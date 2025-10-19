Mới nhất
BTV Phương Thảo muốn quay lại Thời sự 19h trên VTV nhưng....

Chủ nhật, 13:52 19/10/2025 | Giải trí
BTV Phương Thảo vừa kết thúc công việc tại VTV9, sẽ làm việc ở VTV5 vì gia đình và con gái 3 tuổi ở Hà Nội. Cô mơ ước quay lại bản tin Thời sự 19h VTV1.

Sau gần 3 năm gắn bó với VTV9, BTV Phương Thảo chính thức kết thúc công việc tại TPHCM ngày 15/10 để chuyển về VTV5 tại Hà Nội.

Vì gia đình và tình yêu Hà Nội

Khi được hỏi về lý do chuyển công tác, BTV Phương Thảo cho biết đây là quyết định vì gia đình. Công việc của chồng cô phải di chuyển nhiều, trong khi con gái mới 3 tuổi nên Phương Thảo muốn cả nhà được sống gần nhau.

Ngoài ra, sau 6 năm sống và làm việc ở Hà Nội trước đây, cô thực sự rất thích Thủ đô. Hai yếu tố này đã giúp Phương Thảo quyết định quay trở lại Hà Nội thay vì ở lại TPHCM.

BTV Phương Thảo muốn quay lại Thời sự 19h trên VTV nhưng.... - Ảnh 1.

BTV Phương Thảo.

15/10 là ngày làm việc cuối cùng của BTV Phương Thảo tại VTV9. Tối 16/10, cô đã có mặt tại Hà Nội để nhận quyết định chuyển về VTV5 và đăng thông báo lên mạng xã hội để chia sẻ với khán giả.

Về cảm xúc trong những ngày cuối, nữ BTV thừa nhận rất xúc động trước tình cảm ấm áp của các đồng nghiệp miền Nam. Khi còn làm việc, cô chưa cảm nhận rõ tình cảm cho đến khi chia tay.

Khi được hỏi về chương trình đáng nhớ nhất ở VTV9, BTV Phương Thảo chia sẻ trong bối cảnh Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang hướng đến mô hình OneVTV, các chương trình lớn thường huy động MC từ nhiều kênh. VTV9 cũng được tham gia những sự kiện quan trọng như vậy.

Sự kiện lớn nhất mà Phương Thảo tham gia là Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Lúc đó, cô là 1 trong 2 gương mặt được lựa chọn dẫn dắt sự kiện bên cạnh BTV Thúy Hằng. Dù chỉ là một điểm kết nối nhỏ nhưng cô cảm thấy rất tự hào.

Mơ ước quay lại bản tin Thời sự 19h

Chia sẻ với VietNamNet về kế hoạch sắp tới, BTV Phương Thảo cho biết cô rất muốn quay lại với bản tin thời sự, đặc biệt là Thời sự 19h trên VTV1. Tuy nhiên, do con gái còn rất nhỏ nên cần thời gian giúp con hòa nhập với cuộc sống Hà Nội.

Phương Thảo lựa chọn về với VTV5 - Kênh truyền hình tiếng dân tộc của VTV. Công việc ở đây giúp cô có thời gian chăm sóc gia đình và cũng là cơ hội thử sức ở môi trường mới.

Theo kế hoạch, từ tháng 11, BTV Phương Thảo sẽ chính thức lên sóng các bản tin thời sự của VTV5. Cô cho biết sẽ cố gắng điều chỉnh phong cách dẫn chậm rãi hơn để phù hợp với đối tượng khán giả là bà con các dân tộc.

BTV Phương Thảo muốn quay lại Thời sự 19h trên VTV nhưng.... - Ảnh 2.

Vẻ trẻ trung của nữ BTV miền Nam từng dẫn bản tin Thời sự 19h.

Khi được hỏi liệu có cơ hội quay lại dẫn Thời sự 19h VTV1 trong tương lai, BTV Phương Thảo khẳng định nếu đến lúc gia đình ổn định và cô còn khỏe, khán giả vẫn còn đón nhận, cô tin các lãnh đạo sẽ tạo điều kiện.

Nữ BTV cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi thấy khán giả vẫn nhớ và yêu mến cô dù đã rời bản tin thời sự nhiều năm. Đó là động lực lớn để Phương Thảo tiếp tục cố gắng trong công việc.

BTV Phương Thảo lên tiếng việc "mất tích" trên sóng Thời sự 19hBTV Phương Thảo lên tiếng việc 'mất tích' trên sóng Thời sự 19h

BTV Phương Thảo tiết lộ với VietNamNet lý do cô tạm dừng dẫn thời sự 19h một thời gian.

