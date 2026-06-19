Hoa hậu Giáng My tuổi 55: 'Tôi yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp'

"Điều khiến Giáng My luôn yêu thời trang là được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp... Mỗi lần đồng hành đều là một lần khám phá những cảm xúc, những giới hạn và những phiên bản khác của bản thân thông qua thời trang", Giáng My bày tỏ.