Vũ Hoàng My hạnh phúc khi hội ngộ gia đình H'Hen Niê tại Áo
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ niềm hạnh phúc khi cô và gia đình tới Áo có dịp gặp gỡ Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2010" Vũ Hoàng My.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ niềm vui khi cô và gia đình có dịp gặp gỡ Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2010" Vũ Hoàng My tại Áo. Trong ngày đầu tiên đến Vienna (Áo), gia đình H'Hen Niê ra ngoài ăn tối cùng mẹ con Á hậu Hoàng My, cuộc gặp gỡ đã để lại nhiều niềm vui và hạnh phúc với cả hai gia đình.
"Ngày ấy, chị My là người ngồi ghế giám khảo dõi theo mình, để rồi từ cơ duyên đó, hai chị em bước ra đời thực và trở thành những người bạn gắn bó với nhau", Hoa hậu H'Hen Niê xúc động viết trên trang cá nhân.
Cũng theo H'Hen Niê, trong ngày hội ngộ, Á hậu Hoàng My thật sự đã gây thương nhớ với mái tóc ngắn cùng nhan sắc rạng ngời. Nhưng giờ chị toát lên một vẻ đẹp rất "thắm" - sự dịu dàng, đằm thắm và an yên của một người phụ nữ trưởng thành. Dẫu vậy, ẩn sâu bên trong nụ cười ấy vẫn là một chị Hoàng My bản lĩnh và đậm nét cá tính.
Trong khi đó, Á hậu Hoàng My cũng bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi chào đón người em thân thiết cùng gia đình có dịp tới thăm. "H'Hen Niê và gia đình ghé thăm mình và Ayla ở Vienna trong chuyến du lịch châu Âu. Cảm giác gặp đứa em thương ở một nơi xa quê hương nó thân thương và gắn bó vô cùng. Hạnh phúc khi thấy em thật viên mãn", Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân.
Á hậu Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Sau khi đoạt ngôi Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2010", cô thi "Miss Universe 2011" và "Miss World 2012". Người đẹp từng nhận học bổng diễn xuất và lấy bằng cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy, Mỹ. Cô sang Áo bắt đầu cuộc sống mới tại Vienna, hồi tháng 2/2024.
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