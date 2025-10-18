Mới nhất
Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Thứ bảy, 21:19 18/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi không lọt top 22 chung cuộc tại Miss Grand International 2025. Dù có nhiều kỳ vọng, hành trình của cô đã khép lại.

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam - Ảnh 1.Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái

GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi lần đầu đi máy bay, sang Thái Lan để "tiếp lửa" cho con gái trước thềm chung kết Miss Grand International 2025.

Tối 18/10, chung kết Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của hơn 70 người đẹp đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau phần hô tên "đặc sản" của cuộc thi và phần bikini, kết quả đáng tiếc là đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi đã không thể lọt vào Top 22 chung cuộc, khép lại hành trình tại đấu trường sắc đẹp quốc tế năm nay. 

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam - Ảnh 2.

Yến Nhi trong phần hô tên "đặc sản" của cuộc thi.

Mặc dù tiếc nuối bởi Việt Nam từng có chuỗi thành tích ấn tượng tại Miss Grand những năm gần đây như: Đoàn Thiên Ân lọt Top 20, Lê Hoàng Phương đạt danh hiệu Á hậu 4... nhưng thực tế đây là điều không khiến fan sắc đẹp bất ngờ. Dù đã thể hiện hết mình nhưng trước chung kết, người đẹp sinh năm 2004 gần như "vắng mặt" ở nhiều bảng dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Theo nhiều khán giả, việc Miss Grand International năm nay quy tụ dàn thí sinh đồng đều cả về nhan sắc lẫn kỹ năng đã khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Hơn nữa, Yến Nhi có lợi thế hình thể và khả năng trình diễn sân khấu, song vẫn chưa có nhiều bứt phá trong phong thái và phần thể hiện tiếng Anh nên khó tạo dấu ấn để nổi bật giữa dàn đối thủ mạnh.

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam - Ảnh 3.

Ý Nhi không lọt top 22 chung cuộc.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại một trường đại học ở TP.HCM.

Nàng hậu sở hữu chiều cao 1,72 m và số đo là 81-64-92 cm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Yến Nhi chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho hành trình tham gia Miss Grand International.

An Khánh
