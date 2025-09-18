Hoa hậu Ninh Bình 'Lan tỏa yêu thương – Tiếp bước đến trường', trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
GĐXH - Chương trình "Lan tỏa yêu thương – Tiếp bước đến trường" đã trao tặng 34 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm động lực vững bước trên hành trình học tập.
Trường THCS Ninh Mỹ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) trở thành điểm hẹn yêu thương khi đón Tân Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 Đoàn Thị Minh Toán. Chị cùng Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam đã tổ chức chương trình hành trình thiện nguyện "Lan tỏa yêu thương – Tiếp bước đến trường", trao tặng 34 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm động lực vững bước trên hành trình học tập.
Trong buổi lễ, đông đảo đại biểu, thầy cô và phụ huynh học sinh đã tham dự. Đại diện UBND phường Hoa Lư đã phát biểu ghi nhận và tri ân nghĩa cử cao đẹp của tân hoa hậu, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình trong việc đồng hành cùng các em học sinh vượt khó, tiếp bước đến trường.
Phát biểu tại sự kiện, Hoa hậu Đoàn Thị Minh Toán xúc động chia sẻ: "Thành công của tôi ngày hôm nay có được là nhờ sự nuôi dưỡng, giáo dục từ quê hương Ninh Bình. Tôi mong rằng những hành động nhỏ bé này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em, để dù hoàn cảnh có khó khăn, các em vẫn vững vàng đến trường và theo đuổi ước mơ".
Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena cũng phát biểu: "Vương miện Hoa hậu không chỉ là biểu tượng của nhan sắc mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Tôi tin rằng Minh Toán sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về trái tim nhân ái của người con Ninh Bình, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp đến xã hội".
Với những món quà thiết thực, chương trình không chỉ tiếp sức cho các em đến trường, mà còn gieo hạt giống yêu thương, giúp thế hệ trẻ thêm tin vào giá trị nhân ái trong cuộc sống. "Chiếc xe này sẽ giúp em đi học thuận tiện hơn, đỡ vất vả cho bố mẹ. Em cảm ơn cô Minh Toán và các bác đã tặng quà cho chúng em" một em học sinh lớp 8 xúc động chia sẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, đại diện UBND phường Hoa Lư đã trao Bằng chứng nhận Tấm lòng vàng cho Tân Hoa hậu Đoàn Thị Minh Toán. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lan tỏa yêu thương, cống hiến vì cộng đồng của những con người giàu tâm huyết.
"Lan tỏa yêu thương – Tiếp bước đến trường" không chỉ là một chương trình hành trình thiện nguyện, mà còn là hành trình gieo mầm hy vọng. Chương trình gửi gắm thông điệp, thành công chỉ thật sự có ý nghĩa khi được sẻ chia để nâng bước những ước mơ còn dang dở.
Đoàn Thị Minh Toán đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 vào tối 9/9 được tổ chức tại Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài đời, cô là giảng viên trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình. Sau đăng quang, cô cho biết sẽ nỗ lực để chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, qua đó lan toả gía trị tốt đẹp đến cộng đồng.
