Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái
GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi lần đầu đi máy bay, sang Thái Lan để "tiếp lửa" cho con gái trước thềm chung kết Miss Grand International 2025.
Chỉ còn vài giờ nữa, chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan. Hoa hậu Yến Nhi đang tự tin bước vào đêm thi quyết định sau gần 3 tuần tranh tài cùng hơn 77 thí sinh. Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi luôn là nguồn động lực to lớn cho cô trong hành trình này.
Sáng nay (18/10) tại Sân bay Tân Sơn Nhất, "bà trùm" Phạm Kim Dung - CEO của Công ty Sen Vàng, đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam và đạo diễn Hoàng Nhật Nam lên đường sang Thái Lan để cổ vũ cho đại diện Việt Nam. Chuyến đi này còn có bố và mẹ của Hoa hậu Yến Nhi.
Giống như Hoa hậu Yến Nhi, đây là lần đầu tiên bố và mẹ của cô ngồi máy bay sang nước ngoài. Vợ chồng bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đồng hành “hộ tống” hai phụ huynh của đương kim Miss Grand Vietnam sang Thái Lan để theo dõi và tiếp thêm động lực cho con gái tỏa sáng trong đêm chung kết.
“Tôi nghĩ với cô gái trẻ như Yến Nhi, được nhìn thấy bố mẹ trong khán phòng giữa hàng nghìn khán giả quốc tế sẽ là nguồn động viên to lớn. Hành trình thi quốc tế vốn nhiều áp lực, mong Yến Nhi cảm nhận được rằng dù đi đến đâu, phía sau luôn có gia đình và quê hương dõi theo”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.
Trước đó, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi đã bắt xe từ quê nhà vào TP.HCM để kịp chuyến bay. Cả hai không giấu được niềm xúc động, hạnh phúc khi sắp gặp con gái ở Thái Lan.
Mẹ đẻ Yến Nhi thổ lộ bà vừa háo hức vừa hồi hộp trong chuyến đi này: “Khoảng thời gian Yến Nhi thi quốc tế, vợ chồng tôi chỉ xem con qua điện thoại, trên mạng xã hội. Nay được sang Thái Lan cổ vũ con, được trực tiếp nhìn thấy con biểu diễn, đó là niềm vui lớn nhất của vợ chồng tôi".
Bố đẻ của Yến Nhi chúc con gái bình an, tự tin, thể hiện hết những gì đã chuẩn bị, còn kết quả thế nào cũng sẽ luôn tự hào.
Trước giờ G, trên trang cá nhân, Hoa hậu Yến Nhi cũng vừa chính thức công bố bộ đầm dạ hội sẽ trình diễn trong đêm Chung kết. Thiết kế mang tên “Hoàng Giáp – The Golden Warrioress”, một sáng tạo của NTK Thượng Gia Kỳ.
Trang phục mang sắc vàng ánh kim, tượng trưng cho hào quang chiến thắng và khí phách quật cường. Thiết kế phần vai và thân váy gợi liên tưởng đến bộ giáp của những chiến binh xưa, nhưng được cách điệu bằng kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ, thể hiện bàn tay khéo léo và tâm hồn nghệ thuật của người Việt.
“Hoàng Giáp – The Golden Warrioress” khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại, kiêu hãnh, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám khẳng định giá trị bản thân, mang trong mình sức mạnh của chiến binh nhưng vẫn giữ trọn nét mềm mại, nữ tính vốn có.
“Với Nhi, được đại diện Việt Nam tại Miss Grand International đã là niềm tự hào rất lớn. Nhi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ lớn lao từ khán giả. Nhi không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng đến những khán giả luôn quan tâm, cổ vũ Yến Nhi trong hành trình này. Sự ủng hộ đó khiến Nhi cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hơn mỗi ngày để không phụ lòng yêu thương của mọi người”, Hoa hậu Yến Nhi tâm sự.
Trước thềm Chung kết, Hoa hậu Yến Nhi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng fan sắc đẹp trong nước và quốc tế. Đại diện Việt Nam lọt Top 8 Country’s Power of the Year, Top 20 Best in Swimsuit và Top 20 National Costume.
Cận cảnh trang phục đêm Chung kết Miss Grand International 2025 của Hoa hậu Yến Nhi.
Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhânGiải trí - 15 phút trước
GĐXH - Á hậu Thanh Tú sau 7 năm lấy chồng doanh nhân có cuộc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, cô chia sẻ chồng con và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.
Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhânGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Bảo Anh hát mời trầu quan viên hai họ trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại Thanh Hóa hôm 16/10 và nhận được sự chú ý.
Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng trở thành cô dâu tháng 10.
Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng TâyGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc và những cảnh quay nóng bỏng gây tranh cãi.
Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.
Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng caoXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.
Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chứcXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.
Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.
Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?Giải trí - 8 giờ trước
Trước đêm chung kết, những gương mặt sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2025 đã dần lộ diện.
Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu viewCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.
Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17Thế giới showbiz
GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.