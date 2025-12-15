Cháu ngoại NSND Thanh Lam chọn 'cầm mic' trong tiệc đầy năm
GĐXH - NSND Thanh Lam mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên cháu ngoại vừa tròn một tuổi. Niềm vui của chị lan tỏa đến tất cả những người hâm mộ.
Trong tiệc đầy năm của cháu gái NSND Thanh Lam, divo nhạc Việt Tùng Dương cũng có mặt để chúc mừng. Anh là một trong những người bạn thân thiết của gia đình NSND Thanh Lam.
Ảnh: FBNV
