Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thương

Phương nhờ Tùng cứu Khánh vụ xô xát với khách tại quán barXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau rắc rối ở quán bar, Phương đã tới gặp Tùng để nhờ cứu giúp Khánh.
Á hậu Hoàng Oanh là MC và diễn viên, từng dẫn nhiều chương trình truyền hình như Chuyện của sao, Tiền khéo, tiền khôn. Cô cũng tham gia các phim Bộ ba rắc rối, Tháng năm rực rỡ, Ba vợ cưới vợ ba và Ước hẹn mùa thu.
GĐXH - Sau rắc rối ở quán bar, Phương đã tới gặp Tùng để nhờ cứu giúp Khánh.
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