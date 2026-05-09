Nữ diễn viên quê Bắc Ninh bị mắng té tát trên phim, ngoài đời được bố mẹ treo ảnh khắp quán bún, là ai?
GĐXH - Ngọc Thủy, nữ diễn viên trẻ quê Bắc Ninh đảm nhận vai Trang "Bước chân vào đời" ngượng ngùng khi bố mẹ in poster, phim ảnh treo ảnh khắp quán bún.
Ngọc Thủy - diễn viên trẻ 25 tuổi, quê Bắc Ninh - đang thu hút sự chú ý với vai chính đầu tiên trong bộ phim "Bước chân vào đời" phát sóng trên VTV. Trước đó cô chủ yếu đóng các vai phụ hoặc vai quần chúng, chủ yếu là đi quay TikTok, đóng tiểu phẩm mạng.
Phim đang đi dần đến hồi kết với những tình tiết cao trào, nút thắt tình cảm, tình yêu dần được hé mở nhưng nhân vật Trang do Ngọc Thủy thủ vai vẫn bị khán giả "ném đá" vì làm tiểu tam, đánh ghen gây thương tích với "chính thất" là Ly (Huyền Trang).
Trang là nhân vật bị ghét nhất "Bước chân vào đời".
Ngọc Thủy bày tỏ: "Có người thương, có người ghét, có tranh cãi thì Thuỷ nghĩ đó cũng là điều làm nhân vật trở nên đáng nhớ hơn. Thuỷ thật sự rất biết ơn vì mọi người đã quan tâm, theo dõi và dành cảm xúc cho Trang. Hy vọng sẽ tiếp tục được gặp mọi người ở những vai diễn tiếp theo".
Ngọc Thuỷ tâm sự, cảnh đánh ghen trong phim là khó nhất với cô vì để lên hình chân thật, cả cô và đàn chị Lưu Huyền Trang đều phải nhập tâm rất mạnh. Nữ diễn viên quê Bắc Ninh nói sau khi phim phát sóng, cô rất vui khi được mọi người biết đến nhiều hơn. Nhờ vậy mà quán bún của mẹ cô cũng được quan tâm hơn, có nhiều khán giả dễ thương đến ủng hộ và hỏi thăm. "Bố mẹ tôi tự hào tới mức in cả poster phim treo ở quán", nữ diễn viên chia sẻ.
"Bố mẹ có nói trước với tôi về việc in hình, nhưng tôi cứ nghĩ là trêu thôi, ai ngờ treo thật. Bố mẹ in hết cả poster, phim ảnh rồi ảnh cùng các anh chị diễn viên nổi tiếng treo khắp quán. Đúng là lần đầu con gái được đóng phim giờ vàng VTV có khác", Ngọc Thủy vui vẻ tiết lộ.
Ảnh trang được bố mẹ in treo khắp quán bún ở quê nhà Bắc Ninh.
Cô cho biết lúc đầu hơi ngại, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt rạng ngời của bố mẹ thì cái ngại đó không còn nữa. Ngọc Thủy chỉ nghĩ: "Con làm được rồi và con sẽ còn làm được nhiều hơn".
Ngọc Thuỷ cho biết cuộc sống của cô và gia đình không thay đổi quá nhiều. Khi có thời gian rảnh, cô vẫn về phụ mẹ như bình thường, từ bán hàng đến bưng bê cho khách. "Với tôi, đó là điều rất quen thuộc và cũng là cách để giữ mình luôn gần gũi, không bị 'ảo' khi được chú ý nhiều hơn", cô nói.
Ngọc Thuỷ sinh năm 2001, quê Bắc Ninh. Cô tốt nghiệp loại Giỏi, ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội năm 2023. Ngoài đời nữ diễn viên sở hữu ngoại hình gợi cảm khác hẳn tạo hình vai Trang trên phim đang phát sóng.
Một số hình ảnh ngoài đời của Ngọc Thủy:
