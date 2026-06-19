Hoa hậu Giáng My tuổi 55: 'Tôi yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp'
GĐXH - Hoa hậu Giáng My gây chú ý với bộ ảnh "nàng thơ" ở tuổi 55. Người đẹp bày tỏ quan điểm "luôn yêu thời trang vì được đến với những góc nhìn mới về cái đẹp".
Baby Love Capycapy 'ghi điểm' nhờ khả năng thấm hút vượt trội cùng mức giá dễ tiếp cậnĐẹp - 3 giờ trước
Không cần chi quá nhiều cho những sản phẩm vượt quá khả năng tài chính, bố mẹ vẫn có thể tìm được lựa chọn phù hợp cho con. Baby Love Capycapy chính là lựa chọn phù hợp, cân bằng giữa hiệu quả sử dụng, chi phí hợp lý và sự bảo chứng chất lượng từ Diana Unicharm
Công thức phối đồ nữ tính hè 2026: Đơn giản nhưng có guThời trang - 11 giờ trước
Không cần những món đồ quá nổi bật hay cách phối cầu kỳ, nhiều outfit được yêu thích nhất mùa hè 2026 lại đến từ những công thức rất đơn giản: áo màu nhẹ, chân váy hoa nhí và phụ kiện tối giản.
Thanh Thủy gây sốt với váy xuyên thấu táo bạo tuổi 24Đẹp - 22 giờ trước
GĐXH - Thanh Thủy mới đây khiến fan trầm trồ với màn khoe dáng nửa kín nửa hở cùng chiếc váy body xuyên thấu hở nội y bên trong.
5 cách làm mặt nạ cà rốt dưỡng da trắng mịn tự nhiên tại nhàĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Cà rốt không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn là 'thần dược' dưỡng trắng. Để giúp bạn tối ưu hóa công dụng của loại củ này, bài viết sau đã tổng hợp 5 công thức làm mặt nạ cà rốt kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên lành tính.
Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹpThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.
Diện áo dài trắng ở tuổi trung niên, Á hậu Trịnh Kim Chi gây chú ýThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Á hậu Trịnh Kim Chi khiến khán giả chú ý khi diện áo dài trắng ở tuổi trung niên. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, ở tuổi ngoài 50 nhưng nhan sắc của chị vẫn trẻ đẹp.
Mỹ nhân chưa từng thất bại trên thảm đỏĐẹp - 1 ngày trước
Lâm Duẫn đang gây sốt trên các trang MXH Trung Quốc với gu thời trang phá cách ấn tượng, thể hiện đa dạng phong cách, khác biệt hẳn nhóm diễn viên trẻ hiện nay.
Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh mùa hè slay, khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa 'không lối thoát'Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Trần Tiểu Vy vừa phô trọn sắc vóc gợi cảm với bộ đồ "nửa kín, nửa hở" khiến fan, đặc biệt nữ CEO/"bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung phải thốt lên "Đẹp không lối thoát luôn!".
Mẹo làm trắng da bằng muối mang đến hiệu quả bất ngờ ai cũng làm đượcĐẹp - 2 ngày trước
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Khoảnh khắc bình dị ở Hàn của Doãn Hải MyThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong chuyến đi đến Hàn Quốc. Nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ của người đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người.
Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi BảoThời trang
GĐXH - Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo đã có một bộ ảnh đẹp như tranh vẽ đón tuổi 37 bên chồng con. Điều đáng nói là nhan sắc của cô ngày càng rực rỡ.