Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến đấu trường quốc tế tại Miss World 2026

Miss World 2026: Cột mốc mới cho nhan sắc Việt

Miss World là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, nổi bật với thông điệp đề cao trí tuệ, lòng nhân ái và sức ảnh hưởng cộng đồng. Sau các đại diện nổi bật như Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy hay Huỳnh Trần Ý Nhi, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là “át chủ bài” tiếp theo, đưa sắc đẹp Việt tiến sâu hơn tại sân chơi danh giá này.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong khoảnh khắc trao sash (Ảnh: Hóng hớt Showbiz).

Với sự chín muồi về kinh nghiệm, phong cách và bản lĩnh, Bảo Ngọc được kỳ vọng không chỉ là thí sinh xuất sắc mà còn có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ bằng chính hành trình học hỏi, trưởng thành của mình.

Vẻ đẹp và học thức của một chiến binh nhan sắc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, từng đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và sau đó giành vương miện Miss Intercontinental 2022 - đưa Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi cao nhất tại đấu trường này. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m86, vóc dáng cân đối cùng gương mặt khả ái, Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những nhan sắc ấn tượng nhất của thế hệ hoa hậu trẻ hiện nay.

Miss World Việt Nam 2026 Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Ảnh: FBNV).

Không chỉ nổi bật ở ngoại hình, Bảo Ngọc còn gây ấn tượng với học vấn và tư duy hiện đại. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), thành thạo ngoại ngữ và từng đảm nhận vai trò Giám đốc quốc gia Miss World Vietnam - điều hành, huấn luyện và đồng hành cùng các thí sinh tại cuộc thi năm 2024. Việc cô "trở lại" sân chơi với tư cách thí sinh tại Miss World 2026 là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các quốc gia tham dự.

Khán giả kỳ vọng vương miện đầu tiên tại Miss World

Ngay sau công bố, thông tin Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2026 đã nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự tin tưởng rằng với nhan sắc, tri thức, kinh nghiệm cùng trái tim nhân ái, cô chính là ứng viên sáng giá nhất từ trước đến nay cho chiếc vương miện xanh danh giá. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Bảo Ngọc sẽ trở thành biểu tượng văn hóa, truyền cảm hứng và làm rạng danh đất nước".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Ảnh: FBNV).

Sự trở lại của Lê Nguyễn Bảo Ngọc trên đấu trường sắc đẹp quốc tế không chỉ là một bước ngoặt cá nhân mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của phụ nữ Việt Nam hiện đại: Bản lĩnh - trí tuệ - nhân ái. Miss World 2026 đang chờ đón một đại diện Việt Nam đủ tầm và tâm, khán giả Việt đang kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ là người tạo nên lịch sử.