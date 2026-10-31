Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trang hoàng Lễ Halloween, biến hóa với vẻ đẹp ma mị

Vũ Hoàng My hạnh phúc khi hội ngộ gia đình H'Hen Niê tại ÁoGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ niềm hạnh phúc khi cô và gia đình tới Áo có dịp gặp gỡ Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2010" Vũ Hoàng My.
Tuy nhiên, Giáng My cho biết, cô thích nhìn Halloween bằng một lăng kính tích cực. "Bởi đằng sau những chiếc mặt nạ kỳ quái, những quả bí ngô phát sáng hay những câu chuyện ma mị là một thông điệp thú vị: Con người có thể biến điều mình sợ hãi thành niềm vui, biến bóng tối thành nghệ thuật và biến những điều bí ẩn thành sự sáng tạo", Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ.
Cô cũng chiêm nghiệm rằng cuộc sống vốn có cả ánh sáng lẫn bóng tối. Điều quan trọng không phải là xua đuổi mọi bóng tối, mà là biết thắp lên ánh sáng từ chính tâm hồn mình. Vậy nên, Halloween đâu chỉ là lễ hội của những điều kỳ bí. Đó còn là dịp để chúng ta vui đùa, phá cách, trẻ lại một chút và mỉm cười với cả những điều từng khiến mình e ngại. Bởi đôi khi, ánh sáng đẹp nhất lại được nhận ra giữa bóng tối!
Halloween là lễ hội truyền thống đặc trưng ở phương Tây, có tên đầy đủ All Hallows' Evening hay còn gọi là "lễ hội ma quỷ". Lễ thường được tổ chức hàng năm vào ngày 31/10, trước buổi lễ Các Thánh trong Kito Giáo.
Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt sống cách đây hơn 2000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh, Ireland và miền Bắc nước Pháp. Người Celt tin rằng, vào đêm trước năm mới, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết sẽ trở nên mờ nhạt, các linh hồn người chết có thể quay trở lại trần gian nên họ thường đốt lửa cháy sáng và mặc những trang phục để xua đuổi tà ma hay đón người thân "về nhà" trong đêm lễ hội này. Vì thế, ngày này còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người thân đã mất.
Ngoài ra, Halloween còn là để đánh dấu sự kết thúc của một vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông lạnh giá. Ngày nay, lễ hội Halloween đã phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới với quy mô lớn nhỏ tùy theo mỗi quốc gia. Trong ngày Halloween, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật ma quái, xuất hiện cùng nhau dưới ánh trăng, tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn.
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GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ niềm hạnh phúc khi cô và gia đình tới Áo có dịp gặp gỡ Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2010" Vũ Hoàng My.
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