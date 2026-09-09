Động thái của Cường Đô la khi gặp vợ cũ Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà bị Lưu Diệc Phi cắt khỏi khung hình chụp chung ở Thượng Hải: Có thân thiết nhau đâu mà… GĐXH - Sáng 9/9, cư dân mạng phát hiện trên Instagram của Lưu Diệc Phi tăng tải bức ảnh trong sự kiện ở Thượng Hải nhưng chỉ để cô và CEO BVLGARI, còn hình ảnh Hồ Ngọc Hà đã bị cắt bỏ. Động thái này nhanh chóng gây tranh luận trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội của Việt Nam.

Mới đây, Cường Đô la gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện cùng vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Theo nam doanh nhân, anh và Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hội ngộ khi đi họp phụ huynh cho con trai Subeo.

Điều đặc biệt và khiến fan nể phục là đi kèm khoảnh khắc này, Cường Đô la tuyên bố ngọt ngào dành cho Đàm Thu Trang khi thấu hiểu, bao dung và yêu thương anh cùng các con.

Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang vì bao dung, thấu hiểu, yêu thương ba và cả gia đình. Ba thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này. Yêu mẹ không từ nào có thể tả được. Ba chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc chỉ khi mẹ đứng sâu âm thầm support (ủng hộ) mà không lời than vãn nào", Cường Đô la bộc bạch.

Khoảnh khắc nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách các nhân vật liên quan cư xử văn minh, đặc biệt khi tất cả đều đã có gia đình và cuộc sống riêng. Và dù không có mặt trực tiếp nhưng qua chia sẻ của Cường Đô la, Đàm Thu Trang cũng được khen ngợi bởi sự khéo léo, bao dung và tinh tế trong cách xây dựng mối quan hệ với những người từng có vai trò quan trọng trong cuộc đời ông xã.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la từng có quãng thời gian gắn bó và có một con trai chung là bé Subeo. Khoảng năm 2015, cả hai xác nhận đường ai nấy đi nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tôn trọng, văn minh và cùng quan tâm, chăm sóc con trai.

Cuộc sống viên mãn của vợ chồng Cường Đô la - Đàm Thu Trang.

Hồ Ngọc Hà cũng tìm được bình yên bên Kim Lý.

Hiện tại, Cường Đô la đã có cuộc hôn nhân viên mãn bên Đàm Thu Trang. Cặp đôi có hai con chung là Suchin và Sutin, đồng thời Đàm Thu Trang cũng dành sự yêu thương cho Subeo. Cường Đô la thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường cho thấy các thành viên trong gia đình có sự gắn kết và thoải mái khi ở bên nhau.

Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà đang có cuộc sống hạnh phúc bên Kim Lý. Sau nhiều năm đồng hành, nữ ca sĩ và nam diễn viên xây dựng tổ ấm cùng hai con Leon và Lisa. Kim Lý cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với Subeo, thường xuyên thể hiện sự quan tâm đến con riêng của bạn đời.



