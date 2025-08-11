Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến đấu trường quốc tế tại Miss World 2026
GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ viết tiếp chuỗi thành tích trên bản đồ quốc tế.
Miss World 2026: Cột mốc mới cho nhan sắc Việt
Miss World là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, nổi bật với thông điệp đề cao trí tuệ, lòng nhân ái và sức ảnh hưởng cộng đồng. Sau các đại diện nổi bật như Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy hay Huỳnh Trần Ý Nhi, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là “át chủ bài” tiếp theo, đưa sắc đẹp Việt tiến sâu hơn tại sân chơi danh giá này.
Với sự chín muồi về kinh nghiệm, phong cách và bản lĩnh, Bảo Ngọc được kỳ vọng không chỉ là thí sinh xuất sắc mà còn có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ bằng chính hành trình học hỏi, trưởng thành của mình.
Vẻ đẹp và học thức của một chiến binh nhan sắc
Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, từng đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và sau đó giành vương miện Miss Intercontinental 2022 - đưa Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi cao nhất tại đấu trường này. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m86, vóc dáng cân đối cùng gương mặt khả ái, Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những nhan sắc ấn tượng nhất của thế hệ hoa hậu trẻ hiện nay.
Không chỉ nổi bật ở ngoại hình, Bảo Ngọc còn gây ấn tượng với học vấn và tư duy hiện đại. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), thành thạo ngoại ngữ và từng đảm nhận vai trò Giám đốc quốc gia Miss World Vietnam - điều hành, huấn luyện và đồng hành cùng các thí sinh tại cuộc thi năm 2024. Việc cô "trở lại" sân chơi với tư cách thí sinh tại Miss World 2026 là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các quốc gia tham dự.
Khán giả kỳ vọng vương miện đầu tiên tại Miss World
Ngay sau công bố, thông tin Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2026 đã nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự tin tưởng rằng với nhan sắc, tri thức, kinh nghiệm cùng trái tim nhân ái, cô chính là ứng viên sáng giá nhất từ trước đến nay cho chiếc vương miện xanh danh giá. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Bảo Ngọc sẽ trở thành biểu tượng văn hóa, truyền cảm hứng và làm rạng danh đất nước".
Sự trở lại của Lê Nguyễn Bảo Ngọc trên đấu trường sắc đẹp quốc tế không chỉ là một bước ngoặt cá nhân mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của phụ nữ Việt Nam hiện đại: Bản lĩnh - trí tuệ - nhân ái. Miss World 2026 đang chờ đón một đại diện Việt Nam đủ tầm và tâm, khán giả Việt đang kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ là người tạo nên lịch sử.
Hàng trăm ngàn người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình để 'Cùng Việt Nam tiến bước'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Dự kiến sáng sớm 16/8, hàng trăm ngàn người khắp cả nước sẽ mặc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, hát quốc ca và đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".
Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...
Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand VietnamGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lily Chen - mỹ nhân quê Tây Ninh khi tham dự Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025) đã mang đến một sự mới lạ và ý nghĩa khi diện trang phục áo blouse trắng.
Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc HàGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.
Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc giaGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Khán giả thích thú với màn kết hợp đặc biệt của NSND Thu Huyền và Thanh Duy trong tiết mục "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" tại Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".
Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.
Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc giaGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".
Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ GươmGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.
Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồngXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.
Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ GươmGiải trí
GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.