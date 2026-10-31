Vũ Hoàng My hạnh phúc khi hội ngộ gia đình H'Hen Niê tại Áo

Trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ niềm vui khi cô và gia đình có dịp gặp gỡ Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2010" Vũ Hoàng My tại Áo. Trong ngày đầu tiên đến Vienna (Áo), gia đình H'Hen Niê ra ngoài ăn tối cùng mẹ con Á hậu Hoàng My, cuộc gặp gỡ đã để lại nhiều niềm vui và hạnh phúc với cả hai gia đình.

"Ngày ấy, chị My là người ngồi ghế giám khảo dõi theo mình, để rồi từ cơ duyên đó, hai chị em bước ra đời thực và trở thành những người bạn gắn bó với nhau", Hoa hậu H'Hen Niê xúc động viết trên trang cá nhân.

H'Hen Niê trong chuyến du lịch châu Âu dài ngày đã tới Áo và có dịp hội ngộ với Á hậu Hoàng My. Ảnh FBNV

Cũng theo H'Hen Niê, trong ngày hội ngộ, Á hậu Hoàng My thật sự đã gây thương nhớ với mái tóc ngắn cùng nhan sắc rạng ngời. Nhưng giờ chị toát lên một vẻ đẹp rất "thắm" - sự dịu dàng, đằm thắm và an yên của một người phụ nữ trưởng thành. Dẫu vậy, ẩn sâu bên trong nụ cười ấy vẫn là một chị Hoàng My bản lĩnh và đậm nét cá tính.

Á hậu Hoàng My gây ấn tượng bởi mái tóc ngắn đầy cuốn hút. Ảnh FBNV

"Thời gian trôi qua, điều tuyệt vời nhất là hiện tại cả hai chị em đều đã bước sang một hành trình mới: Làm mẹ của những cô công chúa nhỏ, xinh yêu. Giờ đây cuộc trò chuyện của hai chị em bình yên nhưng lại rôm rả quanh những câu chuyện bỉm sữa, về sự đáng yêu của con trẻ và đều là em bé thương yêu của chúng mình", H'Hen Niê chia sẻ.

Hoàng My và H'Hen Niê là hai người chị em thân thiết. Ảnh FBNV

Trong khi đó, Á hậu Hoàng My cũng bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi chào đón người em thân thiết cùng gia đình có dịp tới thăm. "H'Hen Niê và gia đình ghé thăm mình và Ayla ở Vienna trong chuyến du lịch châu Âu. Cảm giác gặp đứa em thương ở một nơi xa quê hương nó thân thương và gắn bó vô cùng. Hạnh phúc khi thấy em thật viên mãn", Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân.

Á hậu Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Sau khi đoạt ngôi Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2010", cô thi "Miss Universe 2011" và "Miss World 2012". Người đẹp từng nhận học bổng diễn xuất và lấy bằng cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy, Mỹ. Cô sang Áo bắt đầu cuộc sống mới tại Vienna, hồi tháng 2/2024.

'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu nhau GĐXH - "Đám cưới" được tổ chức với không gian lộng lẫy, ngập hoa tươi cho cặp Quân A.P - Lê Khanh trong tiếng nhạc chúc phúc của nhóm nhạc Uprize.



