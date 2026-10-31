Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trang hoàng Lễ Halloween, biến hóa với vẻ đẹp ma mị

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã chia sẻ những hình ảnh Halloween của cô và nguồn gốc của ngày Halloween. Cô cho biết, Halloween có nguồn gốc từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại, cách đây hơn 2.000 năm. Đó là thời khắc khép lại mùa thu hoạch, đón mùa đông và tưởng nhớ những người đã khuất. Theo thời gian, Halloween trở thành một lễ hội văn hóa đầy màu sắc, nơi trí tưởng tượng, nghệ thuật hóa trang và những câu chuyện huyền bí cùng thăng hoa.

Tuy nhiên, Giáng My cho biết, cô thích nhìn Halloween bằng một lăng kính tích cực. "Bởi đằng sau những chiếc mặt nạ kỳ quái, những quả bí ngô phát sáng hay những câu chuyện ma mị là một thông điệp thú vị: Con người có thể biến điều mình sợ hãi thành niềm vui, biến bóng tối thành nghệ thuật và biến những điều bí ẩn thành sự sáng tạo", Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ.

Cô cũng chiêm nghiệm rằng cuộc sống vốn có cả ánh sáng lẫn bóng tối. Điều quan trọng không phải là xua đuổi mọi bóng tối, mà là biết thắp lên ánh sáng từ chính tâm hồn mình. Vậy nên, Halloween đâu chỉ là lễ hội của những điều kỳ bí. Đó còn là dịp để chúng ta vui đùa, phá cách, trẻ lại một chút và mỉm cười với cả những điều từng khiến mình e ngại. Bởi đôi khi, ánh sáng đẹp nhất lại được nhận ra giữa bóng tối!

Ngắm những hình ảnh của Hoa hậu Giáng My trong không khí ngày Halloween:

Hoa hậu Giáng My biến hóa với phong cách vừa cuốn hút vừa ma mị.

Cô hóa trang với tạo hình mạng nhện, mặc trang phục đồng điệu, mang đến vẻ đẹp bí ẩn của ngày Halloween.