Cháu ngoại NSND Thanh Lam chọn 'cầm mic' trong tiệc đầy năm

NSND Thanh Lam hạnh phúc khoe khéo cháu ngoại vừa tròn 1 tuổi với nghi lễ lựa chọn nghề nghiệp trong buổi tiệc đầy năm. Nữ diva nhạc Việt vui vẻ viết: "Sinh nhật Bao, giữa một rổ đầy những ngành nghề của tương lai để con chạm tới, con đã không do dự, bàn tay bé xíu cầm lên chiếc mic. Khoảnh khắc ấy cả nhà ta vỡ òa … Có những con đường không cần lựa chọn chỉ là duyên đã gọi tên… Truyền thống gia đình mình con nhỉ?". Dòng viết chúc mừng cháu ngoại của NSND Thanh Lam nhận được tương tác lớn từ bạn bè và người hâm mộ.