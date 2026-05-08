Nhân sinh nhật diễn viên Anh Tuấn, NSƯT Nguyệt Hằng chúc chồng khỏe mạnh để 'gánh cả đoàn tàu'
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã chia sẻ ảnh đại gia đình hạnh phúc bên nhau nhân sinh nhật chồng - diễn viên Anh Tuấn. Trong dòng viết, nữ NSƯT mong muốn chồng khỏe mạnh để "gánh" cả gia đình.
NSƯT Nguyệt Hằng gửi lời chúc đến chồng - diễn viên Anh Tuấn những dòng viết tình cảm: "Nói thì bảo nói nhiều nên... thôi. Chỉ mong ông thêm tuổi nữa càng phải mạnh khỏe hơn để còn "gánh" cả cái đoàn tàu này. Qua mỗi ga, sẽ lại có thêm hành khách lên tàu, đông phết đấy ông ạ. Nhưng chắc chắn, đoàn tàu ấy ngày càng chạy khỏe hơn, rồi sẽ đến lúc những mầm non tương lai sẽ lớn, thay ông đưa đoàn tàu đến bến hạnh phúc. Lúc đó ông và tôi chỉ ngồi hưởng thụ, chu du khắp chốn thôi ông nhỉ? Đấy, tôi lại nói nhiều nhưng vẫn chưa đủ đâu. Để năm sau nói tiếp. Chúc mừng sinh nhật ông".
Trong dòng chúc mừng, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến hôn nhân hạnh phúc của gia đình NSƯT Nguyệt Hằng - diễn viên Anh Tuấn. Thực tế, 30 năm hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ không phải lúc nào cũng viên mãn nhưng họ vượt lên tất cả vì con và nhờ duyên trời định nên mới có được như ngày hôm nay.
Những năm kinh tế chưa ổn định, công việc nghệ thuật cũng chưa mang lại thu nhập cao. Hai vợ chồng phải xoay xở với nhiều áp lực từ cuộc sống thường ngày. Có thời điểm, NSƯT Nguyệt Hằng là người gánh vác phần lớn trách nhiệm kinh tế trong gia đình. Từ việc nuôi con đến trang trải chi phí sinh hoạt, chị đều phải tự mình lo liệu.
Nhưng điều khiến nữ nghệ sĩ bất ngờ là khi nhìn lại quãng thời gian ấy, chị không hề thấy tiếc nuối. Ngược lại, chị cho rằng chính những khó khăn đó đã giúp hai vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn.
Nếu cuộc sống quá dễ dàng ngay từ đầu, có lẽ họ sẽ không có được sự gắn bó sâu sắc như bây giờ. Trong cách nhìn của NSƯT Nguyệt Hằng, tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ hay những hành động quá lãng mạn. Với chị, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác thiếu vắng. "Khi xa nhau mà thấy nhớ, thấy hụt hẫng thì đó là tình yêu," chị nói. Trong suốt nhiều năm chung sống, hai vợ chồng cũng từng có những giai đoạn căng thẳng. Thậm chí, có lúc cả hai đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Có một lần, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn thực sự chuẩn bị hồ sơ và cùng nhau đến tòa án để làm thủ tục chia tay. Nhưng khi đến nơi, tòa án lại đóng cửa vì không phải ngày làm việc. Hai vợ chồng đành quay về và ghé ăn một bát phở.
Sau bữa ăn ấy, câu chuyện ly hôn cũng dần trôi qua. Kỷ niệm ấy đến giờ vẫn được chị nhắc lại với nụ cười nhẹ nhàng. Nó giống như một minh chứng rằng đôi khi hôn nhân được cứu vãn bởi những điều rất nhỏ bé.
Theo NSƯT Nguyệt Hằng, một trong những lý do khiến chồng chị luôn cố gắng giữ gìn gia đình là vì tuổi thơ của anh không có được một mái ấm trọn vẹn. Anh lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ xa cách, chủ yếu sống cùng bà nội. Chính vì vậy, khi trưởng thành và có gia đình riêng, anh luôn mong muốn các con mình được sống trong một mái nhà đầy đủ cả bố và mẹ. "Nhiều khi anh nói nếu sống với anh khổ thì em đi tìm hạnh phúc khác", chị kể.
Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến chị càng muốn ở lại. Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là ai đúng ai sai, mà là việc cả hai vẫn muốn tiếp tục đi cùng nhau.
Không chỉ chuyện hôn nhân, nghệ sĩ Nguyệt Hằng còn dành nhiều tâm huyết cho các con. Gia đình chị có bốn người con, mỗi người một tính cách và một lựa chọn riêng. Điều đặc biệt là dù cả hai vợ chồng đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng các con lại không theo con đường của bố mẹ.
Diễn viên Anh Tuấn sinh năm 1971, anh nổi tiếng phía Bắc, thường được nhớ tới qua các vai diễn phản diện, côn đồ hoặc đểu cáng trên VTV. Nam diễn viên gây ấn tượng với vai "Táo Y tế" đầu tiên, sau đó được khán giả quen mặt qua các phim: 12A và 4H, Những ngọn nến trong đêm, Đấu trí...
Cảm xúc của NSND Lê Khanh khi làm việc với dàn diễn viên trẻXem - nghe - đọc - 32 phút trước
GĐXH - Trong phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu", NSND Lê Khanh đã hợp tác với nhiều diễn viên thế hệ Gen Z. Qua quá trình làm việc nữ nghệ sĩ gạo cội nhìn nhận và có đánh giá tích cực về lớp nghệ sĩ trẻ kế cận.
'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểmXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Gia đình Thành Lai (Nguyễn Thành) trên đường sang Lào, anh phải đón nhận sự mất mát quá lớn, nợ một kiếp với người đã hy sinh vì mình.
Hoa hậu Vi Minh gây bất ngờ lớnXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong nỗ lực giúp đỡ hai bà cháu bé Dín, Hoa hậu Vi Minh đã gặt hái được thành công ban đầu khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng.
Giám khảo Vietnam's Next Top Model bị thua lỗ 30 tỷ khi đầu tư làm phim, phải để bố mẹ ruột bán tài sản hỗ trợ là ai?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Từ vai trò siêu mẫu, giám khảo cho nhiều chương trình lớn, hiện tại Xuân Lan còn là nhà đầu tư cho phim điện ảnh. Tuy nhiên, khi bước chân vào một lĩnh vực mới như phim ảnh, Xuân Lan đã bị thua lỗ đến 30 tỷ đồng.
Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạcXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão khiến Mai rơi vào vòng nghi ngờ, bị cô lập và loại khỏi nhóm du lịch.
'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗiCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Sau thất bại nặng nề của "Bẫy tiền" tại phòng vé, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư và ê-kíp vì khoản thua lỗ lớn của dự án. Bộ phim thất bại khó hiểu với doanh thu 2,9 tỷ đồng.
'Đạo diễn hầu tòa' Lê Minh từng đứng sau loạt phim truyền hình gây sốt một thờiGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn Lê Minh quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim dài tập như "Dốc sương mù", "Ảo vọng", "Vực thẳm vô hình"...
40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nữ nghệ sĩ đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao?Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Thúy An cùng dàn diễn viên trong phim "Biệt động Sài Gòn" được khán giả yêu thương qua 4 thập kỷ bởi lối diễn xuất tinh tế. Hiện tại, nữ nghệ sĩ ở tuổi xế chiều không theo nghề và kín tiếng bên gia đình ở trời Âu.
Diễn biến bất ngờ phiên xử đạo diễn phim hình sự ‘vực thẳm vô hình’Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH – Từng thành công với những thước phim hình sự tôn vinh công lý, đạo diễn Lê Minh lại vướng vòng lao lý khi chọn cách "đòi nợ" bằng cách tạt chất bẩn vào nhà con nợ. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, vị đạo diễn tài năng đã tự đẩy mình xuống "vực thẳm" đời thực.
Hua Mạ - Vẻ đẹp kỳ vĩ miền Đông BắcXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Hua Mạ được mệnh danh là hang động kỳ quan quy mô nhất tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Bên trong là cả một "rừng" thạch nhũ và măng đá muôn hình vạn trạng.
Nỗi buồn hiện tại của NSND Công LýGiải trí
GĐXH - NSND Công Lý có rất nhiều năm cống hiến cho làng kịch lẫn phim ảnh Việt Nam, tuy nhiên vì bạo bệnh nên anh phải tạm gác lại tất cả đam mê. Nhiều lúc nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn, anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ nghề.