Tin sao 9/9: Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng nhau sang Hàn Quốc, Bảo Anh gợi cảm ở tuổi 34

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GĐXH - "Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cần có tình yêu, nhưng cũng cần năng lực yêu. Cần sự lãng mạn, nhưng cũng cần trách nhiệm... Và quan trọng nhất là đắc nhân tâm trong chính gia đình mình", Phi Thanh Vân chia sẻ.