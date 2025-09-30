Biển Đông lại sắp đón bão số 11?
GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.
Biển Đông lại sắp đón bão vào đầu tháng 10?
Theo Báo Lao động, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết, một vùng áp thấp đã hình thành ngoài khu vực dự báo của nước này (PAR), nằm phía Đông khu vực Bicol.
Dự báo, vùng áp thấp này có thể đi vào PAR trong đêm 30/9 hoặc sáng 1/10, với xác suất mạnh lên thành bão khi di chuyển trên Biển Philippines rất cao. Nếu hình thành, cơn bão sẽ được đặt tên là bão Paolo và trở thành cơn bão thứ 16 đi vào PAR trong năm nay.
Theo các mô hình dự báo bão GFS và ECMWF, đường đi của áp thấp/bão này đang tiến gần với kịch bản ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Luzon, Philippines, trong khoảng từ ngày 3-4/10. Trong trường hợp mạnh lên thành bão, nhiều khả năng nó sẽ đi vào Biển Đông ngay sau đó, trở thành bão số 11 trong năm 2025.
Đồng tình với nhận định này, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, cụm mây đối lưu mạnh ở phía Đông Philippines có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 48 giờ tới. Điều kiện xung quanh vùng nhiễu động khá thuận lợi, với nhiệt độ mặt biển khoảng 29 độ C và độ ẩm cao trên 77%, dễ tạo môi trường cho bão hình thành.
Kịch bản khí áp 999 hPa được GFS đưa ra cho ngày 3/10 cho thấy, khả năng bão Paolo hình thành ở phía Đông đảo Luzon. Nếu kịch bản này xảy ra, bão sẽ đi vào Biển Đông từ ngày 4/10, trở thành cơn bão số 11, hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiếp theo là Bắc Trung Bộ (Việt Nam) từ ngày 6/10.
Các chuyên gia khí tượng lưu ý, đây là dự báo xa, nên quỹ đạo và cường độ của áp thấp nhiệt đới/bão có thể thay đổi theo diễn biến thực tế. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện bão số 11 trên Biển Đông trong những ngày đầu tháng 10 là tương đối cao.
Bão có thể xảy ra tạo ra hình thái thời tiết nguy hiểm
Chia sẻ với báo chí, ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, hiện nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách xa Philippines, đang tồn tại nhiều nhiễu động. Nguyên nhân là do thời điểm này dải hội tụ nhiệt đới duy trì hoạt động ổn định ở vĩ độ thấp, đây là điều kiện thuận lợi để xuất hiện các nhiễu động xoáy ban đầu. Những nhiễu động này chính là mầm mống để hình thành các áp thấp nhiệt đới hay bão.
Hiện có một đến hai nhiễu động như vậy và cơ quan khí tượng đang tập trung theo dõi. Khả năng khoảng 50–55% trong vòng hơn một tuần tới, tức là vào khoảng đầu tháng 10, có thể hình thành các áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines. Các hệ thống này có khả năng di chuyển vào Biển Đông.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các nhiễu động này và kịp thời đưa ra thông tin, cảnh báo qua các cơ quan truyền thông", ông Mai Văn Khiêm cho biết.
Trên VietnamNet, ông Mai Văn Khiêm cho biết thêm, 2 yếu tố then chốt hình thành bão là nhiệt lực và động lực. Trong đó, chỉ cần nhiệt độ mặt nước biển đạt 26 - 27 độ C là đủ điều kiện khởi phát bão. Hiện nay, nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và phía Đông Philippines đang ở mức 29 - 30 độ C, tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự hình thành và phát triển bão trên Biển Đông.
Về yếu tố động lực, ông Khiêm phân tích: Tháng 9 là thời điểm giao mùa từ hè sang thu, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông từ áp cao cận nhiệt đới. Sự tương tác giữa các hình thái này tạo ra xoáy thuận quy mô vừa, giúp các nhiễu động nhỏ trên biển dễ dàng phát triển thành vùng áp thấp, rồi mạnh lên thành bão.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, từ nay đến cuối năm, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình Biển Đông mỗi năm có khoảng 4,5 cơn; trong đó 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền).
Theo quy luật khí hậu, các cơn bão trong giai đoạn này thường có xu hướng ảnh hưởng đến khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam. Tháng 9 chỉ là giai đoạn đầu mùa mưa bão ở miền Trung, trong khi cao điểm kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.
Với nền nhiệt bề mặt biển đang ở mức cao, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Chuyên gia khí tượng cho biết thêm, năm nay, không khí lạnh được dự báo đến sớm. Khi bão tương tác với không khí lạnh và địa hình dãy Trường Sơn, có thể tạo ra các hình thái thời tiết nguy hiểm, điển hình là mưa lũ phức tạp tại Trung Bộ.
Hoàn lưu bão số 10 gây mưa to khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do hoàn lưu bão số 10, đêm qua và sáng nay (30/9), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.
Dự báo các khu vực như: Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên có mưa to với tổng lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200mm.
Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có tổng lượng mưa 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
