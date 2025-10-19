Mới nhất
Diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng Thị đế Kim Chung, diện áo dài gây chú ý là ai?

Chủ nhật, 13:50 19/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Liên Bỉnh Phát bày tỏ niềm tự hào khi mặc Việt phục nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Chung, Đài Loan (Trung Quốc).

Liên Bỉnh Phát: Diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng Thị đế Kim Chung đầy tự hào - Ảnh 1.Liên Bỉnh Phát trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất ở Trung Quốc

GĐXH - Liên Bỉnh Phát đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải thưởng Kim Chung.

Giải thưởng Kim Chung (Golden Bell Awards) lần thứ 60 của Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra tối 18/10 nhận được sự quan tâm từ khán giả toàn châu Á. Đặc biệt tại Việt Nam, giải thưởng năm nay càng được chú ý nhiều hơn từ khán giả Việt Nam khi diễn viên Liên Bỉnh Phát được đề cử trong hạng mục giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên có một nam diễn viên Việt đóng chính phim truyền hình của Đài Loan (Trung Quốc) và nhận được đề cử Thị đế tại Kim Chung.

Đúng như sự kỳ vọng của nhiều khán giả, Liên Bỉnh Phát đã thực sự vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để nhận được giải thưởng Thị đế danh giá.

Theo Elle Taiwan, kết quả năm nay được phần lớn khán giả đánh giá công bằng, xứng đáng. Ban giám khảo nhận định diễn xuất của Liên Bỉnh Phát tinh tế, lột tả sâu sắc sự giằng xé của nhân vật. Trang Drama Go viết: "Thể hiện của Liên Bỉnh Phát gần như hoàn hảo, mỗi ánh mắt đều cuốn hút khán giả".

Liên Bỉnh Phát: Diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng Thị đế Kim Chung đầy tự hào - Ảnh 2.

Theo Next Apple, tại tiệc mừng cùng đồng nghiệp rạng sáng 19/10, Liên Bỉnh Phát nói: "Tôi làm việc ở nước ngoài, được đề cử đã rất hãnh diện. Mặc trang phục dân tộc lên nhận giải, tôi thấy rất tự hào".

Liên Bỉnh Phát phát biểu cảm ơn khán giả và toàn bộ ekip vì giải thưởng danh giá

Xuất hiện trên sân khấu trao giải, Liên Bỉnh Phát mặc áo dài truyền thống Việt Nam, không giấu được niềm xúc động. Sau khi cảm ơn bằng tiếng Trung, tiếng Anh, Liên Bỉnh Phát cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới toàn thể ekip làm phim, đạo diễn, biên kịch, các diễn viên, khán giả bằng tiếng Việt.

"Phát xin được cảm ơn Golden Bell Awards vì sự công nhận này. Đây là công sức của tập thể nên tôi muốn chia niềm vui này tới đại gia đình Bác Sĩ Tha Hương đã cùng tôi sát cánh, giúp tôi hoàn thành vai diễn này, làm vai này thực sự đời hơn. Và tất cả các khán giả đã yêu thích phim, giúp bộ phim này được mọi người xem nhiều hơn. 

Đặc biệt cảm ơn khán giả Việt Nam, fandom Nhà Chấm (tên fan club của Liên Bỉnh Phát), các bạn đã giúp cho bộ phim này được lan tỏa tại Việt Nam. Và cảm ơn tất cả khán giả ở những quốc gia khác nữa đã xem phim và yêu thích bộ phim", nam diễn viên bày tỏ.

Liên Bỉnh Phát: Diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng Thị đế Kim Chung đầy tự hào - Ảnh 3.

Liên Bỉnh Phát và diễn viên nổi tiếng Trương Quân Ninh.

Series Bác sỹ tha hương gồm 11 tập, kể về Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) - một bác sĩ trẻ rời Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc) với hy vọng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng nơi đất khách, Ninh chỉ có thể hành nghề chui, đối mặt với vô vàn hiểm nguy và ranh giới mong manh giữa đúng sai. Biến cố ập đến khi anh bị cáo buộc hành nghề trái phép khiến một bệnh nhân tử vong. Trong lúc bỏ trốn, Ninh lại vô tình sa vào một đường dây buôn người tàn nhẫn, khiến hành trình mưu sinh nơi xứ người trở thành cuộc chạy trốn sinh tử. Đồng hành cùng anh là Trương Quân Ninh - mỹ nhân từng ghi dấu ấn trong Như Ý Truyện.

Bác sỹ tha hương gây ấn tượng với nhịp phim nhanh, dồn dập và kịch tính, tái hiện chân thực những góc khuất trong đời sống của người lao động nhập cư. Phim nhận về điểm số 7.5/10 trên Douban và IMDb, con số cho thấy sự đón nhận tích cực của người xem quốc tế.

Liên Bỉnh Phát: Diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng Thị đế Kim Chung đầy tự hào - Ảnh 4.

Hành trình đến gần khán giả truyền hình của Liên Bỉnh Phát

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), là một nam diễn viên người Việt Nam. Khởi đầu là một sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngành Việt Nam học với định hướng trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tuy nhiên cơ duyên đã mang anh đến với nghề MC. Năm 2016, anh tham gia chương trình "Phái mạnh Việt" và dừng lại ở tập 3.

Anh được biết đến qua vai diễn Dũng trong phim điện ảnh "Song lang" (2018) và bắt đầu nhận được sự yêu thích qua chương trình truyền hình thực tế "Running Man Vietnam" với tư cách là thành viên chính thức.

Liên Bỉnh Phát tham gia bộ phim truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) "Bác sĩ tha hương" đã giúp anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên trong 60 năm lịch sử của giải Kim Chung nhận giải này. Anh cho biết sẽ trích một phần giải thưởng này để đóng góp vào quỹ hỗ trợ lao động nhập cư tại Đài Loan (Trung Quốc), như một lời động viên và chia sẻ đến những người vẫn đang ngày đêm nỗ lực mưu sinh nơi xứ người.


An Khánh
BTV Phương Thảo muốn quay lại Thời sự 19h trên VTV nhưng....

BTV Phương Thảo muốn quay lại Thời sự 19h trên VTV nhưng....

Giải trí - 1 giờ trước

BTV Phương Thảo vừa kết thúc công việc tại VTV9, sẽ làm việc ở VTV5 vì gia đình và con gái 3 tuổi ở Hà Nội. Cô mơ ước quay lại bản tin Thời sự 19h VTV1.

Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret Garden

Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret Garden

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Huyền thoại Secret Garden đã khiến gần 4000 khán giả Việt thổn thức với 20 nhạc phẩm bất hủ nổi tiếng khắp thế giới của ban nhạc Bắc Âu này.

Hồng Đào sau ly hôn ở tuổi trung niên: Lao động chăm chỉ, không thúc giục 2 con gái lập gia đình

Hồng Đào sau ly hôn ở tuổi trung niên: Lao động chăm chỉ, không thúc giục 2 con gái lập gia đình

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hồng Đào ở tuổi U70, chị vẫn lao động chăm chỉ, cống hiến cho nghệ thuật và không thúc giục con gái lấy chồng.

Sau nghỉ hưu, ở tuổi U70 NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' công bố điều bất ngờ

Sau nghỉ hưu, ở tuổi U70 NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' công bố điều bất ngờ

Giải trí - 5 giờ trước

Sau thời gian im ắng, chỉ tham gia các hội thảo liên quan tới lĩnh vực sân khấu, NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" gây bất ngờ cho công chúng khi trở thành tác giả viết kịch bản.

Nhạc sĩ Trần Tiến 2 lần rơi 'cửa tử', 8 lần nhập viện và nguyện ước cuối đời

Nhạc sĩ Trần Tiến 2 lần rơi 'cửa tử', 8 lần nhập viện và nguyện ước cuối đời

Giải trí - 6 giờ trước

U80, nhạc sĩ Trần Tiến nói mình đã già, không biết khi nào sẽ rời đi. Ông lúc này sống lạc quan, hồn nhiên như đứa trẻ sau những khúc quanh bạo bệnh, thăng trầm của cuộc đời.

Liên Bỉnh Phát trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất ở Trung Quốc

Liên Bỉnh Phát trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất ở Trung Quốc

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Liên Bỉnh Phát đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải thưởng Kim Chung.

Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sử

Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sử

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ phim mong muốn tái hiện hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Đại tá - NSND Trần Nhượng đã tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.

Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai?

Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai?

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

BTV trẻ nhất Vietnam Today Hà Thảo Trang chia sẻ hành trình từ thất bại đầu tiên đến chinh phục Global UGRAD, đam mê biên tập hơn dẫn chương trình.

Chân dung nữ MC 30 tuổi người Philippines vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Chân dung nữ MC 30 tuổi người Philippines vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vượt qua 75 người đẹp khác, nữ MC/người mẫu Emma Tiglao đến từ Philippines đã giành ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2025.

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi không lọt top 22 chung cuộc tại Miss Grand International 2025. Dù có nhiều kỳ vọng, hành trình của cô đã khép lại.

Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân

Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân

Giải trí

GĐXH - Á hậu Thanh Tú sau 7 năm lấy chồng doanh nhân có cuộc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, cô chia sẻ chồng con và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Giải trí

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Giải trí
Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Giải trí

Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Giải trí
Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Giải trí

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Giải trí
Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Giải trí

Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Giải trí

Top