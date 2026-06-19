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Hoa hậu Giáng My tuổi 55: 'Tôi yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp'

Thứ sáu, 14:10 19/06/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoa hậu Giáng My gây chú ý với bộ ảnh "nàng thơ" ở tuổi 55. Người đẹp bày tỏ quan điểm "luôn yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp".

Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55: Khám phá vẻ đẹp và thời trang mới mẻ - Ảnh 1.

Mới đây, Hoa hậu Đền Hùng 1989 - Giáng My đăng tải bộ hình thời trang "nàng thơ" ở tuổi U60. Điều khiến người hâm mộ điệu bất ngờ không chỉ ở "giao diện" ngây thơ "quên tuổi" mà còn bởi thiết kế được Giáng My chọn đến từ một thương hiệu Việt.

Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55: Khám phá vẻ đẹp và thời trang mới mẻ - Ảnh 2.

"Điều khiến Giáng My luôn yêu thời trang là được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp... Mỗi lần đồng hành đều là một lần khám phá những cảm xúc, những giới hạn và những phiên bản khác của bản thân thông qua thời trang", Giáng My bày tỏ.

Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55: Khám phá vẻ đẹp và thời trang mới mẻ - Ảnh 3.

Trong bộ hình, Giáng My diện đầm xanh pastel dạng voan thướt tha, bay bổng.

Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55: Khám phá vẻ đẹp và thời trang mới mẻ - Ảnh 4.

Bộ trang sức đắt đỏ được phối cùng nâng tầm giá trị bộ hình của Giáng My.

Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55: Khám phá vẻ đẹp và thời trang mới mẻ - Ảnh 5.

Nhiều người không khỏi trầm trồ nhan sắc "không tuổi" cùng gu thời trang "vượt thời gian" của người đẹp.

Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55: Khám phá vẻ đẹp và thời trang mới mẻ - Ảnh 6.

Được biết, ở tuổi U60, Giáng My không kiêng khem hà khắc để giữ dáng mà ưu tiên những thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe kết hợp với liều lượng điều độ. Cô hạn chế dầu mỡ, tinh bột, đường ngọt và tránh ăn khuya, ăn sát giờ ngủ để cơ thể có đủ thời gian chuyển hóa, hạn chế tích tụ mỡ thừa. Thực đơn luôn có nhiều các loại rau xanh, trái cây tươi.

Hoa hậu Giáng My ở tuổi 55: Khám phá vẻ đẹp và thời trang mới mẻ - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, mỹ nhân 7X duy trì cuộc sống năng động, tích cực tham gia đủ bộ môn thể thao như bơi lội, chạy bộ, đạp xe. "Nuôi dưỡng nguồn sinh lực bền vững bằng cách sống lành mạnh, ăn uống sạch, gặp gỡ chị em đẹp, tích cực", Giáng My từng hé lộ thái độ sống ở tuổi ngũ tuần.

 

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