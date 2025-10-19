Liên Bỉnh Phát trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất ở Trung Quốc

Liên Bỉnh Phát - Dấu mốc lịch sử cho diễn viên Việt Nam

Tại lễ trao giải Kim Chung 2025 diễn ra ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Liên Bỉnh Phát đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc để giành giải Nam chính xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên một diễn viên Việt Nam được vinh danh ở hạng mục cao quý này - minh chứng cho năng lực diễn xuất và sức lan tỏa của nghệ sĩ Việt trên bản đồ phim truyền hình châu Á.

Liên Bỉnh Phát làm nên lịch sử tại Giải thưởng Kim Chung với vai diễn trong “Bác sĩ tha hương” (Ảnh: FBNV)

Vai diễn đầy chiều sâu trong “Bác sĩ tha hương”

Tác phẩm khai thác bối cảnh cuộc sống của những người nhập cư nơi đất khách, nơi họ phải đấu tranh giữa lý tưởng và thực tại. Trong phim, Liên Bỉnh Phát đóng cặp cùng Trương Quân Ninh - “mỹ nhân Như Ý truyện”. Nhân vật Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) là một bác sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, quyết định tạm gác sự nghiệp để sang Đài Loan chăm sóc mẹ đang lâm bệnh nặng. Không được phép hành nghề y ở nước ngoài, anh buộc phải nhận công việc tạp vụ trong bệnh viện, đồng thời âm thầm hành nghề “chui” để kiếm sống và dành dụm từng đồng cho mẹ.

Liên Bỉnh Phát trong "Bác sĩ tha hương" (Ảnh: FBNV)

Bước tiến mới cho phim truyền hình Việt khi Liên Bỉnh Phát tỏa sáng trên màn ảnh

Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và tạo động lực để các nhà làm phim Việt Nam đầu tư mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực truyền hình. Giải thưởng Kim Chung không chỉ là vinh danh cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của nghệ sĩ Việt trên hành trình hội nhập quốc tế. Thành công của anh được xem là bước ngoặt quan trọng, khẳng định vị thế mới của diễn viên Việt trong ngành công nghiệp phim ảnh khu vực.