Chi tiết lời khai của đối tượng lái xe 'thông chốt', tông Đại úy Lê Đình Công

Quân (18 tuổi, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) là một trong hai “quái xế” lao thẳng xe máy vào chiến sĩ cảnh sát cơ động khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 23/8, tại bệnh viện, Quân bật khóc, ân hận khai nhận, bản thân biết rõ việc “thông chốt” là sai trái, tiềm ẩn nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành cũng như an toàn của người dân.

Tuy nhiên, do sợ bị xử lý vi phạm giao thông, Quân cùng bạn đã phóng xe tốc độ cao, tìm cách vượt qua nhiều chốt kiểm soát.

Theo lời khai của Quân, khi điều khiển xe máy đến khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm hướng về Âu Cơ, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng, Quân và đồng bọn vẫn liều lĩnh tăng ga, lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Quân.

Cú va chạm mạnh khiến Đại uý Công bị thương nặng, phải cấp cứu khẩn cấp.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Quân nhiều lần bật khóc, hối hận vì hành vi nông nổi đã gây thương tích nghiêm trọng cho cán bộ đang làm nhiệm vụ, đồng thời tạo nguy cơ mất an ninh trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, tại đường Nghi Tàm, khi làm nhiệm vụ, Đại uý Công đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với 2 đối tượng phóng xe tốc độ cao. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà cố tình lao thẳng vào anh, khiến anh bị thương nặng. Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật.