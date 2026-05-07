Lương Thế Thành hé lộ cái kết 'trả nghiệp' trong 'Bóng ma hạnh phúc'

Thứ năm, 12:00 07/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Lương Thế Thành bất ngờ hé lộ cái kết của nhân vật Hoàng Dũng trong "Bóng ma hạnh phúc" khiến khán giả càng thêm tò mò.

"Bóng ma hạnh phúc" phát sóng trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 (THVL1) đang là hiện tượng của phim truyền hình Việt trong thời gian qua. Bộ phim gây nhiều tranh cãi khi khiến khán giả càng xem càng ức chế vì các tình tiết giật gân, mâu thuẫn dày đặc khi nữ chính siêu nhu nhược, nam chính đầy lạnh lùng tráo trở và nữ phụ thì mưu mô... Được biết, "Bóng ma hạnh phúc" sẽ kết thúc ngày 9/5 và nhà sản xuất đã tung ra trailer hé lộ một vài chi tiết quan trọng ở những tập cuối cùng.

Theo đoạn giới thiệu mới được hé lộ, phần cuối của "Bóng ma hạnh phúc" tiếp tục đi theo hướng kịch tính. Như Trang dần lộ bản chất cực đoan khi muốn kiểm soát hoàn toàn Hoàng Dũng. Trong một phân đoạn gây chú ý, nhân vật này thậm chí còn đánh ngất Dũng rồi nhốt trong ô tô với ý định phóng hỏa, khiến nhiều khán giả cho rằng đây có thể là "cái giá" mà nhân vật của Lương Thế Thành phải trả sau chuỗi sai lầm kéo dài.

Dù biết những chi tiết quan trọng, mang tính bước ngoặt vẫn đang được giấu kín nhưng đến tận phút cuối, "Bóng ma hạnh phúc" vẫn đầy ắp drama làm người xem càng không chịu nổi việc tiểu tam hết lần này đến lần khác phá tung mọi chuyện, còn nữ chính vẫn hiền đến khó hiểu.

Bộ phim "Bóng ma hạnh phúc" gây sức hút và cũng tạo nhiều tranh cãi.

Những ngày qua, cái tên Lương Thế Thành tiếp tục phủ sóng mạng xã hội khi "Bóng ma hạnh phúc" bước vào giai đoạn cao trào. Nhân vật Hoàng Dũng do nam diễn viên đảm nhận liên tục đẩy mâu thuẫn gia đình lên đỉnh điểm bằng chuỗi hành động khiến khán giả bức xúc, từ ngoại tình, đổ lỗi cho vợ đến những cơn nóng giận mất kiểm soát.

Tại sự kiện ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" ở TP.HCM tối 5/5, Lương Thế Thành nhanh chóng bị khán giả vây quanh hỏi dồn về số phận của nhân vật Hoàng Dũng trong những tập cuối "Bóng ma hạnh phúc". Trước phản ứng quá mạnh từ người xem suốt thời gian qua, nam diễn viên chọn cách trả lời hài hước nhưng vẫn úp mở về đoạn kết của phim.

Lương Thế Thành trong "Bóng ma hạnh phúc".

"Giờ ráng coi cho hết nha. Cái kết ngon rồi đó. Mọi người theo 45 tập rồi, còn 5 tập nữa thôi. Ráng đi, 5 tập nữa anh trả nghiệp", Lương Thế Thành nói giữa tiếng cười của khán giả.

Câu nói "trả nghiệp" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi suốt nhiều tuần qua, Hoàng Dũng gần như trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất màn ảnh Việt. Từ hình ảnh doanh nhân thành đạt, có gia đình êm ấm, Dũng dần đánh mất sự nghiệp lẫn hạnh phúc khi sa vào mối quan hệ ngoài luồng với Như Trang do Ngân Hòa thủ vai.

Ngân Hòa chia sẻ cảm xúc khi "Bóng ma hạnh phúc" sắp kết thúc.

Mới đây, diễn viên Ngân Hòa đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, thông báo về thời điểm khép lại của bộ phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc". Nữ diễn viên không giấu được cảm xúc khi nhìn lại chặng đường đã qua. 

Cô viết: "Vậy là hành trình của "Bóng ma hạnh phúc" cũng sắp khép lại rồi. Hoà chỉ muốn nói một điều thật lòng: Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây, đã xem phim, đã thương (ghét) nhân vật, đã nhắn tin, bình luận và dõi theo tụi mình suốt thời gian qua".

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
