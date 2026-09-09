Công việc không lương suốt 20 năm của MC Quyền Linh

Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội GĐXH - Hai con gái nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ đang chiếm sóng mạng xã hội với vẻ đẹp nàng thơ, đài các khi dự show thời trang mới đây.

Mới đây, MC Quyền Linh gây chú ý khi chia sẻ 2 khoảnh khắc đáng nhớ cùng con gái Hạt Dẻ, kèm trạng thái: "Người vận chuyển không bao giờ có lương… nhỏ thì cõng, lớn thì chở nhé".

Trong ảnh là 2 giai đoạn khác nhau của ái nữ nhà Quyền Linh: Lúc còn bé thơ thì được ba kiệu trên vai và hiện tại ở tuổi thiếu nữ, Hạt Dẻ lại được ba Linh chở đi bằng xe máy. Hai bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả thích thú trước hình ảnh một ông bố nổi tiếng nhưng vẫn tự mình làm "tài xế" cho con. Không ít phụ huynh cũng đồng tình rằng, được đưa đón con mỗi ngày đôi khi chẳng phải một "nhiệm vụ" mà là một phần hạnh phúc của việc làm cha mẹ.

Đặc biệt, doanh nhân Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh cũng hạnh phúc bình luận: "Có 'bình rượu mơ' vô giá rồi mà ba Linh".

Quyền Linh chia sẻ hai khoảnh khắc làm việc "không lương" gây chú ý.

Quyền Linh từng tiết lộ hai con gái được bố mẹ thay nhau đưa đón từ lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp. Quyền Linh cho rằng đây cũng là cách để anh và các con có thêm thời gian ở cạnh nhau. Nam MC hạnh phúc với công việc "không lương" này.

Trước đó vài ngày, nam nghệ sĩ cũng đăng tải khoảnh khắc đưa đón con gái út bằng oto kèm lời nhắn: "Vẫn mãi là tài xế trung thành với Út Dẻ thương yêu của ba, kể cả thứ 7 và chủ nhật và ngày lễ luôn con nhé".

Hay trong dịp con gái út tròn 18 tuổi hồi tháng 7 vừa qua, anh cũng thừa nhận bản thân vẫn muốn được làm những việc rất nhỏ bên con. "Trong lòng ba vẫn muốn mỗi buổi sáng được đưa con ăn sáng rồi đến trường, chiều lại đứng trước cổng trường ngóng chờ con tan học và được đón con về. Chỉ có việc đơn giản như vậy thôi nhưng ba vô cùng hạnh phúc trong suốt 18 năm qua. Ba vẫn muốn tiếp tục công việc suốt 18 năm qua cho đến khi nào có người nào đó thay thế ba con nhé", Quyền Linh viết.

Quyền Linh hạnh phúc khi được làm "tài xế" cho các con gái.

Lọ Lem cũng có khoảnh khắc ngồi sau xe máy của ba gây sốt MXH (Ảnh: FBNV)

Không riêng Hạt Dẻ, với Lọ Lem cũng tương tự, khi con gái đã trưởng thành, Quyền Linh vẫn chủ động đưa đón con. Cuối năm 2024, Lọ Lem từng chia sẻ một buổi sáng phải có mặt tại phim trường từ 5h để trang điểm. Vì sợ con thiếu ngủ nên Quyền Linh đã thức dậy từ khoảng 4h sáng để lái xe đưa con đi làm, để có thêm thời gian ngủ trên đường.

Quyền Linh sinh năm 1969, là một trong những MC quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình như Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò... Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò MC, anh từng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình.

Năm 2005, Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo. Sau hơn 20 năm gắn bó, cả hai có hai con gái là Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008). Gia đình nam MC nhiều năm qua vẫn được công chúng chú ý bởi cuộc sống khá kín tiếng nhưng ấm cúng. Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng ngày càng trưởng thành và nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH.