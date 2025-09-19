Hoa hậu Việt vừa bị vu khống trên MXH đến mức phải tố cáo ra Công an là ai?

Hoa hậu Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa đồng loạt check-in địa điểm đặc biệt kỷ niệm 30/4 GĐXH - Dàn Hoa - Á hậu: Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa, Bảo Ngọc,... đồng loạt khoe ảnh tại Dinh Độc Lập chào mừng lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024).

Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng trên trang cá nhân về vụ việc bị vu khống

Bùi Quỳnh Hoa trên trang cá nhân đã chia sẻ sự việc bản thân bị vu khống, bôi nhọ trên MXH. Cụ thể, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chia sẻ: "Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật. Đối tượng ác ý sử dụng ngôn từ phản cảm, tục tĩu để bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm của Bùi Quỳnh Hoa từ một tài khoản cá nhân. Điều này đã tạo hiệu ứng lan truyền khiến nhiều trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, YouTube… chia sẻ lại làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng và khiến cộng đồng mạng hiểu sai do những tin đồn thất thiệt. Việc đăng tin và chia sẻ sai sự thật ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân Hoa cũng như những người thân trong gia đình".

Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng về vụ việc bản thân bị vu khống trên trang cá nhân.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiết lộ cô không lên tiếng ngay mà phải làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình. Người đẹp gốc Hà thành nói: "Hoa đã quyết định không lên tiếng ngay thời điểm đó mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để bảo vệ bản thân cũng như xác minh, xử lý vụ việc để có câu trả lời rõ ràng cho những người yêu thương, tin tưởng mình. Hoa sẽ đi đến cùng vụ việc để lấy lại danh dự cho bản thân".

Được biết, Bùi Quỳnh Hoa đã cùng với luật sư gửi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội. Cô cũng chia sẻ đã cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ cho cơ quan điều tra. Đến ngày 18/9, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đã đăng tin thất thiệt vu khống Hoa theo khoản 2 điều 156 bộ luật hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Quỳnh Hoa đề nghị các trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, YouTube tháo gỡ các bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải liên quan đến vụ việc.

Ngoài ra, Bùi Quỳnh Hoa cũng đề nghị các trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, YouTube tháo gỡ các bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải liên quan đến vụ việc này. Cô mong mọi người hãy tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin độc hại trên mạng xã hội, cần kiểm chứng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi vi phạm pháp luật và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa có thân thế ra sao?

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội và cô là sinh viên ĐH Kinh Doanh và Công nghệ. Cô sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo 3 vòng 79 – 62 - 86 cùng gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ. Cô từng đăng quang Miss Áo dài Việt Nam World ở Praha, Cộng hòa Czech.

Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2023.

Tuy nhiên trong lĩnh vực người mẫu, cô nàng cũng nhận lấy không ít hoài nghi về khả năng làm mẫu, khả năng biến chuyển bản thân mình cho phù hợp. Xóa tan mọi nghi ngại, Bùi Quỳnh Hoa chứng minh được năng lực của mình qua từng tập Truyền hình thực tế và nhận được sự ủng hộ của mọi người trong cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam" năm 2018.

Sau giải vàng "Siêu mẫu Việt Nam", Bùi Quỳnh Hoa chọn cho mình một lối đi bình lặng. Ngoài công việc người mẫu, Quỳnh Hoa ở tuổi 21 còn là chủ một cửa hiệu spa tại TP.HCM. Cách đây ít năm, cô sắm chiếc xế hộp gần 2,5 tỷ đồng đón tuổi mới.

Đến năm 2023, Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục chinh phục các cuộc thi nhan sắc bằng vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Bùi Quỳnh Hoa là hoa hậu kín tiếng về đời tư.

Hiện tại, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hoa vẫn theo đuổi công việc riêng và rất kín tiếng về đời tư.

Ảnh: FBNV