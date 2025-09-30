Điểm danh 4 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10
GĐXH - Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn. Tổng lượng mưa từ 70-150mm, có nơi vượt 250mm. Dự báo mưa lớn kéo dài đến hết ngày hôm nay (30/9).
Thời tiết Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10
Theo bản tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn. Thời gian mưa kéo dài đến ngày 30/9.
Vùng có mưa lớn nhất tập trung ở Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ với tổng lượng mưa từ 70-150mm, có nơi mưa trên 250mm. Khả năng cao sẽ gây ra ngập úng khu vực trũng thấp, khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất vùng núi.
Các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến HàTĩnh có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1: Lào Cai, Phú Thọ; cấp 2: Thanh Hóa.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông rải rác do gió mùa Tây Nam. Có những điểm mưa to trên 80mm, có thể gây ngập úng cục bộ đi kèm theo lốc sét và gió giật.
Do có mưa to, cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay (30/9) đến 01/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Hà Tĩnh tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2
Ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm dần. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Lào Cai và phía Nam Phú Thọ có mưa to đến rất to; đêm mưa giảm dần. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm dần. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
