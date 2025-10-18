Mới nhất
Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân

Thứ bảy, 19:00 18/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Á hậu Thanh Tú sau 7 năm lấy chồng doanh nhân có cuộc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, cô chia sẻ chồng con và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 1.Thân thế chồng doanh nhân quê Quảng Trị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây đã bị rò rỉ tấm thiệp cưới và chú rể là doanh nhân Nguyễn Viết Vương - TGĐ tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân quê Quảng Trị gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt điển trai cùng sự giàu có.

Chồng Á hậu Thanh Tú là ai?

Á hậu Thanh Tú kết hôn cùng chồng doanh nhân vào năm 2018 trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Chồng Á hậu quê Hải Phòng tên là Nguyễn Thành Phương, một doanh nhân giàu có nhưng lại rất kín tiếng. Theo một số thông tin ít ỏi được biết, nam doanh nhân sinh năm 1978 là CEO của một tập đoàn lớn.

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 2.

Á hậu Thanh Tú và chồng doanh nhân.

Anh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, từ 13 tuổi, nam doanh nhân đã phụ mẹ bán kem, bán nước mắm để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Về học vấn, Nguyễn Thành Phương tốt nghiệp khóa 1 trường Đại học Quản Lý và Kinh Doanh Hà Nội, sau đó, anh sang Malaysia hoàn thành luận án Tiến sĩ.

Năm 2003, Nguyễn Thành Phương thành lập công ty với số vốn ban đầu 13 triệu đồng. Song, anh rất thành công với vai trò là người sáng lập với việc đưa công ty này phát triển vượt bậc.

Năm 2017, chồng của Á hậu Thanh Tú tiếp tục cùng một số đối tác thành lập ra Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu công nghệ cao. Sau đó, doanh nhân Nguyễn Thành Phương giữ vai trò Tổng giám đốc của công ty này.

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 3.

Cặp đôi trai tài - gái sắc có cuộc sống viên mãn sau 7 năm kết hôn.

Thời điểm cặp đôi sắp làm đám cưới, Á hậu Thanh Tú cho hay cô yêu chồng vì tính cách bình dị và gần gũi của anh. Chính lần về nhà ra mắt bố mẹ chồng đã khiến người đẹp gốc Hải Dương tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Trong cuộc sống đời thường, Á hậu Thanh Tú cũng không muốn mọi người so sánh chồng với anh rể giàu có của mình vì mỗi người một lĩnh vực. Cô chỉ muốn mọi người tập trung vào cô hơn là chồng vì anh không ở trong showbiz. Khi được hỏi về chuyện chồng từng có gia đình, Thanh Tú cho biết cô không muốn hé lộ bất cứ thông tin gì về đời tư của chồng.

Á hậu Thanh Tú được chồng yêu thương, chiều chuộng thế nào?

Chồng Á hậu Thanh Tú hơn vợ 16 tuổi nhưng không vì thế mà họ có khoảng cách thế hệ. Lúc mới quen, người đẹp sinh năm 1994 vẫn xưng hô "cậu - tớ" với chồng. Còn về việc lấy chồng hơn nhiều tuổi, cô cho rằng đó là truyền thống gia đình, mẹ và chị cô cũng như vậy.

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 4.

Á hậu Thanh Tú được chồng hết mực yêu chiều.

25 tuổi kết hôn, người đẹp quê Hải Phòng không cho là sớm. Cô chia sẻ với truyền thông: "Tôi đã 25 tuổi, đủ chín chắn và sẵn sàng để lập gia đình. Tôi đã dành hai năm để hoàn thành vai trò á hậu. Đây là thời gian thích hợp để tôi sống cho bản thân và gia đình, nhường cơ hội cho những người đẹp mới đăng quang".

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 5.

Á hậu Thanh Tú ngoài công việc chăm lo gia đình, cô còn có thời gian chăm chút bản thân.

Sau 7 năm lấy chồng đại gia, cuộc sống của Á hậu Thanh Tú viên mãn và ngập tràn tình yêu. Hiện, người đẹp sống cùng chồng trong căn biệt thự lộng lẫy tại Hà Nội. Người đẹp không mặn mà với làng giải trí. Cô hiện tại sát cánh với chồng trong các hoạt động của công ty mà nam doanh nhân đang làm việc.

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 6.

Tổ ấm hạnh phúc của Á hậu Thanh Tú và chồng doanh nhân.

Về chồng Á hậu Thanh Tú, dù là một CEO thành đạt nhưng trong cuộc sống thường ngày anh vẫn giúp vợ làm việc nhà. Chuyện trông và chơi với con của nam doanh nhân thỉnh thoảng được Á hậu Thanh Tú chia sẻ khéo léo trên mạng xã hội. Ngoài ra, chồng doanh nhân còn tự tay cắm hoa tặng vợ trong dịp quan trọng. Những hành động giản dị của anh đã khiến cho Á hậu Thanh Tú luôn hạnh phúc và hãnh diện.

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 7.
Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 8.
Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 9.
Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 10.
Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 11.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Á hậu Thanh Tú.

Thanh Tú (Ngô Thanh Thanh Tú) gây chú ý với khán giả khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp quê Hải Phòng sở hữu chiều cao 1m80 cùng sđo hình thể 81-62-99cm. Á hậu Thanh Tú thông thạo tiếng Anh, biết tiếng Nhật, tiếng Pháp và tốt nghiệp Học viện Ngoại giao.

Với nhan sắc xinh đẹp và trình độ học vấn cao, khán giả kỳ vọng, Á hậu Thanh Tú sđại diện Việt Nam tham dự Miss International 2018. Tuy nhiên, cô lại từ chối đi thi quốc tế, bày tỏ mong muốn tập trung vào sự nghiệp làm MC, biên tập viên của Đài truyền hình.

Ảnh: FBNV

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân - Ảnh 12.Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 8 năm kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín, cô có cuộc sống kín tiếng và êm đềm.


Đỗ Quyên
Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái

Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi lần đầu đi máy bay, sang Thái Lan để "tiếp lửa" cho con gái trước thềm chung kết Miss Grand International 2025.

Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Bảo Anh hát mời trầu quan viên hai họ trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại Thanh Hóa hôm 16/10 và nhận được sự chú ý.

Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng trở thành cô dâu tháng 10.

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc và những cảnh quay nóng bỏng gây tranh cãi.

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Giải trí - 8 giờ trước

Trước đêm chung kết, những gương mặt sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2025 đã dần lộ diện.

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.

Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Thế giới showbiz

GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

Giải trí

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

Giải trí
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc
Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?

Câu chuyện văn hóa

Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?

Câu chuyện văn hóa
Gia đình có hai thế hệ NSND

Gia đình có hai thế hệ NSND

Câu chuyện văn hóa

