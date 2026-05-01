Tuấn Cry và ký ức tuổi thơ mồ côi cha, mẹ thường xuyên đi làm ăn xa
GĐXH - Từ một hiện tượng mạng gắn liền với các bản nhạc chế, Tuấn Cry hiện được đông đảo khán giả biết đến sau thành công từ MV "Bắc Bling".
Tuấn Cry từ "thánh nhạc chế" tới chủ nhân các ca khúc đình đám
Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh. Bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 2017 nhưng không được nhiều người biết đến. Năm 2018, Tuấn Cry nổi lên như một "hiện tượng mạng" khi cover ca khúc "Người lạ ơi" với chất giọng miền Bắc, được cộng đồng mạng thích thú nhận xét: "Bản gốc buồn bao nhiêu, bản này hài bấy nhiêu".
Thời gian sau đó, anh tiếp tục cho ra mắt nhiều bản nhạc chế theo phiên bản Bắc Bộ, vừa gần gũi vừa hài hước đạt triệu lượt xem. Đến năm 2019, Tuấn Cry quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, rời quê lên thành phố học. Giọng ca sinh năm 1992 phát hành nhiều ca khúc vừa sáng tác vừa thể hiện như: "Xuân ngọt ngào", "Dân chơi thôn", "Ông quê đâu", "Lạy cô"... Tuy nhiên, các sản phẩm này không nhận được phản hồi tích cực, đó là lý do khiến Tuấn Cry từng có ý định từ bỏ nghệ thuật.
Năm 2023, Tuấn Cry nhận lời mời thể hiện ca khúc "Mời Trầu" của "phù thủy âm nhạc" Masew. Sản phẩm này nhanh chóng phủ sóng các BXH âm nhạc, chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai và chất giọng đầy ma mị của Tuấn Cry. Từ đó, bộ đôi Tuấn Cry - Masew kết hợp ăn ý, "bỏ túi" thêm nhiều bản hit như: "Kén cá chọn canh (Hòa Minzy), "Xập xình xập xình" (Double2T)…
Đầu tháng 3/2025, Tuấn Cry tiếp tục cùng Masew, Hoà Minzy và nghệ sĩ Xuân Hinh cho ra mắt MV "Bắc Bling" (Bắc Ninh). Chỉ sau một tuần công chiếu, ca khúc vượt mốc 30 triệu view, thống trị Top 1 nhiều BXH âm nhạc, đạt Top 2 MV Trending YouTube toàn cầu... Sự nghiệp âm nhạc của Tuấn Cry cũng thăng hoa từ đó khi nhận được nhiều dự án hợp tác, tham gia biểu diễn.
Tuổi thơ khó khăn, cô độc của Tuấn Cry
Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, Tuấn Cry đã kể về tuổi thơ của mình. Anh sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, mất cha từ nhỏ nên tuổi thơ của anh chủ yếu gắn liền với ông bà ngoại. Nam ca sĩ có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Sự vắng mặt thường xuyên của mẹ vì mưu sinh đã để lại trong anh những khoảng trống khó lấp đầy.
Anh bùi ngùi nhớ lại: "Tuổi thơ của tôi gắn với hai từ cô độc. Tôi ở với ông bà ngoại là chính, không có mẹ ở nhà, gần như tôi phải tự lập mọi thứ. Cứ dịp Tết đến hoặc có khi là 2-3 năm mẹ mới về, mình lạ lẫm lắm. Dù mẹ về, nhìn thấy mẹ nhưng tôi còn không ra ôm, các cô chú còn bảo ra ôm mẹ nhưng mình chỉ đứng vì ngại thôi. Mình cảm nhận rõ khoảng cách ấy, mình đang bị thiếu đi tình mẫu tử".
Ít ai biết được rằng hành trình theo đuổi âm nhạc Tuấn Cry không suôn sẻ, anh phải về quê nhiều lần sau những thất bại. Anh còn gặp phải sự phản đối từ ông ngoại khi đòi từ mặt. Không thể nói chuyện trực tiếp, Tuấn viết tâm thư để mong ông cho cháu theo đuổi đam mê... Chính sự thiếu thốn và đầy thử thách ấy lại tôi luyện nên một Tuấn Cry bản lĩnh và tự lập của hiện tại. Thay vì tự ti hay mặc cảm, Tuấn Cry biến những thiệt thòi thành sức mạnh vươn lên trong cuộc sống.
"Tôi thấy mọi thứ đến với mình như để rèn giũa mình, nó đều có lý do. Hoàn cảnh không phải để mình dựa vào để làm cớ... Tôi muốn dựa vào đó để lấy động lực mình đi lên, chứ không phải lấy cớ để khiến mình phải luôn luôn khép nép", anh khẳng định.
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.
Hồng Đào được danh hài hải ngoại rủ đi xem phimGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Danh hài hải ngoại Vân Sơn rủ Hồng Đào đi xem phim mới 'Đại tiệc trăng máu 8'. Khán giả thích thú với màn tương tác thú vị của hai nghệ sĩ.
Chân dung Phương Thu - nữ diễn viên VTV vừa trở thành Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Phương Thu vừa giành Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026. Cô không chỉ gây chú ý với nhan sắc mà còn là gương mặt quen thuộc của khán giả phim giờ vàng VTV.
Cát-xê khó tin của 'Tây du ký': Một diễn viên được trả gấp 10 lần Tôn Ngộ KhôngThế giới showbiz - 10 giờ trước
Đóng vai chính trong 'Tây du ký' nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có mức cát-xê thấp hơn một nam diễn viên phụ tới 10 lần.
Trịnh Thu Bình: Từ sinh viên Y khoa đến Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Trịnh Thu Bình - cựu sinh viên Y khoa, vừa đăng quang Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026.
Sắp có phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Điện ảnh Công an Nhân dân hợp tác với đạo diễn Hàm Trần thực hiện dự án phim "Nữ biệt động Sài Gòn".
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với vẻ đẹp của hòa bình ngày 30/4Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với bộ ảnh vẻ đẹp của hoà bình trong ngày Giải phóng miền Nam 30/4. Cô kết nối tinh thần dân tộc qua trang phục giản dị, địa điểm ý nghĩa và gần gũi.
'Tây du ký' sắp có phiên bản mới sau hơn 40 nămGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phiên bản mới của bộ phim đình đám một thời "Tây du ký" dự định được thực hiện với kinh phí lớn, tuyển chọn diễn viên kỹ lưỡng.
Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý ngày 30/4Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4. Cô truyền tải thông điệp tự hào dân tộc qua trang phục truyền thống và bối cảnh ý nghĩa.
Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọngThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.
Lê Khánh: 'Chồng không may mắn trong nghệ thuật như tôi nhưng lại rất giỏi kinh doanh'Giải trí
GĐXH - "Trong nghề diễn, có thể tôi may mắn hơn chồng nhưng tôi lại không giỏi kinh doanh, còn chồng tôi rất nhanh nhạy trong lĩnh vực này. Anh rất giỏi và đó là điều tôi thực sự ngưỡng mộ!", Lê Khánh chia sẻ về ông xã là đồng nghiệp kém tuổi.