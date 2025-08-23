Mới nhất
Chi tiết lời khai của đối tượng lái xe 'thông chốt', tông Đại úy Lê Đình Công

Thứ bảy, 20:23 23/08/2025 | Xã hội
Nguyễn Văn Quân bật khóc, bày tỏ sự ân hận sau khi cùng một đối tượng khác lái xe máy tông thẳng vào Đại úy Lê Đình Công.

Quân (18 tuổi, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) là một trong hai “quái xế” lao thẳng xe máy vào chiến sĩ cảnh sát cơ động khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 23/8, tại bệnh viện, Quân bật khóc, ân hận khai nhận, bản thân biết rõ việc “thông chốt” là sai trái, tiềm ẩn nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành cũng như an toàn của người dân.

Tuy nhiên, do sợ bị xử lý vi phạm giao thông, Quân cùng bạn đã phóng xe tốc độ cao, tìm cách vượt qua nhiều chốt kiểm soát.

Theo lời khai của Quân, khi điều khiển xe máy đến khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm hướng về Âu Cơ, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng, Quân và đồng bọn vẫn liều lĩnh tăng ga, lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội).

Chi tiết lời khai của đối tượng lái xe 'thông chốt', tông Đại úy Lê Đình Công - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân.

Cú va chạm mạnh khiến Đại uý Công bị thương nặng, phải cấp cứu khẩn cấp.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Quân nhiều lần bật khóc, hối hận vì hành vi nông nổi đã gây thương tích nghiêm trọng cho cán bộ đang làm nhiệm vụ, đồng thời tạo nguy cơ mất an ninh trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, tại đường Nghi Tàm, khi làm nhiệm vụ, Đại uý Công đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với 2 đối tượng phóng xe tốc độ cao. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà cố tình lao thẳng vào anh, khiến anh bị thương nặng. Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bị điều tra tội giết người, 2 quái xế tông cảnh sát cơ động đối diện mức án nào?

Theo luật sư, việc 2 thanh niên lao xe máy vào cảnh sát cơ động bị điều tra về tội giết người là có căn cứ, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư, việc 2 thanh niên lao xe máy vào cảnh sát cơ động bị điều tra về tội giết người là có căn cứ, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bão số 5 Kajiki tăng cấp nhanh, khả năng đạt cực đại cấp 12 khi đổ bộ vùng biển ven bờ miền Trung

Bão số 5 Kajiki tăng cấp nhanh, khả năng đạt cực đại cấp 12 khi đổ bộ vùng biển ven bờ miền Trung

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bão số 5 Kajiki di chuyển nhanh và bắt đầu quá trình tăng cấp nhanh. Đến 25/8, tâm bão trên vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, giật cấp 15.

Ninh Bình: Thương tâm hai cháu nhỏ bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước

Ninh Bình: Thương tâm hai cháu nhỏ bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ba cháu nhỏ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình rủ nhau đi tắm biển, hai người bị sóng cuốn ra xa dẫn đến đuối nước thương tâm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhóm ngành Sư phạm 2025 cao kỷ lục

Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhóm ngành Sư phạm 2025 cao kỷ lục

Giáo dục - 4 giờ trước

Các trường đại học đào tạo ngành Sư phạm công bố điểm chuẩn 2025, một số ngành chạm mức điểm tuyệt đối 30/30.

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2

Thời sự - 4 giờ trước

Từ 12 giờ 30 ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cấm triệt để tất cả các phương tiện trên nhiều tuyến phố để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2.

Tài xế xe đưa đón công nhân tông chết người rồi tiếp tục chạy

Tài xế xe đưa đón công nhân tông chết người rồi tiếp tục chạy

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi tông vào xe máy gây chết người, chiếc xe đưa đón công nhân tại Gia Lai tiếp tục chạy, tài xế giải thích "vì không biết có va chạm".

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Xã hội - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến 4 người nhập viện

Ninh Bình: Tạm giữ đối tượng hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu

Ninh Bình: Tạm giữ đối tượng hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hải Hậu.

Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người

Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.

Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!

Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!

Giáo dục - 8 giờ trước

Nữ sinh lên xin hiệu trưởng được đi học lại nhưng bị nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp THPT, trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.

Cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh

Cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại với chiêu thức giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, thao túng tâm lý học sinh đã liên tiếp xảy ra tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM. Một số em thậm chí bị dụ dỗ rời khỏi nhà, đi xa khỏi địa phương, khiến phụ huynh hoang mang lo lắng.

Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người

Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)

Đời sống
Tin sáng 23/8: Lời nhắn nhủ của GĐ Công an Hà Nội khi đến thăm Đại úy Lê Đình Công; Biển Đông sắp đón bão số 5 mạnh cấp 11

Tin sáng 23/8: Lời nhắn nhủ của GĐ Công an Hà Nội khi đến thăm Đại úy Lê Đình Công; Biển Đông sắp đón bão số 5 mạnh cấp 11

Xã hội
Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!

Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!

Giáo dục
Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Đời sống

