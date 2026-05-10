Hoa hậu Việt từng là nữ hoàng ảnh lịch, rời showbiz sống bí ẩn suốt 30 năm
Từng là mỹ nhân hàng đầu những năm 1990, nàng hậu này vẫn quyết định từ bỏ hào quang để ra nước ngoài định cư.
Hoa hậu Lý Thu Thảo sinh năm 1970, sở hữu vóc dáng cao ráo, ngoại hình hiện đại với đôi môi dày, mắt to tròn. Vẻ đẹp của cô được nhận xét là một trong những biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt thâp niên 1990.
Hoa hậu đầu tiên cũng là duy nhất của TP.HCM
Năm 1989, Lý Thu Thảo đăng quang Hoa hậu TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất cuộc thi được tổ chức. Thời điểm này, Lý Thu Thảo từng chia sẻ chỉ đăng ký dự thi cho vui, nhưng may mắn chiến thắng. Danh hiệu hoa hậu là bước ngoặc đưa cuộc đời cô gái sống ở con hẻm nhỏ tại TP.HCM bước sang trang mới.
Thập niên 90, Lý Thu Thảo trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ ảnh lịch và thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Tên tuổi của cô nổi tiếng không kém các minh tinh điện ảnh, khi tham gia nhiều bộ phim như Sau những giấc mơ hồng, Ngọc trong đá, Cổ tích 17…
Trong một cuộc bình chọn do một tạp chí tổ chức vào thập niên 1990, Lý Thu Thảo cùng Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh và Hoa hậu Áo dài 1989 Kiều Khanh được xướng tên trong top 5 mỹ nhân được độc giả yêu thích nhất.
Thời đỉnh cao danh tiếng, Lý Thu Thảo thường được khán giả tặng hoa, tặng quà, con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cô suốt thời gian dài đều nhộn nhịp.
Rời hào quang sống bí ẩn ở xứ người
Năm 1999, Lý Thu Thảo rời showbiz, kết hôn và sang Mỹ sinh sống. Ở xứ người, cô chọn cho cuộc sống lặng lẽ, tránh xa ánh đèn sân khấu. Kể từ đó, Lý Thu Thảo gần như vắng bóng trước công chúng, được nhiều người gọi với biệt danh “hoa hậu bí ẩn”.
Đến năm 2008, cô bất ngờ xuất hiện tại đám cưới của ca sĩ Hồ Lệ Thu và sau đó tham gia một vai nhỏ trong phim Tây Sơn Hào Kiệt (2010). Năm 2014, Lý Thu Thảo tiếp tục xuất hiện trước công chúng khi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Người đẹp TP.HCM qua ảnh.
Những năm gần đây, nàng hậu thỉnh thoảng về Việt Nam thăm gia đình, người thân nhưng từ chối hầu hết lời mời xuất hiện trước truyền thông.
Ở tuổi 56, Lý Thu Thảo duy trì lối sống lành mạnh với các hoạt động như tập thể dục nhịp điệu, đạp xe để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Hiện cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sắc đẹp.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, người đẹp bày tỏ sự hài lòng với tổ ấm riêng với một gia đình êm ấm, hạnh phúc.
“Hiện tại, tôi trân trọng và bằng lòng với cuộc sống của mình, an nhiên cho những năm tháng sau này”, nàng hậu từng chia sẻ.
Trong chuyến về Việt Nam đầu năm 2026, Lý Thu Thảo gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh áo dài với góc chụp gần như trùng khớp với bức ảnh từng chụp cách đây 35 năm. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi.
