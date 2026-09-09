Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thương

Thứ tư, 11:31 09/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 chia sẻ khoảnh khắc bình yên, giản dị với dòng tâm sự đầy cảm xúc. Cô viết: "Hạnh phúc bắt đầu từ một giây trân trọng, rồi một ngày, một tháng, một năm… và một đời yêu thương".

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 1.Nhan sắc tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36, trải qua một lần sinh nở nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài "hack tuổi" cùng sự năng động nhờ biết cách chăm sóc nhan sắc.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36: Một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 1.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ cùng tinh thần vui vẻ, hạnh phúc. Thời gian qua cô vướng tin đồn hẹn hò thủ môn Lê Giang Patrick. Tuy nhiên, người trong cuộc không lên tiếng hay chia sẻ gì về thông tin này. 

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36: Một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 2.

Á hậu Hoàng Oanh sinh năm 1990, từng bước bước vào showbiz từ khi còn khá trẻ. Năm 2006, cô giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen toàn quốc, từ đó có cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và bắt đầu hành trình hoạt động nghệ thuật.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36: Một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 3.

Năm 2012, Hoàng Oanh tiếp tục thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và giành ngôi vị Á hậu 1. Danh hiệu này mở ra cho cô nhiều cơ hội trong lĩnh vực giải trí, song người đẹp không lựa chọn con đường dựa hoàn toàn vào danh hiệu nhan sắc.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36: Một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 4.

Sau khi đoạt Á hậu, Hoàng Oanh tiếp tục tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2013 và giành giải Ba. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp cô được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò người dẫn chương trình.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36: Một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 5.

Với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm cùng phong thái tự tin, Hoàng Oanh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu và truyền hình. Cô đảm nhận vai trò MC ở nhiều chương trình, sự kiện và các cuộc thi sắc đẹp.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36: Một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 6.

Điều đáng chú ý là Á hậu Hoàng Oanh không xem danh hiệu nhan sắc như một "tấm vé" để bước vào showbiz. Cô từng nói bản thân phải tự tìm kiếm cơ hội, trải qua những lần thử sức và cả thất bại để có được vị trí như hiện tại.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36: Một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 7.

Đằng sau hình ảnh một nữ MC luôn chỉn chu, Á hậu Hoàng Oanh từng trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống riêng. Cô kết hôn với chồng người Mỹ và có một con trai. Sau đó, cuộc hôn nhân tan vỡ và hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022. Sau biến cố, Á hậu Hoàng Oanh dành nhiều thời gian cho con trai và công việc. Cô từng chia sẻ rằng gia đình, con cái và những dự án nghệ thuật giúp mình tìm lại sự cân bằng sau giai đoạn khó khăn.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36: Một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 8.

Thay vì liên tục chia sẻ về đời tư, người đẹp giữ thái độ khá kín tiếng. Hình ảnh của Á hậu Hoàng Oanh trong những năm qua vì thế cũng có nhiều thay đổi: trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn nhưng vẫn duy trì sự năng động trong công việc.

Á hậu Hoàng Oanh là MC và diễn viên, từng dẫn nhiều chương trình truyền hình như Chuyện của sao, Tiền khéo, tiền khôn. Cô cũng tham gia các phim Bộ ba rắc rối, Tháng năm rực rỡ, Ba vợ cưới vợ ba và Ước hẹn mùa thu.

Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thương - Ảnh 10.Sắc vóc đời thực Á hậu Hoàng Oanh đẹp ra sao sau khi giảm cân?

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh có sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con. Nhờ giảm cân tích cực, cô đã đạt được vóc dáng như ý.

 

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