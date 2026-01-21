Tin sáng 21/1: Xe máy chuyển hướng không xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng; Công an cảnh báo nóng liên quan đến căn cước công dân trẻ em

Năm 2026, xe máy chuyển hướng không xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng

Người đi xe máy có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX nếu như không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng mà gây ra tai nạn giao thông. Thông tin trên VTC News.

Mức phạt không xi nhan đối với xe máy, xe ô tô được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tiếp tục áp dụng năm 2026, cụ thể như sau:

- Không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng: Bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng (điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

- Không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng (Gây tai nạn giao thông): Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng (điểm a khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Công an cảnh báo nóng liên quan đến căn cước công dân trẻ em, tất cả phụ huynh chú ý

Thời gian gần đây, Công an xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận tình trạng một số đối tượng sử dụng thủ đoạn giả mạo cán bộ Công an, gọi điện thoại cho phụ huynh với nội dung thông báo thông tin căn cước công dân của con em bị sai lệch hoặc chưa được cập nhật , yêu cầu gia đình thực hiện các thủ tục “điều chỉnh dữ liệu” theo hướng dẫn. Thanh Niên Việt cho biết.

Đáng chú ý, các đối tượng thường đánh vào tâm lý lo lắng của cha mẹ khi nghe con mình “bị sai thông tin” hoặc “không đủ điều kiện làm căn cước”, từ đó tạo áp lực, thúc giục người dân làm theo chỉ dẫn ngay lập tức.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định hiện nay không có bất kỳ chủ trương hay kế hoạch nào của lực lượng Công an liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin căn cước trẻ em thông qua hình thức gọi điện thoại cho công dân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị các đối tượng lừa đảo liên hệ, người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật.

Từ 1/7, quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng số định danh cá nhân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. Thông tin trên Người Lao Động.

Từ 1/7, sử dụng số định danh cá nhân làm mã định danh hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức có một hồ sơ điện tử được gắn mã định danh duy nhất (mã định danh hồ sơ điện tử) phục vụ công tác quản lý, tra cứu trên môi trường điện tử. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân làm mã định danh hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 27 nêu rõ, sơ yếu lý lịch điện tử được tạo lập đồng thời với quá trình tạo lập hồ sơ điện tử và gắn với một hồ sơ điện tử duy nhất. Mã số sơ yếu lý lịch điện tử sử dụng thống nhất với mã định danh hồ sơ điện tử.

Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thông tin, dữ liệu của cá nhân khi có phát sinh thay đổi vào hồ sơ điện tử và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác đối với thông tin, dữ liệu đã cập nhật.

Mức lương đóng BHXH từ năm 2026 nhiều người chưa biết

BHXH TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 06/BHXH-QLT thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp áp dụng kể từ năm 2026 đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Theo BHXH TP Hà Nội, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ tham gia các loại bảo hiểm nêu trên đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được xác định theo mức lương tối thiểu vùng tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Thông tin "cán bộ công an bị đâm tử vong khi tham gia cưỡng chế đất" là sai sự thật

Ngày 20/1, một lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "một cán bộ công an hy sinh trong khi tham gia cưỡng chế thu hồi đất" là sai sự thật. Hình ảnh đăng tải được tạo bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Người Lao Động cho hay.

Hình ảnh được tạo bởi công nghệ AI.

Hiện nay, nhiều trang phản động ở nước ngoài đăng tải lại nội dung này; chưa phát hiện tài khoản nào trong nước đăng tải, chia sẻ. Hầu hết những tài khoản bình luận, chia sẻ nội dung trên đều là tài khoản ảo, được lập ở nước ngoài. Trong đó, nhiều tài khoản của nhóm phản động FULRO lưu vong, lợi dụng chia sẻ, bình luận nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ chính quyền Việt Nam.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp nhận thông tin từ các nguồn tin chính thống, cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ các luồng thông tin để không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cực mạnh từ chiều tối nay, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

VTC News dẫn nguồn tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cho hay, từ ngày 21/01, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; trong khoảng từ đêm 21/01 đến 23/01, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội trong ngày 21/1, trời nhiều mây, có lúc có mưa, nền nhiệt giảm rõ rệt; ban ngày phổ biến 16-19 độ C, ban đêm trời rét, nhiệt độ hạ xuống 12-14 độ C. Đến ngày 22/1, Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét cả ngày; ban ngày nhiệt độ khoảng 14-16 độ C, ban đêm không mưa, nhiệt độ duy trì ở mức 12-14 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 20/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh với sóng cao 3,0-5,0m.

Vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-3,0m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông từ chiều tối 21/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,0-5,0m.

Từ ngày 22/01, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m.

Đáng lưu ý, từ khoảng ngày 23-24/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại để bảo vệ sức khỏe; che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do băng giá, sương muối; đồng thời cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực có mưa lớn cục bộ. Ngư dân được khuyến cáo hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh và sóng lớn trên biển để đảm bảo an toàn.