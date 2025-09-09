Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi tổ chức đám cưới, dàn khách mời dần hé lộ
GĐXH - Tin tức về đám cưới của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đang khiến người hâm mộ bất ngờ. Dù cặp đôi khá kín tiếng, nhưng những hình ảnh thiệp cưới được bạn bè chia sẻ đã dần hé lộ ngày trọng đại sắp tới.
Mới đây, diễn viên Quốc Trường, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thiệp cưới của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như. Động thái này ngay lập tức khiến người hâm mộ bất ngờ và tò mò bởi trước đó cặp đôi chưa từng thông báo chính thức về ngày trọng đại. Theo thông tin được rò rỉ, lễ cưới của giọng ca "Con bướm xuân" được tổ chức vào ngày 19/9 tại TP.HCM.
Trước đó, tháng 4/2023, Hồ Quang Hiếu công khai danh tính bạn gái sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Bạn đời của nam ca sĩ tên Tuệ Như (tên thật Trần Huỳnh Như), sinh năm 2000, quê ở Cà Mau. Người đẹp sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 cùng thân hình cân đối.
Sau hơn 1 năm tổ chức đám hỏi, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như sắp làm đám cưới. Thiệp mời đã được gửi đến tay nhiều nghệ sĩ showbiz.
Tuệ Như là diễn viên và người mẫu tự do. Cô góp mặt trong nhiều show diễn thời trang của các nhà thiết kế trong nước. Trên trang cá nhân, bạn gái Hồ Quang Hiếu chia sẻ nhiều khoảnh khắc sải bước trên sàn catwalk hay tham gia các buổi chụp hình cho nhãn hàng. Giọng ca "Không cảm xúc" cho biết dù cả hai cách nhau 17 tuổi, nhưng có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, tư tưởng.
Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023, chỉ gần 2 tháng sau khi công khai. Sau đó, đám hỏi của cả hai được tổ chức vào đầu tháng 8/2023 tại Cà Mau.
Đầu năm 2025, cả hai hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Sự xuất hiện của nhóc tỳ đã khiến mái ấm nhỏ của Hồ Quang Hiếu thêm trọn vẹn, viên mãn.
Chia sẻ về hôn nhân với vợ kém 17 tuổi, Hồ Quang Hiếu tâm sự anh có nhiều niềm vui và hạnh phúc bên Tuệ Như và con trai. Nam ca sĩ biết ơn vợ vì đã thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
Con trai Hồ Quang Hiếu.
"Tôi hay trêu là Tuệ Như khá lười, ngủ nhiều. Song vợ lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa… Tôi vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món ăn đơn giản. Không biết thời gian sau sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ vui. Trước đây, tôi có thể bỏ bữa, ít quan tâm đến sức khỏe nhưng khi có vợ, cuộc sống trở nên điều độ hơn. Tôi cũng thấy mình sống có trách nhiệm", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.
Trong khi đó, Tuệ Như nói điều cô thích ở chồng là tính cách thật thà, ấm áp và chân thành. "Thú thật tôi còn khá trẻ, đôi khi sẽ không kiềm chế được cảm xúc trẻ con của mình. Nhưng anh Hiếu đã chia sẻ, trò chuyện để tôi hiểu vấn đề. Tôi cảm nhận anh là bờ vai vững chắc, trụ cột của gia đình. Ở bên anh, tôi cười suốt ngày", người mẫu tiết lộ.
Kể từ khi về chung nhà, Hồ Quang Hiếu và bạn gái thường xuyên chia sẻ, cập nhật cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Cặp đôi khoe ảnh đi nghỉ dưỡng, du lịch hay những khoảnh khắc chăm sóc con nhỏ.
