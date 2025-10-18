Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân
GĐXH - Á hậu Thanh Tú sau 7 năm lấy chồng doanh nhân có cuộc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, cô chia sẻ chồng con và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.
Chồng Á hậu Thanh Tú là ai?
Á hậu Thanh Tú kết hôn cùng chồng doanh nhân vào năm 2018 trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Chồng Á hậu quê Hải Phòng tên là Nguyễn Thành Phương, một doanh nhân giàu có nhưng lại rất kín tiếng. Theo một số thông tin ít ỏi được biết, nam doanh nhân sinh năm 1978 là CEO của một tập đoàn lớn.
Anh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, từ 13 tuổi, nam doanh nhân đã phụ mẹ bán kem, bán nước mắm để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Về học vấn, Nguyễn Thành Phương tốt nghiệp khóa 1 trường Đại học Quản Lý và Kinh Doanh Hà Nội, sau đó, anh sang Malaysia hoàn thành luận án Tiến sĩ.
Năm 2003, Nguyễn Thành Phương thành lập công ty với số vốn ban đầu 13 triệu đồng. Song, anh rất thành công với vai trò là người sáng lập với việc đưa công ty này phát triển vượt bậc.
Năm 2017, chồng của Á hậu Thanh Tú tiếp tục cùng một số đối tác thành lập ra Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu công nghệ cao. Sau đó, doanh nhân Nguyễn Thành Phương giữ vai trò Tổng giám đốc của công ty này.
Thời điểm cặp đôi sắp làm đám cưới, Á hậu Thanh Tú cho hay cô yêu chồng vì tính cách bình dị và gần gũi của anh. Chính lần về nhà ra mắt bố mẹ chồng đã khiến người đẹp gốc Hải Dương tin tưởng vào lựa chọn của mình.
Trong cuộc sống đời thường, Á hậu Thanh Tú cũng không muốn mọi người so sánh chồng với anh rể giàu có của mình vì mỗi người một lĩnh vực. Cô chỉ muốn mọi người tập trung vào cô hơn là chồng vì anh không ở trong showbiz. Khi được hỏi về chuyện chồng từng có gia đình, Thanh Tú cho biết cô không muốn hé lộ bất cứ thông tin gì về đời tư của chồng.
Á hậu Thanh Tú được chồng yêu thương, chiều chuộng thế nào?
Chồng Á hậu Thanh Tú hơn vợ 16 tuổi nhưng không vì thế mà họ có khoảng cách thế hệ. Lúc mới quen, người đẹp sinh năm 1994 vẫn xưng hô "cậu - tớ" với chồng. Còn về việc lấy chồng hơn nhiều tuổi, cô cho rằng đó là truyền thống gia đình, mẹ và chị cô cũng như vậy.
25 tuổi kết hôn, người đẹp quê Hải Phòng không cho là sớm. Cô chia sẻ với truyền thông: "Tôi đã 25 tuổi, đủ chín chắn và sẵn sàng để lập gia đình. Tôi đã dành hai năm để hoàn thành vai trò á hậu. Đây là thời gian thích hợp để tôi sống cho bản thân và gia đình, nhường cơ hội cho những người đẹp mới đăng quang".
Sau 7 năm lấy chồng đại gia, cuộc sống của Á hậu Thanh Tú viên mãn và ngập tràn tình yêu. Hiện, người đẹp sống cùng chồng trong căn biệt thự lộng lẫy tại Hà Nội. Người đẹp không mặn mà với làng giải trí. Cô hiện tại sát cánh với chồng trong các hoạt động của công ty mà nam doanh nhân đang làm việc.
Về chồng Á hậu Thanh Tú, dù là một CEO thành đạt nhưng trong cuộc sống thường ngày anh vẫn giúp vợ làm việc nhà. Chuyện trông và chơi với con của nam doanh nhân thỉnh thoảng được Á hậu Thanh Tú chia sẻ khéo léo trên mạng xã hội. Ngoài ra, chồng doanh nhân còn tự tay cắm hoa tặng vợ trong dịp quan trọng. Những hành động giản dị của anh đã khiến cho Á hậu Thanh Tú luôn hạnh phúc và hãnh diện.
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Á hậu Thanh Tú.
Thanh Tú (Ngô Thanh Thanh Tú) gây chú ý với khán giả khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp quê Hải Phòng sở hữu chiều cao 1m80 cùng số đo hình thể 81-62-99cm. Á hậu Thanh Tú thông thạo tiếng Anh, biết tiếng Nhật, tiếng Pháp và tốt nghiệp Học viện Ngoại giao.
Với nhan sắc xinh đẹp và trình độ học vấn cao, khán giả kỳ vọng, Á hậu Thanh Tú sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2018. Tuy nhiên, cô lại từ chối đi thi quốc tế, bày tỏ mong muốn tập trung vào sự nghiệp làm MC, biên tập viên của Đài truyền hình.
Ảnh: FBNV
