Nhân sinh nhật 3 tuổi con gái Lisa, Khánh Thi nhắn gửi: 'Mong con một đời bình an, khỏe mạnh'

Thứ tư, 18:59 09/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Khánh Thi mới đây đã viết những dòng xúc động khi nói về bé Lisa nhân dịp cô bé tròn 3 tuổi. Nhiều khán giả nhận xét Lisa như búp bê đời thực.

Nhân sinh nhật 3 tuổi con gái Lisa, Khánh Thi nhắn gửi: 'Mong con một đời bình an, khỏe mạnh' - Ảnh 1.Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã học ballet

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi đã chính thức nhập học môn múa ballet, cô bé bộc lộ tài năng và gen trội nghệ thuật từ bố mẹ.

Lisa - con gái Khánh Thi tròn 3 tuổi xinh như búp bê đời thực - Ảnh 1.

Khánh Thi trên trang cá nhân chia sẻ, ngày 9/9 là một dấu mốc đặc biệt khi cô con gái út Lisa chính thức bước sang tuổi lên 3. Sau ba năm làm “em bé”, Lisa ngày càng đáng yêu và cũng ngày càng biết cách khiến cả gia đình phải “đầu hàng” trước sự nhõng nhẽo, dễ thương của mình.

Lisa - con gái Khánh Thi tròn 3 tuổi xinh như búp bê đời thực - Ảnh 2.

Khánh Thi cho biết, cô không mong gì nhiều, chỉ hy vọng con gái luôn bình an, khỏe mạnh, vui vẻ và được thật nhiều người yêu thương trong suốt cuộc đời. Với riêng những lúc Lisa nhõng nhẽo với mẹ, cô hài hước nói rằng mình sẵn lòng “cho phép” con gái giữ thói quen ấy thêm vài chục năm nữa.

Lisa - con gái Khánh Thi tròn 3 tuổi xinh như búp bê đời thực - Ảnh 3.

Đi kèm dòng chúc mừng sinh nhật, Khánh Thi chia sẻ hình ảnh bé Lisa với những khoảnh khắc xinh xắn, đáng yêu như búp bê phiên bản đời thực.

Lisa - con gái Khánh Thi tròn 3 tuổi xinh như búp bê đời thực - Ảnh 4.

Trong gia đình, Lisa là em út nên nhận được nhiều tình cảm từ bố mẹ và các anh chị. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cô bé thường xuất hiện với vẻ hồn nhiên, tinh nghịch đúng lứa tuổi.

Lisa - con gái Khánh Thi tròn 3 tuổi xinh như búp bê đời thực - Ảnh 5.

Không chỉ được bố mẹ chăm sóc, Lisa còn có hai người anh luôn đồng hành trong cuộc sống. Sự xuất hiện của ba anh em tạo nên những khoảnh khắc gia đình vui vẻ, ấm áp.

Lisa - con gái Khánh Thi tròn 3 tuổi xinh như búp bê đời thực - Ảnh 6.

Khánh Thi từng chia sẻ, nhiều hình ảnh các con cùng học tập, vui chơi và tham gia những hoạt động thường ngày. Qua đó có thể thấy nữ kiện tướng dancesport luôn dành nhiều thời gian để đồng hành cùng các con, dù công việc của cô khá bận rộn.

Một trong những hình ảnh gần đây khiến Lisa được chú ý là khi cô bé tham gia lớp học ballet. Dù còn nhỏ, Lisa đã bắt đầu làm quen với những động tác cơ bản của bộ môn nghệ thuật này.

Bên cạnh những khoảnh khắc tập luyện, Lisa còn được bố mẹ tạo điều kiện tận hưởng tuổi thơ với những hoạt động phù hợp lứa tuổi. Trên trang cá nhân, Khánh Thi và Phan Hiển thường chia sẻ hình ảnh các con trong những chuyến đi chơi, những buổi sinh hoạt gia đình hay những khoảnh khắc đời thường.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

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