Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Liên Bỉnh Phát trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất ở Trung Quốc

Chủ nhật, 07:00 19/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Liên Bỉnh Phát đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải thưởng Kim Chung.

Liên Bỉnh Phát - Dấu mốc lịch sử cho diễn viên Việt Nam

Tại lễ trao giải Kim Chung 2025 diễn ra ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Liên Bỉnh Phát đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc để giành giải Nam chính xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên một diễn viên Việt Nam được vinh danh ở hạng mục cao quý này - minh chứng cho năng lực diễn xuất và sức lan tỏa của nghệ sĩ Việt trên bản đồ phim truyền hình châu Á.

- Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát làm nên lịch sử tại Giải thưởng Kim Chung với vai diễn trong “Bác sĩ tha hương” (Ảnh: FBNV)

Vai diễn đầy chiều sâu trong “Bác sĩ tha hương”

Tác phẩm khai thác bối cảnh cuộc sống của những người nhập cư nơi đất khách, nơi họ phải đấu tranh giữa lý tưởng và thực tại. Trong phim, Liên Bỉnh Phát đóng cặp cùng Trương Quân Ninh - “mỹ nhân Như Ý truyện”. Nhân vật Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) là một bác sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, quyết định tạm gác sự nghiệp để sang Đài Loan chăm sóc mẹ đang lâm bệnh nặng. Không được phép hành nghề y ở nước ngoài, anh buộc phải nhận công việc tạp vụ trong bệnh viện, đồng thời âm thầm hành nghề “chui” để kiếm sống và dành dụm từng đồng cho mẹ.

- Ảnh 2.

Liên Bỉnh Phát trong "Bác sĩ tha hương" (Ảnh: FBNV)

Bước tiến mới cho phim truyền hình Việt khi Liên Bỉnh Phát tỏa sáng trên màn ảnh

Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và tạo động lực để các nhà làm phim Việt Nam đầu tư mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực truyền hình. Giải thưởng Kim Chung không chỉ là vinh danh cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của nghệ sĩ Việt trên hành trình hội nhập quốc tế. Thành công của anh được xem là bước ngoặt quan trọng, khẳng định vị thế mới của diễn viên Việt trong ngành công nghiệp phim ảnh khu vực.

- Ảnh 3.

Liên Bỉnh Phát trong "Bác sĩ tha hương" (Ảnh: FBNV)

 

Hoàng Lan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sử

Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sử

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ phim mong muốn tái hiện hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Đại tá - NSND Trần Nhượng đã tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.

Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai?

Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai?

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

BTV trẻ nhất Vietnam Today Hà Thảo Trang chia sẻ hành trình từ thất bại đầu tiên đến chinh phục Global UGRAD, đam mê biên tập hơn dẫn chương trình.

Chân dung nữ MC 30 tuổi người Philippines vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Chân dung nữ MC 30 tuổi người Philippines vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vượt qua 75 người đẹp khác, nữ MC/người mẫu Emma Tiglao đến từ Philippines đã giành ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2025.

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi không lọt top 22 chung cuộc tại Miss Grand International 2025. Dù có nhiều kỳ vọng, hành trình của cô đã khép lại.

Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân

Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Á hậu Thanh Tú sau 7 năm lấy chồng doanh nhân có cuộc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, cô chia sẻ chồng con và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái

Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi lần đầu đi máy bay, sang Thái Lan để "tiếp lửa" cho con gái trước thềm chung kết Miss Grand International 2025.

Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Bảo Anh hát mời trầu quan viên hai họ trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại Thanh Hóa hôm 16/10 và nhận được sự chú ý.

Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng trở thành cô dâu tháng 10.

Những khoảnh khắc 'đốn tim' của mẹ con Khánh Huyền - bé Sam

Những khoảnh khắc 'đốn tim' của mẹ con Khánh Huyền - bé Sam

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

GĐXH - Những khoảnh khắc đáng yêu như "đôi bạn thân" của hai mẹ con Lê Thị Khánh Huyền - bé Sam đã "đốn tim" hàng loạt người hâm mộ.

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc và những cảnh quay nóng bỏng gây tranh cãi.

Xem nhiều

Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân

Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân

Giải trí

GĐXH - Á hậu Thanh Tú sau 7 năm lấy chồng doanh nhân có cuộc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, cô chia sẻ chồng con và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Giải trí
Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Giải trí
Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Giải trí
Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top