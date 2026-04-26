Kỳ Duyên lái xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng chở Đoàn Thiên Ân đi sự kiện

Kỳ Duyên thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện cùng Đoàn Thiên Ân khi xuất hiện với thần thái tự tin. Đặc biệt, nàng hậu quê Ninh Bình không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mà còn khi tự tay lái chiếc xe điện Porsche phiên bản màu hồng mới tậu. Hình ảnh nổi bật này đã làm cho nhiều người phải trầm trồ và bàn tán sôi nổi.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều video được lan truyền khiến không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống sang chảnh của nàng hậu. Trước lời khen này, Kỳ Duyên đã khiêm tốn đáp lại: "Còn nhiều thứ tôi phải cố gắng mới sở hữu được ý".

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Kỳ Duyên đã xây dựng được nền tảng tài chính vững vàng. Cô sở hữu nhiều bất động sản, thường xuyên xuất hiện với các món đồ hiệu đắt giá và gần đây nhất là chiếc xe hơi được cho là có giá khoảng 5 tỷ đồng. Trước đó, người đẹp cũng từng gây chú ý khi chuyển sang sinh sống tại một căn hộ cao cấp.

Kỳ Duyên đích thân lái xế hộp sang chảnh đưa Thiên Ân đến địa điểm diễn ra lịch trình công việc của cả hai.

Cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên lái xế cưng Porsche chở Thiên Ân đi sự kiện. Kỳ Duyên và Thiên Ân sở hữu mối quan hệ khá thân thiết, cả hai thường đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Trước đó, Đoàn Thiên Ân cũng có mặt trong ngày Kỳ Duyên nhận xe mới. Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết đã phải chờ đợi 3 tháng mới được rước chiếc xe điện của thương hiệu Porsche.