Đông Hùng, Huỳnh Lập và Thuận Nguyễn tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Tương tự như đợt công bố đầu tiên, những cái tên tiếp theo đã phần nào được khán giả dự đoán qua những gợi ý và qua theo dõi hoạt động tương tác của các nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Sự góp mặt của Huỳnh Lập tạo ra những kỳ vọng về sức hút nội dung và sự sáng tạo không giới hạn. Nghệ sĩ sở hữu 3 giải Mai vàng, làm đạo diễn bộ phim điện ảnh "Nhà gia tiên" cùng loạt web drama thành công vang dội.

Huỳnh Lập tiết lộ màn solo chào sân sẽ là một bản phối "duy nhất một đêm" của một ca khúc gắn liền với con đường làm nghề của anh. "Đây là phiên bản duy nhất chỉ dành cho "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026, nam nghệ sĩ khẳng định.

Huỳnh Lập sẽ tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Ảnh VTV

Sau những thành công ấn tượng với các cuộc thi ca hát trên VTV, Đông Hùng ngày càng khẳng định được vị thế là một trong những giọng ca thực lực, chinh phục đông đảo khán giả. Đặc biệt màn trình diễn ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Đông Hùng và Võ Hạ Trâm năm 2025 đã có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026, Đông Hùng không giấu tham vọng "đối đầu" với chính bản ngã để tìm kiếm sự thay đổi. Màn trình diễn solo sắp tới của anh được kỳ vọng sẽ là sự cộng hưởng giữa kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa và chiều sâu cảm xúc mới mẻ.

Ca sĩ Đông Hùng.

Là "phù thủy âm nhạc" đứng sau hàng loạt bản hit đình đám, sự xuất hiện của nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing mang đến một góc nhìn chuyên môn sâu sắc. Vốn quen thuộc với công việc thầm lặng phía sau hậu trường, việc bước ra ánh sáng sân khấu là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.



Thừa nhận sự lo lắng khi bước ra từ phòng thu để tương tác trực tiếp với khán giả, Mew Amazing xem đây là cơ hội để tìm kiếm những người anh em mới và "làm mới" chính mình. Nam producer tiết lộ đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện vũ đạo và những kỹ năng trình diễn mà trước đây anh chưa từng chạm tới. Ca khúc solo sắp tới sẽ là một bài hát gắn liền với tên tuổi Mew Amazing nhưng được "nâng cấp" với những vũ đạo bùng nổ.

"Phù thủy âm nhạc" Mew Amazing.

Là Á vương Mister Global 2017 và có khá nhiều vai diễn điện ảnh, sân khấu đáng chú ý, từng đoạt HCV Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021, Thuận Nguyễn được biết tới như một hình mẫu nghệ sĩ đa tài.



Đến với chương trình, Thuận Nguyễn muốn thử sức với việc hát, nhảy cùng tinh thần sẵn sàng vượt chông gai. Bước ra từ chương trình "Tân binh toàn năng", mang đến hình ảnh về thế hệ nghệ sĩ trẻ sở hữu gu thẩm mỹ riêng biệt và cá tính, Thái Lê Minh Hiếu hứa hẹn sẽ là nhân tố có phong cách trình diễn năng động, hiện đại.

Thuận Nguyễn.

Bước ra từ chương trình "Tân binh toàn năng", mang đến hình ảnh về thế hệ nghệ sĩ trẻ sở hữu gu thẩm mỹ riêng biệt và cá tính, Thái Lê Minh Hiếu hứa hẹn sẽ là nhân tố có phong cách trình diễn năng động, hiện đại.

Để chuẩn bị cho hành trình trở thành "Anh tài", Thái Lê Minh Hiếu cho biết bản thân đã tích cực nâng cấp đa dạng từ việc rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo bài bản đến kỹ năng chơi guitar điện.



Thái Lê Minh Hiếu.

Trước đó, MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền, Phùng Minh Cương là những người được công bố đầu tiên sẽ góp mặt trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026.

Bên cạnh việc tiết lộ về thời điểm tổ chức vào tháng 6/2026, thay đổi đáng chú ý nhất của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 còn nằm ở việc thay đổi giới hạn nghệ sĩ “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay.

(Ảnh: BTC, VTV)

Đình Tú thấy khó và ngượng ngùng khi diễn cảnh tình cảm với Ngọc Huyền GĐXH - Đình Tú đã có những trải nghiệm thú vị khi có lần đầu tiên cùng bà xã Ngọc Huyền diễn cảnh yêu nhau trên màn ảnh nhỏ.

Ngô Thanh Vân kỷ niệm ngày cưới, lời nhắn nhủ Huy Trần khiến cánh đàn ông ai cũng 'tan chảy' theo GĐXH - Ngô Thanh Vân và Huy Trần kỷ niệm 4 năm ngày cưới, những lời chia sẻ đầy hạnh phúc của cô trong ngày đặc biệt nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểm GĐXH - Gia đình Thành Lai (Nguyễn Thành) trên đường sang Lào, anh phải đón nhận sự mất mát quá lớn, nợ một kiếp với người đã hy sinh vì mình.



