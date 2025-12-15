Tuấn Hưng có 4 tháng rơi vào 'cận trầm cảm' khi mẹ bị bệnh nặng
GĐXH - Tuấn Hưng đã có quãng thời gian suýt trầm cảm và luôn cô đơn, lạc lõng dù có gia đình ở bên cạnh. Đó quãng thời gian mẹ anh bắt đầu bệnh và bản thân anh còn bị mổ dây thanh quản.
Tuấn Hưng đã có thời gian lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình
Những ngày cuối cùng của năm 2025, Tuấn Hưng bất ngờ xuất hiện trở lại, bình dị và bình lặng hơn. Giọng ca được ví von như "con ngựa bất kham" trong làng nhạc Việt như vừa bước qua một hành trình giông gió, chùn chân để tìm lại chính mình. Không ồn ào, không hấp tấp, dáng vẻ của nam ca sĩ in dấu sự trầm ổn của một người đã đi qua nhiều biến động. Ở ánh mắt và nụ cười của anh, thấy rõ một Tuấn Hưng trưởng thành hơn, lắng lại hơn, nhưng không hề mất đi "ngọn lửa" âm nhạc vẫn âm ỉ cháy.
Điều đáng nói, lần trở lại này của Tuấn Hưng không chỉ với một tâm thế khác, trầm tĩnh và sâu sắc hơn, mà còn ở vai trò mới: Nhạc sĩ sáng tác. 5 ca khúc được anh lựa chọn đưa vào album "Chạm" và giới thiệu rộng rãi đến khán giả lần này, chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều bài hát mà anh tự sáng tác trong quãng thời gian vừa qua. Đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất mà anh đem theo khi tái xuất và tái ngộ khán giả - một màn "chạm" sân sáng tác âm nhạc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Nói về quãng thời gian, anh ấp ủ được "Chạm", Tuấn Hưng trải lòng: "Quãng thời gian sáng tác ra các ca khúc trong album này có thể nói người khác là rất ngắn nhưng với tôi là rất dài, khoảng 4 tháng, từ lúc mẹ bắt đầu ốm, tôi bắt đầu mổ dây thanh, làm cho những cảm xúc hàng ngày của mình bị tụt xuống, gọi là trầm cảm thì hơi quá, nhưng đó là cảm giác bị cô đơn, bị lạc bước… Quãng thời gian ấy thú thật 4 tháng mà dài như 4 năm, từng ngày trôi qua rất chậm, rất dài và màu trầm nhiều hơn màu tươi. Tất cả những người trong gia đình, từ bố, vợ đến các con đều không biết cảm xúc đó của tôi. Tôi giấu cảm xúc vì nghĩ mình là trụ cột của cả gia đình nên cần phải vững vàng, chỉ biết ghi lại những cảm xúc đó vào trong âm nhạc. Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc".
Trong cuộc trò chuyện với báo chí Tuấn Hưng cũng cho biết, anh không bao giờ huyễn hoặc bản thân và cũng thẳng thắn nhận "thời kỳ đỉnh cao của mình đã qua từ rất lâu rồi". Tuy nhiên, Tuấn Hưng cảm thấy chính sự bền bỉ, nỗ lực trong âm nhạc đã giúp anh "hồi sinh" với những bản hits như: Nắm lấy tay anh, Gấp đôi yêu thương. Tuấn Hưng còn tự nhận mình là một nghệ sĩ có nhiều sức ảnh hưởng trong phòng karaoke bởi trong list các bài hát thì 10 bài thì phải có 2-3 ca khúc do anh thể hiện.
Tuấn Hưng lại "nịnh vợ" bằng sáng tác "Em"
Tuấn Hưng sau những thăng trầm, anh không chỉ có sự nghiệp ghi được dấu ấn trong lòng khán giả mà nam ca sĩ còn có một tổ ấm hạnh phúc. Năm 2014, anh quyết định dừng lại tất cả các "cuộc chơi" để làm đám cưới với hotgirl Hương Baby. Cách đây 2 năm, Tuấn Hưng cho biết anh và bà xã đều ưu tiên cho hạnh phúc gia đình. Nam ca sĩ tâm sự thêm: "Tôi và vợ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió nên ý thức được tầm quan trọng của hạnh phúc. Tôi biết nhẫn nại, hy sinh nhiều hơn và quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn".
Bà xã của nam ca sĩ là một doanh nhân trẻ thành đạt. Cô được biết đến là một người kinh doanh giỏi trong lĩnh vực ẩm thực và làm đẹp. Không chỉ là một người biết vun vén cho gia đình về vật chất, vợ Tuấn Hưng cũng luôn đồng hành trong những thăng trầm cuộc sống với chồng.
Trong cuộc họp báo ra mắt album "Chạm", Tuấn Hưng gọi vợ và là người phụ nữ tuyệt vời và anh tặng vợ bài hát "Em". "Em là bài hát "nịnh vợ", dành riêng cho người phụ nữ tuyệt vời của tôi. Trong quá trình sống với nhau nhưng những gì yêu thương đã nói hết rồi, yêu thương bây giờ đã đong đầy để chuyển biến thành trạng thái hoàn toàn khác, biết chăm lo cho bố mẹ của nhau, biết nhìn người vợ - chồng của mình để duy trì hạnh phúc của mình", Tuấn Hưng chia sẻ.
Còn với Thu Hương - vợ Tuấn Hưng, vẫn như ngày đầu yêu thương, cô dành cho chồng sự nể phục. "Anh Hưng là người rất tình cảm, từ xưa đã rất cá tính rồi, nhưng ẩn sâu trong tính cách của anh ấy là người cực kỳ tình cảm, dễ cảm xúc, đôi khi còn hơi yếu đuối. Nhưng khi trải qua những biến cố, trong những khoảnh khắc đó, em biết anh Hưng rất buồn nhưng không thể hiện quá để bố, hay vợ con lo lắng. Trong những lúc một mình, anh ấy bộc lộ cảm xúc nhất. Còn bình thường vẫn cố gắng duy trì mọi thói quen sinh hoạt, đưa con đi học, đưa vợ đi làm. May mắn là anh luôn có gia đình, bạn bè và âm nhạc để anh được giải tỏa nỗi buồn đó", Thu Hương nói. Ngoài ra, cô cũng dành lời khen cho chồng vì sáng tác hay.
11 năm sau hôn nhân, Tuấn Hưng và Thu Hương có 3 con trai - con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Cả 3 bé đều đến chúc mừng bố ra mắt album, các con đều hạnh phúc và tự hào về bố.
Tuấn Hưng thừa nhận "thời kỳ đỉnh cao đã qua lâu rồi". Clip: Đỗ Quyên
Tuấn Hưng là một ca sĩ nổi tiếng ở những năm 2000 với các ca khúc như: Vẫn nhớ, Tìm lại bầu trời, Tình yêu lung linh, Đêm định mệnh... Tuấn Hưng luôn khiến khán giả nhớ đến bởi phong cách âm nhạc sôi nổi, cháy hết mình và tràn ngập năng lượng khỏe khoắn.
