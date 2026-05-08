Nhân sinh nhật diễn viên Anh Tuấn, NSƯT Nguyệt Hằng chúc chồng khỏe mạnh để 'gánh cả đoàn tàu'

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn có một tổ ấm hạnh phúc cùng các con sau 30 năm kết hôn. Cặp đôi có một sự nghiệp rực rỡ nhưng các con đều không đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.

NSƯT Nguyệt Hằng gửi lời chúc đến chồng - diễn viên Anh Tuấn những dòng viết tình cảm: "Nói thì bảo nói nhiều nên... thôi. Chỉ mong ông thêm tuổi nữa càng phải mạnh khỏe hơn để còn "gánh" cả cái đoàn tàu này. Qua mỗi ga, sẽ lại có thêm hành khách lên tàu, đông phết đấy ông ạ. Nhưng chắc chắn, đoàn tàu ấy ngày càng chạy khỏe hơn, rồi sẽ đến lúc những mầm non tương lai sẽ lớn, thay ông đưa đoàn tàu đến bến hạnh phúc. Lúc đó ông và tôi chỉ ngồi hưởng thụ, chu du khắp chốn thôi ông nhỉ? Đấy, tôi lại nói nhiều nhưng vẫn chưa đủ đâu. Để năm sau nói tiếp. Chúc mừng sinh nhật ông".

NSƯT Nguyệt Hằng đăng ảnh đẹp chúc mừng sinh nhật chồng - diễn viên Anh Tuấn.

Trong dòng chúc mừng, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến hôn nhân hạnh phúc của gia đình NSƯT Nguyệt Hằng - diễn viên Anh Tuấn. Thực tế, 30 năm hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ không phải lúc nào cũng viên mãn nhưng họ vượt lên tất cả vì con và nhờ duyên trời định nên mới có được như ngày hôm nay.

Những năm kinh tế chưa ổn định, công việc nghệ thuật cũng chưa mang lại thu nhập cao. Hai vợ chồng phải xoay xở với nhiều áp lực từ cuộc sống thường ngày. Có thời điểm, NSƯT Nguyệt Hằng là người gánh vác phần lớn trách nhiệm kinh tế trong gia đình. Từ việc nuôi con đến trang trải chi phí sinh hoạt, chị đều phải tự mình lo liệu.

Diễn viên Anh Tuấn đã lên chức ông ngoại ở đời thực.

Nhưng điều khiến nữ nghệ sĩ bất ngờ là khi nhìn lại quãng thời gian ấy, chị không hề thấy tiếc nuối. Ngược lại, chị cho rằng chính những khó khăn đó đã giúp hai vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn.

Nếu cuộc sống quá dễ dàng ngay từ đầu, có lẽ họ sẽ không có được sự gắn bó sâu sắc như bây giờ. Trong cách nhìn của NSƯT Nguyệt Hằng, tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ hay những hành động quá lãng mạn. Với chị, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác thiếu vắng. "Khi xa nhau mà thấy nhớ, thấy hụt hẫng thì đó là tình yêu," chị nói. Trong suốt nhiều năm chung sống, hai vợ chồng cũng từng có những giai đoạn căng thẳng. Thậm chí, có lúc cả hai đã nghĩ đến chuyện ly hôn.

Có một lần, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn thực sự chuẩn bị hồ sơ và cùng nhau đến tòa án để làm thủ tục chia tay. Nhưng khi đến nơi, tòa án lại đóng cửa vì không phải ngày làm việc. Hai vợ chồng đành quay về và ghé ăn một bát phở.

Sau bữa ăn ấy, câu chuyện ly hôn cũng dần trôi qua. Kỷ niệm ấy đến giờ vẫn được chị nhắc lại với nụ cười nhẹ nhàng. Nó giống như một minh chứng rằng đôi khi hôn nhân được cứu vãn bởi những điều rất nhỏ bé.

Theo NSƯT Nguyệt Hằng, một trong những lý do khiến chồng chị luôn cố gắng giữ gìn gia đình là vì tuổi thơ của anh không có được một mái ấm trọn vẹn. Anh lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ xa cách, chủ yếu sống cùng bà nội. Chính vì vậy, khi trưởng thành và có gia đình riêng, anh luôn mong muốn các con mình được sống trong một mái nhà đầy đủ cả bố và mẹ. "Nhiều khi anh nói nếu sống với anh khổ thì em đi tìm hạnh phúc khác", chị kể.

Đại gia đình hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - diễn viên Anh Tuấn.

Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến chị càng muốn ở lại. Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là ai đúng ai sai, mà là việc cả hai vẫn muốn tiếp tục đi cùng nhau.

Không chỉ chuyện hôn nhân, nghệ sĩ Nguyệt Hằng còn dành nhiều tâm huyết cho các con. Gia đình chị có bốn người con, mỗi người một tính cách và một lựa chọn riêng. Điều đặc biệt là dù cả hai vợ chồng đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng các con lại không theo con đường của bố mẹ.