Hòa Bình: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng

Sơn La: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng GĐXH - Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Hòa Bình

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, cơ cấu gồm có: Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên bố trí 04 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên bố trí 03 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Số lượng hộ gia đình tại thôn, tổ dân phố được tính theo số liệu dân cư kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Định kỳ 05 năm/01 lần kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, cấp có thẩm quyền rà soát, kiện toàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và điều chỉnh số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị quyết này.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như sau:

Tổ trưởng hưởng 1.800.000 đồng/tháng

Tổ phó hưởng 1.600.000 đồng/tháng

Tổ viên hưởng 1.400.000 đồng/tháng

Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định chi tiết các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Ảnh minh họa

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng bằng 25% trên mức đóng Bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ áp dụng cho từng thời kỳ.

Hằng năm, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình (đối với những người chưa được hưởng Bảo hiểm y tế).

Mức hỗ trợ tiền tuất, mai táng phí

Chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia Bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động hoặc bị chết khi thực hiện nhiệm vụ như sau:

Trường hợp bị tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ làm suy giảm 5% khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh thì được hỗ trợ một lần bằng 4.500.000 đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 450.000 đồng.

Trường hợp bị chết trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc bị chết trong điều trị lần đầu khi thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng Giám định pháp y tỉnh thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần bằng 6 tháng mức phụ cấp hằng tháng mà người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trước khi chết đang hưởng; người lo mai táng được hỗ trợ tiền mai táng phí bằng 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn được bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, lễ; thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; được hưởng chế độ kiêm nhiệm theo quy định.