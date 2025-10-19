Chân dung nữ MC 30 tuổi người Philippines vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi không lọt top 22 chung cuộc tại Miss Grand International 2025. Dù có nhiều kỳ vọng, hành trình của cô đã khép lại.

Tối 18/10 (giờ Việt Nam), đại diện cho Philippines - Emma Tiglao - đã vượt qua 75 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác để giành chiếc vương miện Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Philippines giành ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International. Emma Tiglao được người đẹp Christine Juliane Opiza - người tiền nhiệm, đồng thời là đồng hương trao vương miện.

Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 là đại diện Tây Ban Nha, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Ghana và Á hậu 4 là đại diện Venezuela.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 là Christine Juliane Opiza cũng đến từ Philippines trao vương miện cho người kế nhiệm.

Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 có phần thể hiện nổi bật trong đêm chung kết. Cụ thể, trong đêm thi quan trọng nhất, đại diện Philippines cũng là người chiến thắng giải thưởng Country's Power of the Year và giành tấm vé đầu tiên vào top 22. Chiến thắng của cô được đánh giá thuyết phục, nằm trong dự đoán của các diễn đàn sắc đẹp.

Emma Tiglao năm nay 31 tuổi, cao 1m75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch. Cô đang là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại quê nhà. Tiglao có 280.000 người theo dõi trên Instagram, là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi năm nay.

Trước khi đăng quang cuộc thi năm nay, Emma Tiglao từng trải qua các cuộc thi nhan sắc từ năm 2012 và từng vào top 20 Hoa hậu Liên lục địa 2019. Trước đêm chung kết, cô nàng được đánh giá hội tụ các yếu tố nhan sắc - trí tuệ - phong thái sân khấu, luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ mỗi khi trình diễn và có lượng fan hùng hậu.

Emma Tiglao nổi bật khi đứng cùng Top 5 chung cuộc.

Về phía đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi - không được xướng tên trong top 22 chung cuộc dù đã có màn thể hiện khá tốt ở phần đồng diễn. Đáng tiếc, trước đó, Yến Nhi thua cuộc trước Myanmar ở vòng 2 của cuộc bình chọn Country's Power of the Year, bỏ lỡ tấm vé vào thẳng top 22.

Yến Nhi được nhận xét tiến bộ nhưng không thuộc nhóm thí sinh sáng giá do các chuyên trang sắc đẹp bình chọn. Bên cạnh đó, cô gặp bất lợi khi vướng phải nhiều ồn ào từ những ngày đầu nhập cuộc.

Miss Grand International 2025 diễn ra từ ngày 29/9, trải qua các phần thi phụ như trình diễn bikini, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín. Tại đêm chung kết, ban tổ chức công bố Ấn Độ là đất nước sẽ đăng cai tổ chức Miss Grand International 2026 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.