Tuấn Cry và ký ức tuổi thơ mồ côi cha, mẹ thường xuyên đi làm ăn xa

Tuấn Cry từ "thánh nhạc chế" tới chủ nhân các ca khúc đình đám

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh. Bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 2017 nhưng không được nhiều người biết đến. Năm 2018, Tuấn Cry nổi lên như một "hiện tượng mạng" khi cover ca khúc "Người lạ ơi" với chất giọng miền Bắc, được cộng đồng mạng thích thú nhận xét: "Bản gốc buồn bao nhiêu, bản này hài bấy nhiêu".

Thời gian sau đó, anh tiếp tục cho ra mắt nhiều bản nhạc chế theo phiên bản Bắc Bộ, vừa gần gũi vừa hài hước đạt triệu lượt xem. Đến năm 2019, Tuấn Cry quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, rời quê lên thành phố học. Giọng ca sinh năm 1992 phát hành nhiều ca khúc vừa sáng tác vừa thể hiện như: "Xuân ngọt ngào", "Dân chơi thôn", "Ông quê đâu", "Lạy cô"... Tuy nhiên, các sản phẩm này không nhận được phản hồi tích cực, đó là lý do khiến Tuấn Cry từng có ý định từ bỏ nghệ thuật.

Bộ đôi Tuấn Cry - Masew kết hợp ăn ý, cho ra đời nhiều bản hit đình đám.

Năm 2023, Tuấn Cry nhận lời mời thể hiện ca khúc "Mời Trầu" của "phù thủy âm nhạc" Masew. Sản phẩm này nhanh chóng phủ sóng các BXH âm nhạc, chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai và chất giọng đầy ma mị của Tuấn Cry. Từ đó, bộ đôi Tuấn Cry - Masew kết hợp ăn ý, "bỏ túi" thêm nhiều bản hit như: "Kén cá chọn canh (Hòa Minzy), "Xập xình xập xình" (Double2T)…

Đầu tháng 3/2025, Tuấn Cry tiếp tục cùng Masew, Hoà Minzy và nghệ sĩ Xuân Hinh cho ra mắt MV "Bắc Bling" (Bắc Ninh). Chỉ sau một tuần công chiếu, ca khúc vượt mốc 30 triệu view, thống trị Top 1 nhiều BXH âm nhạc, đạt Top 2 MV Trending YouTube toàn cầu... Sự nghiệp âm nhạc của Tuấn Cry cũng thăng hoa từ đó khi nhận được nhiều dự án hợp tác, tham gia biểu diễn.

Tuấn Cry được khán giả biết đến nhiều hơn qua MV "Bắc Bling".

Tuổi thơ khó khăn, cô độc của Tuấn Cry

Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, Tuấn Cry đã kể về tuổi thơ của mình. Anh sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, mất cha từ nhỏ nên tuổi thơ của anh chủ yếu gắn liền với ông bà ngoại. Nam ca sĩ có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Sự vắng mặt thường xuyên của mẹ vì mưu sinh đã để lại trong anh những khoảng trống khó lấp đầy.

Anh bùi ngùi nhớ lại: "Tuổi thơ của tôi gắn với hai từ cô độc. Tôi ở với ông bà ngoại là chính, không có mẹ ở nhà, gần như tôi phải tự lập mọi thứ. Cứ dịp Tết đến hoặc có khi là 2-3 năm mẹ mới về, mình lạ lẫm lắm. Dù mẹ về, nhìn thấy mẹ nhưng tôi còn không ra ôm, các cô chú còn bảo ra ôm mẹ nhưng mình chỉ đứng vì ngại thôi. Mình cảm nhận rõ khoảng cách ấy, mình đang bị thiếu đi tình mẫu tử".

Từng có tuổi thơ cơ cực, Tuấn Cry coi đó là động lực để anh cố gắng mỗi ngày.

Ít ai biết được rằng hành trình theo đuổi âm nhạc Tuấn Cry không suôn sẻ, anh phải về quê nhiều lần sau những thất bại. Anh còn gặp phải sự phản đối từ ông ngoại khi đòi từ mặt. Không thể nói chuyện trực tiếp, Tuấn viết tâm thư để mong ông cho cháu theo đuổi đam mê... Chính sự thiếu thốn và đầy thử thách ấy lại tôi luyện nên một Tuấn Cry bản lĩnh và tự lập của hiện tại. Thay vì tự ti hay mặc cảm, Tuấn Cry biến những thiệt thòi thành sức mạnh vươn lên trong cuộc sống.

"Tôi thấy mọi thứ đến với mình như để rèn giũa mình, nó đều có lý do. Hoàn cảnh không phải để mình dựa vào để làm cớ... Tôi muốn dựa vào đó để lấy động lực mình đi lên, chứ không phải lấy cớ để khiến mình phải luôn luôn khép nép", anh khẳng định.

