Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thương

Đằng sau hình ảnh một nữ MC luôn chỉn chu, Á hậu Hoàng Oanh từng trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống riêng. Cô kết hôn với chồng người Mỹ và có một con trai. Sau đó, cuộc hôn nhân tan vỡ và hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022. Sau biến cố, Á hậu Hoàng Oanh dành nhiều thời gian cho con trai và công việc. Cô từng chia sẻ rằng gia đình, con cái và những dự án nghệ thuật giúp mình tìm lại sự cân bằng sau giai đoạn khó khăn.