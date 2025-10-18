Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái

Yến Nhi tỏa sáng tại bán kết Miss Grand International, bất ngờ với sự cố của đại diện Nhật Bản GĐXH - Trong đêm bán kết Miss Grand International, Yến Nhi gây sốt với màn trình diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, đại diện Nhật Bản gặp sự cố bất ngờ.

Chỉ còn vài giờ nữa, chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan. Hoa hậu Yến Nhi đang tự tin bước vào đêm thi quyết định sau gần 3 tuần tranh tài cùng hơn 77 thí sinh. Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi luôn là nguồn động lực to lớn cho cô trong hành trình này.

Sáng nay (18/10) tại Sân bay Tân Sơn Nhất, "bà trùm" Phạm Kim Dung - CEO của Công ty Sen Vàng, đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam và đạo diễn Hoàng Nhật Nam lên đường sang Thái Lan để cổ vũ cho đại diện Việt Nam. Chuyến đi này còn có bố và mẹ của Hoa hậu Yến Nhi.

Giống như Hoa hậu Yến Nhi, đây là lần đầu tiên bố và mẹ của cô ngồi máy bay sang nước ngoài. Vợ chồng bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đồng hành “hộ tống” hai phụ huynh của đương kim Miss Grand Vietnam sang Thái Lan để theo dõi và tiếp thêm động lực cho con gái tỏa sáng trong đêm chung kết.

Bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đưa bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi sang Thái Lan trước chung kết Miss Grand International 2025.

“Tôi nghĩ với cô gái trẻ như Yến Nhi, được nhìn thấy bố mẹ trong khán phòng giữa hàng nghìn khán giả quốc tế sẽ là nguồn động viên to lớn. Hành trình thi quốc tế vốn nhiều áp lực, mong Yến Nhi cảm nhận được rằng dù đi đến đâu, phía sau luôn có gia đình và quê hương dõi theo”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Trước đó, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi đã bắt xe từ quê nhà vào TP.HCM để kịp chuyến bay. Cả hai không giấu được niềm xúc động, hạnh phúc khi sắp gặp con gái ở Thái Lan.

Mẹ đẻ Yến Nhi thổ lộ bà vừa háo hức vừa hồi hộp trong chuyến đi này: “Khoảng thời gian Yến Nhi thi quốc tế, vợ chồng tôi chỉ xem con qua điện thoại, trên mạng xã hội. Nay được sang Thái Lan cổ vũ con, được trực tiếp nhìn thấy con biểu diễn, đó là niềm vui lớn nhất của vợ chồng tôi".

Bố đẻ của Yến Nhi chúc con gái bình an, tự tin, thể hiện hết những gì đã chuẩn bị, còn kết quả thế nào cũng sẽ luôn tự hào.

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi lần đầu ra nước ngoài.

Hình ảnh đời thường của Yến Nhi và bố mẹ.

Trước giờ G, trên trang cá nhân, Hoa hậu Yến Nhi cũng vừa chính thức công bố bộ đầm dạ hội sẽ trình diễn trong đêm Chung kết. Thiết kế mang tên “Hoàng Giáp – The Golden Warrioress”, một sáng tạo của NTK Thượng Gia Kỳ.

Trang phục mang sắc vàng ánh kim, tượng trưng cho hào quang chiến thắng và khí phách quật cường. Thiết kế phần vai và thân váy gợi liên tưởng đến bộ giáp của những chiến binh xưa, nhưng được cách điệu bằng kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ, thể hiện bàn tay khéo léo và tâm hồn nghệ thuật của người Việt.

“Hoàng Giáp – The Golden Warrioress” khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại, kiêu hãnh, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám khẳng định giá trị bản thân, mang trong mình sức mạnh của chiến binh nhưng vẫn giữ trọn nét mềm mại, nữ tính vốn có.

“Với Nhi, được đại diện Việt Nam tại Miss Grand International đã là niềm tự hào rất lớn. Nhi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ lớn lao từ khán giả. Nhi không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng đến những khán giả luôn quan tâm, cổ vũ Yến Nhi trong hành trình này. Sự ủng hộ đó khiến Nhi cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hơn mỗi ngày để không phụ lòng yêu thương của mọi người”, Hoa hậu Yến Nhi tâm sự.

Trước thềm Chung kết, Hoa hậu Yến Nhi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng fan sắc đẹp trong nước và quốc tế. Đại diện Việt Nam lọt Top 8 Country’s Power of the Year, Top 20 Best in Swimsuit và Top 20 National Costume.

Cận cảnh trang phục đêm Chung kết Miss Grand International 2025 của Hoa hậu Yến Nhi.







