hợp tác trong mọi hoàn cảnh. 

Bảo Anh gợi cảm tuổi 34 cùng Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hàn Quốc - Ảnh 5.

Diễn viên Lê Hạ Anh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện chiếc đầm ren mỏng xuyên thấu tông màu xanh bạc hà, được thiết kế với phần cổ chữ V xẻ sâu tôn lên xương quai xanh thanh mảnh. "Trân trọng từng khoảnh khắc", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

Bảo Anh gợi cảm tuổi 34 cùng Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hàn Quốc - Ảnh 6.

Sắc vóc gợi cảm của cô được phô diễn một cách khéo léo qua lớp vải ren dập nổi cầu kỳ cùng phần chân váy xếp bèo tầng thướt tha. 

Bảo Anh gợi cảm tuổi 34 cùng Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hàn Quốc - Ảnh 7.

Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên vui vẻ bên nhau khi bắt đầu đặt chân tới Hàn Quốc để thực hiện công việc.

Bảo Anh gợi cảm tuổi 34 cùng Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hàn Quốc - Ảnh 8.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ hình ảnh xinh tươi và tiết lộ tự mình trang điểm rất ưng ý.

(Ảnh FB nhân vật)

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