Đại gia rút đơn kiện Khánh sau khi Phương xin hòa giải

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Mùa hè năm ấy" sự việc Khánh xô xát với khách trong quán bar khiến người ta bị thương và đưa đơn kiện đến tai cha mẹ của Khánh. Ông Vệ và bà Liên lo lắng cho con trai, thấy tương lai của con mờ mịt. Năm lớp 12, vì đánh nhau với bạn bè mà phải đi tù 2 năm. Bà Liên lo lắng Khánh sẽ không lấy được vợ vì các gia đình e ngại lý lịch của anh.

Ông Vệ không hài lòng khi bà Liên nhắc lại chuyện quá khứ của con trai. Khánh cũng nói mình không làm sai, chỉ tự vệ khi bị đánh.

Bà Liên lo sợ con trai đi tù lần nữa và không lấy được vợ. Ảnh VTV

Trong khi đó, nhờ mối quan hệ của Tùng nên Vương đã đồng ý rút đơn kiện Khánh. Phương nhờ Tùng đưa đến gặp ông Vương để cám ơn. Vương vui vẻ vì Phương là người quen của Tùng, đồng thời đề nghị Phương chuyển công việc sang bên công ty của mình vì cô là người có năng lực.



Vương không kiện Khánh còn mời Phương tới công ty mình làm việc. Ảnh VTV

Phương đưa Tùng về nhà để gặp mẹ. Bà Ngọc vui mừng khi thấy Tùng đến chơi. Bà vốn xem Tùng là người con rể như ý vì gia đình có điều kiện, học hành giỏi giang. Bà liền mời Tùng đến dự đám giỗ bố của Phương và nhấn mạnh rằng đây là một buổi tiệc gia đình đơn giản, không có người ngoài.

Người mẹ thấy không khí vui vẻ nên mời Tùng ở lại ăn cơm. Thấy vậy Phương hốt hoảng, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tùng từ chối.

Mẹ của Phương lộ rõ mong muốn Tùng trở thành con rể của mình. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 9/9 trên VTV3.

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