Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng sau 2 lần đổ vỡ: 'Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ...'

Phi Thanh Vân sau đổ vỡ: 'Quốc tịch không quyết định tuổi thọ của hôn nhân' GĐXH - "Chồng Tây hay chồng Việt đều là một con người với tính cách, hệ giá trị, cách yêu thương, cách giao tiếp và cách chịu trách nhiệm khác nhau. Một cuộc hôn nhân bền vững không được quyết định bởi hộ chiếu, mà bởi khả năng hai người hiểu nhau, tôn trọng nhau, giao tiếp với nhau và cùng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình", Phi Thanh Vân chia sẻ.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, được biết đến là người mẫu, diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Cột mốc 23, Thiên mệnh anh hùng... Bên cạnh đó, cô còn tham gia sản xuất phim và kinh doanh.

Ngoài ra, vào tháng 6/2025, Phi Thanh Vân được bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Theo quyết định bổ nhiệm, Phi Thanh Vân giữ chức phó viện trưởng trong vòng 2 năm. Cô có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và đề xuất việc triển khai chương trình hoạt động của đơn vị theo sự phân công của Viện trưởng và quy định, điều lệ của Viện.

Về đời tư, Phi Thanh Vân từng trải qua nhiều thăng trầm với 2 lần hôn nhân đổ vỡ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng con trai (con chung với người chồng thứ 2). Đến tháng 11/2024, Phi Thanh Vân công khai bạn trai là Trần Chí Phú - Giám đốc của một công ty xây dựng và hơn cô gần 10 tuổi.

Mới đây, chia sẻ với Gia đình & Xã hội về những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Phi Thanh Vân thừa nhận, sau khi ly hôn người chồng thứ hai vào năm 2016, cô đã có một quyết định mà đến bây giờ vẫn cho rằng đó là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đó là học. Cô đã học nhiều khóa liên quan đến kiểm soát và quản trị bản thân, tâm lý, tình yêu, hôn nhân, gia đình, giao tiếp và nghệ thuật ứng xử.

Phi Thanh Vân cho biết, sau khi ly hôn chồng thứ 2 vào năm 2016, cô đã có một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đó là học. Và cô đã thực hiện đều đặn suốt 10 năm qua.

"Tôi không học chỉ để có một tấm bằng. Tôi học vì lúc đó tôi muốn hiểu chính mình. Tôi muốn hiểu tại sao con người yêu nhau rồi lại làm tổn thương nhau. Vì sao có những người rất yêu nhau nhưng không thể sống cùng nhau. Vì sao một người có thể mang một vết thương từ cuộc hôn nhân cũ sang cuộc tình mới. Và quan trọng hơn, làm thế nào để một người sau đổ vỡ có thể đứng lên mà không biến mình thành một người cay nghiệt.

Tôi cứ học, cứ trải nghiệm, cứ quan sát và sau đó lại chia sẻ những điều mình học được với cộng đồng... Và tôi đã có một hành trình kéo dài hơn 10 năm", Phi Thanh Vân kể.

Đến năm 2025, Phi Thanh Vân được trao danh hiệu Tiến sĩ danh dự của Trường Đại học California trong lĩnh vực này. "Với tôi, danh hiệu đó không phải là điểm kết thúc. Bởi học về tâm lý con người là một hành trình không có điểm dừng. Càng học, tôi càng hiểu rằng con người rất phức tạp. Và càng chia sẻ với cộng đồng, tôi càng nhận ra rằng phía sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ thường không chỉ có một người đúng và một người sai", cô nói.

Qua nhiều năm học tập và chia sẻ, nữ diễn viên càng tin rằng, muốn có một tình yêu lành mạnh, trước hết phải trở thành một con người có khả năng yêu lành mạnh. "Đó là khả năng hiểu cảm xúc của mình, chịu trách nhiệm với hành vi của mình, biết lắng nghe, biết đặt giới hạn, biết tôn trọng người khác và quan trọng nhất là biết đắc nhân tâm ngay trong chính những mối quan hệ thân thiết nhất của mình", cô chia sẻ.

Sau những đổ vỡ, Phi Thanh Vân hạnh phúc nắm tay "nửa kia" - doanh nhân Trần Chí Phú. Cô cho biết nửa kia là người luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với cô trong cuộc sống và sự nghiệp.

Và đến hiện tại, khi đã tìm được hạnh phúc với "nửa kia" là doanh nhân Trần Chí Phú, Phi Thanh Vân cho biết không giấu giếm quá khứ nhưng với cô: thành thật và phơi bày toàn bộ là hai khái niệm khác nhau.

"Người bạn đời mới cần biết những điều quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chung: con cái, trách nhiệm pháp lý, tài chính... Nhưng không phải mọi chi tiết của quá khứ đều cần được kể.

Tôi rất thích một nguyên tắc: Quá khứ cần được thành thật, nhưng cũng cần có ranh giới. Tôn trọng người mới cũng là tôn trọng quyền riêng tư của chính mình", Phi Thanh Vân bày tỏ quan điểm.

Nói về quá khứ của người bạn đời hiện tại, nữ diễn viên cho biết thêm: "Tôi nghĩ mỗi người đều có một vùng riêng tư cần được tôn trọng. Tôi có thể chia sẻ những giá trị mà tôi trân trọng ở người bạn đời của mình, nhưng tôi không muốn biến quá khứ của anh ấy thành một câu chuyện để công chúng bàn luận.

Phi Thanh Vân được bạn đời đồng hành trong việc nuôi nấng con trai.

Bởi tôi cũng mong muốn người bạn đời của mình được tôn trọng giống như cách tôi mong công chúng tôn trọng những điều riêng tư của tôi. Điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng đi qua những gì, mà là chúng ta đang lựa chọn trở thành người như thế nào ở hiện tại".

Cũng theo Phi Thanh Vân, cô không bao giờ coi người mới là người "chữa lành" quá khứ của mình. Bởi mỗi người đều có ưu - khuyết điểm riêng, hoàn cảnh riêng và cách yêu riêng: "Muốn yêu một người mới một cách công bằng, trước hết phải cho họ cơ hội được là chính họ".

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và đến hiện tại, Phi Thanh Vân cho biết: "Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cần có tình yêu, nhưng cũng cần năng lực yêu. Cần cảm xúc, nhưng cũng cần lý trí. Cần sự lãng mạn, nhưng cũng cần trách nhiệm. Cần tự do, nhưng cũng cần cam kết. Và quan trọng nhất là đắc nhân tâm trong chính gia đình mình".