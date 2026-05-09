Hoa hậu genZ Hà Linh gây chú ý

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai? GĐXH - Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình, là học sinh Trường THPT thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa trở thành Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Hoa hậu genZ Hà Linh, người vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 vào tháng 4, nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhan sắc thanh lịch và trí thức. Hiện tại, cô đang là học sinh lớp 12D2 tại Trường THPT Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại, nàng hậu dành nhiều thời gian học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, ghi dấu ấn trong cộng đồng với hình ảnh một nàng hậu tri thức.

Trong hoạt động mới nhất, Hà Linh đã có dịp trở lại trường để tổ chức một buổi gặp gỡ và tri ân thầy cô, bạn bè – những người đã luôn cổ vũ cô trong suốt hành trình trưởng thành. Đồng hành cùng nàng hậu trong lần trở về đặc biệt này còn có Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Mrs Grand International Phan Kim Oanh.

Mrs Grand International Phan Kim Oanh (áo dài đỏ) đồng hành cùng Hoa hậu Hà Linh về trường cũ, trao quà tri ân thầy cô.

Hoa hậu Hà Linh và mẹ (áo dài hồng sen) cùng Hoa hậu Phan Kim Oanh và NSND Nguyễn Hải.

Xuất hiện trong tà áo dài thanh lịch, Hà Linh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thầy cô và các học sinh trong trường. Tại buổi gặp gỡ, nàng hậu quê Ninh Bình không giấu được sự xúc động khi nhắc về quãng thời gian học tập dưới mái trường THPT Khoa học Giáo dục. Cô chia sẻ rằng chính môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại cùng sự tận tâm của các thầy cô đã giúp cô có thêm sự tự tin để tham gia và chinh phục cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

"Tôi luôn biết ơn nhà trường vì đã cho tôi không chỉ kiến thức mà còn là sự trưởng thành, bản lĩnh và cơ hội để phát triển bản thân. Với tôi, đây luôn là nơi đặc biệt nhất trong những năm tháng thanh xuân", Hà Linh chia sẻ.

Trong dịp đặc biệt này, Hà Linh cũng chuẩn bị những phần quà ý nghĩa gửi tặng nhà trường như một lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu và các thầy cô giáo. Món quà mang ý nghĩa tinh thần, thể hiện sự trân trọng của nàng hậu dành cho nơi đã chắp cánh cho những ước mơ tuổi trẻ của mình.

Hà Linh trò chuyện với các bạn học sinh, chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi, cách cân bằng giữa học tập và hoạt động cá nhân, đồng thời truyền cảm hứng về sự tự tin, nỗ lực theo đuổi mục tiêu.

Dù vừa đăng quang Hoa hậu, Hà Linh vẫn giữ hình ảnh gần gũi, giản dị của một nữ sinh cuối cấp. Cô cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục ưu tiên cho việc học và kỳ thi đại học trước khi chính thức bắt đầu các dự án cộng đồng trên cương vị Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Đặc biệt, trong tháng 6 tới đây, Nguyễn Trần Hà Linh sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026, được tổ chức tại Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng tiếp theo trong hành trình của nàng hậu Gen Z sau khi đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Việc trở thành đại diện quốc gia ở đấu trường quốc tế không chỉ là niềm tự hào đối với cá nhân Hà Linh mà còn là cơ hội để cô quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, tri thức và giàu bản sắc văn hoá đến với bạn bè quốc tế. Với lợi thế về ngoại hình, khả năng giao tiếp cùng nền tảng học vấn tốt, Hà Linh được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam năng động, bản lĩnh và giàu tinh thần hội nhập.

Hoa hậu Hà Linh và NSND Nguyễn Hải chụp ảnh kỷ niệm cùng các bạn học sinh.

Hà Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) vào tháng 6.

Dù lịch trình chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế khá bận rộn, nàng hậu vẫn ưu tiên hoàn thành chương trình học lớp 12 và kỳ thi Đại học sắp tới. Hình ảnh một Hoa hậu vừa tích cực chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế, vừa chăm chỉ học tập đã nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ fan sắc đẹp.

Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, tại Ninh Bình (Nam Định cũ). Cô hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi giành vương miện Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi HES's Beauty 2025. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Hà Linh từng đạt học bổng "Người tiên phong" của Swinburne University of Technology, giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn năm học 2025–2026,... cùng nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi học thuật như Olympic Ngữ Văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt và các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý.



