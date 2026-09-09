Nhân sinh nhật 3 tuổi con gái Lisa, Khánh Thi nhắn gửi: 'Mong con một đời bình an, khỏe mạnh'

Hồng Đào ở tuổi ngoài 60: 'Không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha'Giải trí -
GĐXH - Hồng Đào đã bật khóc và nghẹn lời khi nói về tình thân gia đình trong phim "Lên hương". Với chị, không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha.
Một trong những hình ảnh gần đây khiến Lisa được chú ý là khi cô bé tham gia lớp học ballet. Dù còn nhỏ, Lisa đã bắt đầu làm quen với những động tác cơ bản của bộ môn nghệ thuật này.
Bên cạnh những khoảnh khắc tập luyện, Lisa còn được bố mẹ tạo điều kiện tận hưởng tuổi thơ với những hoạt động phù hợp lứa tuổi. Trên trang cá nhân, Khánh Thi và Phan Hiển thường chia sẻ hình ảnh các con trong những chuyến đi chơi, những buổi sinh hoạt gia đình hay những khoảnh khắc đời thường.
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
GĐXH - Hồng Đào đã bật khóc và nghẹn lời khi nói về tình thân gia đình trong phim "Lên hương". Với chị, không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha.
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