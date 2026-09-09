Tin sao 9/9: Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng nhau sang Hàn Quốc, Bảo Anh gợi cảm ở tuổi 34
GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang có chuyến đi Hàn Quốc để thực hiện một số công việc, trong khi đó ca sĩ Bảo Anh gây chú ý bởi nhan sắc gợi cảm hậu sinh nhật.
Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng sau 2 lần đổ vỡ: 'Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ...'Giải trí -
GĐXH - "Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cần có tình yêu, nhưng cũng cần năng lực yêu. Cần sự lãng mạn, nhưng cũng cần trách nhiệm... Và quan trọng nhất là đắc nhân tâm trong chính gia đình mình", Phi Thanh Vân chia sẻ.
Nhân sinh nhật 3 tuổi con gái Lisa, Khánh Thi nhắn gửi: 'Mong con một đời bình an, khỏe mạnh'Giải trí -
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã viết những dòng xúc động khi nói về bé Lisa nhân dịp cô bé tròn 3 tuổi. Nhiều khán giả nhận xét Lisa như búp bê đời thực.
Hồng Đào ở tuổi ngoài 60: 'Không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha'Giải trí -
GĐXH - Hồng Đào đã bật khóc và nghẹn lời khi nói về tình thân gia đình trong phim "Lên hương". Với chị, không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha.
Lê Phương chúc mừng nghệ sĩ Kiều ChinhGiải trí -
GĐXH - Lê Phương mong chờ sự trở lại của nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi 90, sau nhiều năm bà vắng bóng màn ảnh Việt.
Đại gia rút đơn kiện Khánh sau khi Phương xin hòa giảiGiải trí -
GĐXH - Phương nhờ Tùng đưa tới gặp người bị Khánh đánh trong quán bar để hòa giải, không những xin thành công còn được lời mời bất ngờ.
Công việc không lương suốt 20 năm của MC Quyền LinhGiải trí -
GĐXH - MC Quyền Linh hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc làm việc không lương cho con gái suốt 20 năm qua. Bà xã của nam MC bình luận một câu khiến fan chú ý.
Động thái của Cường Đô la khi gặp vợ cũ Hồ Ngọc HàGiải trí -
GĐXH - Cường Đô la gây chú ý khi gặp vợ cũ Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý trong buổi họp phụ huynh cho con trai. Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la, dù không xuất hiện trực tiếp nhưng cũng được khen ngợi vì sự bao dung.
Phù Sa lo lắng khi xuất hiện clip 'bóc trần sự thật'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Nhân vật Bình Vlog thực hiện buổi ghi hình nhằm "bóc trần sự thật sô cô la Bình Hòa" khiến Phù Sa cảm thấy lo lắng.
MC Mai Ngọc khéo léo khoe ảnh ông xã trong chuyến du lịch Hạ LongGiải trí -
GĐXH - Chồng MC Mai Ngọc hiếm hoi lộ diện khi đưa vợ đi Hạ Long kỷ niệm chuyến du lịch đầu tiên của con trai 16 tháng tuổi. Bé Panda cũng khiến fan thích thú với những khoảnh khắc đáng yêu.
Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thươngGiải trí -
GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 chia sẻ khoảnh khắc bình yên, giản dị với dòng tâm sự đầy cảm xúc. Cô viết: "Hạnh phúc bắt đầu từ một giây trân trọng, rồi một ngày, một tháng, một năm… và một đời yêu thương".