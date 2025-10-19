Diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng Thị đế Kim Chung, diện áo dài gây chú ý là ai?
GĐXH - Diễn viên Liên Bỉnh Phát bày tỏ niềm tự hào khi mặc Việt phục nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Chung, Đài Loan (Trung Quốc).
Giải thưởng Kim Chung (Golden Bell Awards) lần thứ 60 của Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra tối 18/10 nhận được sự quan tâm từ khán giả toàn châu Á. Đặc biệt tại Việt Nam, giải thưởng năm nay càng được chú ý nhiều hơn từ khán giả Việt Nam khi diễn viên Liên Bỉnh Phát được đề cử trong hạng mục giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên có một nam diễn viên Việt đóng chính phim truyền hình của Đài Loan (Trung Quốc) và nhận được đề cử Thị đế tại Kim Chung.
Đúng như sự kỳ vọng của nhiều khán giả, Liên Bỉnh Phát đã thực sự vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để nhận được giải thưởng Thị đế danh giá.
Theo Elle Taiwan, kết quả năm nay được phần lớn khán giả đánh giá công bằng, xứng đáng. Ban giám khảo nhận định diễn xuất của Liên Bỉnh Phát tinh tế, lột tả sâu sắc sự giằng xé của nhân vật. Trang Drama Go viết: "Thể hiện của Liên Bỉnh Phát gần như hoàn hảo, mỗi ánh mắt đều cuốn hút khán giả".
Liên Bỉnh Phát phát biểu cảm ơn khán giả và toàn bộ ekip vì giải thưởng danh giá
Xuất hiện trên sân khấu trao giải, Liên Bỉnh Phát mặc áo dài truyền thống Việt Nam, không giấu được niềm xúc động. Sau khi cảm ơn bằng tiếng Trung, tiếng Anh, Liên Bỉnh Phát cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới toàn thể ekip làm phim, đạo diễn, biên kịch, các diễn viên, khán giả bằng tiếng Việt.
"Phát xin được cảm ơn Golden Bell Awards vì sự công nhận này. Đây là công sức của tập thể nên tôi muốn chia niềm vui này tới đại gia đình Bác Sĩ Tha Hương đã cùng tôi sát cánh, giúp tôi hoàn thành vai diễn này, làm vai này thực sự đời hơn. Và tất cả các khán giả đã yêu thích phim, giúp bộ phim này được mọi người xem nhiều hơn.
Đặc biệt cảm ơn khán giả Việt Nam, fandom Nhà Chấm (tên fan club của Liên Bỉnh Phát), các bạn đã giúp cho bộ phim này được lan tỏa tại Việt Nam. Và cảm ơn tất cả khán giả ở những quốc gia khác nữa đã xem phim và yêu thích bộ phim", nam diễn viên bày tỏ.
Series Bác sỹ tha hương gồm 11 tập, kể về Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) - một bác sĩ trẻ rời Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc) với hy vọng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng nơi đất khách, Ninh chỉ có thể hành nghề chui, đối mặt với vô vàn hiểm nguy và ranh giới mong manh giữa đúng sai. Biến cố ập đến khi anh bị cáo buộc hành nghề trái phép khiến một bệnh nhân tử vong. Trong lúc bỏ trốn, Ninh lại vô tình sa vào một đường dây buôn người tàn nhẫn, khiến hành trình mưu sinh nơi xứ người trở thành cuộc chạy trốn sinh tử. Đồng hành cùng anh là Trương Quân Ninh - mỹ nhân từng ghi dấu ấn trong Như Ý Truyện.
Bác sỹ tha hương gây ấn tượng với nhịp phim nhanh, dồn dập và kịch tính, tái hiện chân thực những góc khuất trong đời sống của người lao động nhập cư. Phim nhận về điểm số 7.5/10 trên Douban và IMDb, con số cho thấy sự đón nhận tích cực của người xem quốc tế.
Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), là một nam diễn viên người Việt Nam. Khởi đầu là một sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngành Việt Nam học với định hướng trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tuy nhiên cơ duyên đã mang anh đến với nghề MC. Năm 2016, anh tham gia chương trình "Phái mạnh Việt" và dừng lại ở tập 3.
Anh được biết đến qua vai diễn Dũng trong phim điện ảnh "Song lang" (2018) và bắt đầu nhận được sự yêu thích qua chương trình truyền hình thực tế "Running Man Vietnam" với tư cách là thành viên chính thức.
Liên Bỉnh Phát tham gia bộ phim truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) "Bác sĩ tha hương" đã giúp anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên trong 60 năm lịch sử của giải Kim Chung nhận giải này. Anh cho biết sẽ trích một phần giải thưởng này để đóng góp vào quỹ hỗ trợ lao động nhập cư tại Đài Loan (Trung Quốc), như một lời động viên và chia sẻ đến những người vẫn đang ngày đêm nỗ lực mưu sinh nơi xứ người.
