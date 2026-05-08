Vân Sơn tuổi 65: 'Nhà xe ổn định, tôi không còn áp lực cơm áo gạo tiền'

Vân Sơn không theo điện ảnh dù là cháu ruột tài tử Chánh Tín

Là cháu ruột của tài tử Chánh Tín nên khán giả vẫn rất thắc mắc vì sao Vân Sơn "đóng đinh" với hình ảnh tấu hài mà không phải điện ảnh!?

– Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột của tôi, còn đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Johnny Trí Nguyễn là anh em họ. Với tôi, đó là niềm tự hào và chính là động lực với nghề.

Thực sự thì điện ảnh là giấc mơ từ nhỏ của tôi. Từ hồi 15-16 tuổi, tôi đã thần tượng và bị ảnh hưởng rất nhiều từ cậu ruột - nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín. Thời đó, cậu là một ngôi sao nên trong mắt tôi, cậu là thần tượng. Tôi luôn nghĩ sau này lớn lên mình cũng muốn được như vậy. Nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy, thời những năm 1970-1980, đóng phim rất cực mà thu nhập lại không đáng bao nhiêu. Ngay cả cậu tôi, làm phim chủ yếu vì đam mê, chứ không sống được bằng nghề. Diễn viên muốn tồn tại thì phải làm thêm nhiều thứ khác như diễn kịch, tấu hài…

Thời điểm đó, tôi hiểu nếu theo điện ảnh thì rất khó đi xa, vì phía trước đã có quá nhiều tên tuổi lớn, kể cả cậu tôi. Vì vậy, tôi chọn một hướng khác để có thể nuôi sống bản thân, còn giấc mơ điện ảnh thì tạm gác lại. Nhiều người trong nghề như cô Kim Cương hay cô Thẩm Thúy Hằng cũng khuyên tôi nên theo sân khấu kịch, vì tôi có ngoại hình phù hợp.

Dù vậy, mỗi khi cậu có phim mới, vẫn gọi tôi tham gia những vai nhỏ. Những vai đó không có nhiều đất diễn, gần như chỉ là "chào sân", nhưng cũng là cách để tôi giữ sợi dây với điện ảnh.

Vân Sơn hơn 30 năm trước và hiện tại ở tuổi 65.

Vân Sơn trở lại điện ảnh sau 13 năm.

Vậy rồi bẵng đi nhiều năm anh định cư ở Mỹ. Trong khi các nghệ sĩ hải ngoại, đặc biệt là "cô bạn thân" Hồng Đào về nước, liên tục ghi dấu ấn phim truyền hình và điện ảnh, còn anh, anh có mong chờ, ấp ủ dự án ngày trở về không?

- Ở tuổi này rồi, không phải ngồi chờ, mà mình phải đi tìm. Nhưng khi cơ hội đến, quan trọng là mình phải xem phù hợp thì mới quyết định có nhận hay không.

Quả thực, trong những năm gần đây, khi thấy bạn bè cùng thời như Hồng Đào trở về Việt Nam tham gia nhiều dự án điện ảnh, tôi cũng có chút nôn nao. Tuy nhiên, điều đó không khiến tôi vội vàng hay dễ dãi hơn trong việc lựa chọn vai diễn mà vẫn giữ nguyên tắc làm nghề.

Có dự án mời nhưng sau khi trao đổi kịch bản với đạo diễn, tôi thấy nội dung chưa hợp lý nên sẵn sàng từ chối. Với tôi, vấn đề không nằm ở tiền bạc hay danh tiếng, mà là sự phù hợp và chất lượng.

Vì sao anh lựa chọn "Đại tiệc trăng máu 8" để đánh dấu sự trở lại sau 13 năm vắng bóng điện ảnh?

- Có thể nói, tôi đã chờ hơn 13 năm cho lần tái xuất điện ảnh này. Với tôi, đây là cơ hội đúng thời điểm để trở lại, nhất là khi được làm việc cùng đạo diễn Charlie Nguyễn.

Vì sự trở lại này, tôi đã dành gần 3 tháng làm việc tại Việt Nam, từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn tất ghi hình. Tháng đầu tiên, tôi đọc kịch bản và trao đổi với ê-kíp, tháng thứ hai tập luyện tại bối cảnh và tháng cuối cùng quay liên tục trong 26 ngày.

Có những ngày tôi phải thức dậy từ 4 giờ sáng, có mặt tại phim trường từ 5 giờ và làm việc đến khuya. Tuy nhiên do đã quen với áp lực công việc nên tôi cũng không quá mệt.

Anh có áp lực trước kỳ vọng của khán giả với sự trở lại lần này không?

- Tôi không đặt nặng chuyện cạnh tranh doanh thu. Quan điểm của tôi là làm tốt nhất phần việc của mình. Tuy nhiên, sau nhiều năm vắng bóng, việc trở lại cũng đi kèm không ít áp lực. Áp lực lớn nhất là không làm mất lòng tin mà khán giả đã dành cho cái tên Vân Sơn. Họ thương và yêu quý mình vì những gì mình mang lại, nên bản thân tôi phải chọn kịch bản, chọn vai thật kỹ để không phụ lòng họ.

Giờ đây, tôi không đặt ra kế hoạch cụ thể như mỗi năm phải đóng bao nhiêu phim. Với tôi, tất cả phụ thuộc vào kịch bản. Nếu có kịch bản hay, phù hợp, tôi sẵn sàng nhận ngay. Còn nếu chưa có, tôi tự nghĩ, tự viết, hiện ấp ủ một vài ý tưởng và dự án riêng.

Vân Sơn nói về Hoài Linh: Vẫn là anh em, chỉ cần gọi là có mặt

Nói như thế nghĩa là dù đã đi qua thời kỳ hoàng kim, ở tuổi 65, Vân Sơn không áp lực "cơm áo gạo tiền"?

– Hồi trước thì có, vì làm nghệ thuật vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng bây giờ thì tôi không còn áp lực đó nữa. Nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đã ổn định nên tôi không phải "chạy ăn" từng ngày.

Hiện tại, tôi làm những gì mình thích thôi. Chương trình nào tôi thấy phù hợp, thật sự thích thì sẽ nhận. Còn nếu không phù hợp, hoặc cảm thấy không thoải mái thì tôi từ chối. Với điện ảnh cũng vậy, nếu có dự án phù hợp thì tôi tham gia, còn không thì cứ chờ.

Vân Sơn tiết lộ một trong những lý do trở về Việt Nam đóng phim là vì được làm việc cùng Charlie Nguyễn.

Hoài Linh cũng là người gắn bó thân thiết với anh trên sân khấu hải ngoại, nhiều năm qua với nhiều sóng gió chuyện đời chuyện nghề, mối quan hệ hiện nay thế nào?

- Hoài Linh gắn bó với tôi từ rất lâu và đến giờ vẫn vậy. Mỗi lần tôi về Việt Nam hay khi Hoài Linh sang Mỹ, hai anh em vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Dù bên ngoài có nhiều lời bàn tán, giữa chúng tôi vẫn là tình anh em, là sự gắn bó từ hồi còn trẻ. Những cái tên như Vân Sơn - Hoài Linh hay Vân Sơn - Bảo Liêm gần như đã đi cùng nhau suốt cả một thời kỳ. Thỉnh thoảng cũng có giận nhau đôi chút, nhưng khó tách ra được, cuối cùng vẫn quay lại hỗ trợ nhau.

Khi Hoài Linh đi diễn ở Mỹ mà thiếu bạn diễn, chỉ cần gọi "Anh Ba vô giúp em nha" là tôi sẵn sàng. Ngược lại, khi tôi cần, Hoài Linh cũng vậy. Đi diễn ở Australia hay châu Âu, chỉ cần một người kẹt việc là người kia có mặt hỗ trợ ngay. Đó là cái tình anh em chúng tôi giữ đến bây giờ.

Hiện tại, sân khấu hài không còn sôi động như trước, anh có bao giờ cảm thấy tiếc nuối không?

- Tôi không tiếc nuối, vì ở giai đoạn đó, tôi đã tận hiến và trọn vẹn với nghề. Những gì có thể, tôi đều dốc hết để cống hiến cho khán giả, từ thế hệ trước đến cả những thế hệ sau. Với tôi, đó là trách nhiệm với bản thân, với tên tuổi, với nghề và khán giả. Hiện tại, tôi làm nghề chủ yếu vì đam mê, vì còn yêu nghề nên vẫn tiếp tục.

Nhìn lại, tôi không tiếc mà ngược lại rất tự hào về quãng thời gian đã qua. Điều khiến tôi vui nhất là những tác phẩm ngày đó đến giờ vẫn được đón nhận, không chỉ bởi khán giả lớn tuổi mà cả các bạn trẻ như những cháu sinh năm 2003, 2004, 2005 vẫn xem và thích.

Vân Sơn và Hoài Linh từng hợp tác trong nhiều vở kịch.

Vân Sơn chia sẻ về kén chọn kịch bản phim. Video: Ngọc Mai

Danh hài Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961. Thập niên 1990, anh hợp tác Bảo Liêm và Hoài Linh, trở thành những cây hài ăn khách. Sau đó, anh thành lập một trung tâm giải trí. Thập niên 2000, Vân Sơn về Việt Nam, thường xuyên diễn hài, tham gia game show... Nhiều năm qua, Vân Sơn sống cùng gia đình ở Mỹ. Anh hoạt động tại hải ngoại, tập trung quản lý sân khấu. Bên cạnh đó, anh vẫn thường xuyên đăng tải những đoạn clip lên mạng xã hội để chia sẻ với khán giả cuộc sống thường nhật.



