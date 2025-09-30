Bão số 10 gây thiệt hại rất nghiêm trọng, khiến 19 người chết, 13 người mất tích
Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng khiến 19 người chết, 13 người mất tích, 8 lao động trên tàu cá bị mất liên lạc và 82 người bị thương. Thiệt hại về tài sản vẫn đang tiếp tục được thống kê.
Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thống kê đến 19h ngày 29/9, bão số 10 (bão Bualoi) khiến 19 người chết, trong đó 11 người do dông lốc ở Ninh Bình, Hưng Yên. Số còn lại ở Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng (mỗi nơi một người) và Thanh Hóa (2 người) do lũ cuốn, sạt lở đất, ngã khi sửa nhà trong bão.
Trong 13 người mất tích, có 12 người trên ba tàu cá của ngư dân TP HCM tới tránh trú bão ở Quảng Trị và bị sóng đánh chìm tàu. Ngoài ra, còn 8 lao động trên tàu cá ở Gia Lai mất liên lạc khi cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý từ ngày 27/9.
Bão số 10 cũng làm 82 người bị thương (Lào Cai 2, Quảng Ninh 9, Hải Phòng 9, Hưng Yên 11, Ninh Bình 24, Thanh Hóa 2, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 09, TP. Huế 01).
Gió bão cấp 8-11 khiến hơn 104.000 nhà hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh gần 79.000 nhà; Nghệ An gần 20.000 nhà; 3.370 nhà khác bị ngập, chủ yếu ở Quảng Trị, Nghệ An và 2.700 nhà bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh.
Mưa lớn, nước dâng do bão cũng làm hơn 9.400 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, trong đó Nghệ An lớn nhất với gần 4.000 ha, Hà Tĩnh hơn 1.550 ha. Hơn 1.700 ha thủy sản bị thiệt hại, chủ yếu ở Nghệ An.
10 sự cố đê xảy ra ở ven biển từ Ninh Bình tới TP Huế. Trong đó tại đê Hải Thịnh 3 (Ninh Bình), sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái, sạt lở 20 m, rộng 15 m. Mái đê hữu sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở. Kè Cẩm Nhượng ở Hà Tĩnh bị sóng đánh sạt 50 m. Đê biển Vĩnh Thái ở Quảng Trị bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20 m.
Hàng không đã hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến tại các cảng Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân. Nước dâng cao, chảy xiết tại 163 điểm ngầm tràn trên quốc lộ ở Thanh Hoá, Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Nghệ An khiến giao thông ùn tắc cục bộ.
Hơn 3.400 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị mất điện diện rộng. Hơn 13.000 cây xanh cũng bị gãy đổ, chủ yếu ở Nghệ An.
Dự báo từ 29/9 đến 1/10, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu, sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông: Chu, Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.
Sự dị thường của bão số 10 gây ra nhiều thiệt hại
Giải thích nguyên nhân vì sao bão chậm suy yếu, thời gian lưu bão kéo dài trên đất liền, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 10 chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới có cường độ rất mạnh ổn định cả vị trí. Do đó, bão số 10 có cường độ, hướng di chuyển, tốc độ rất ổn định.
Tuy nhiên, khi đi vào gần bờ, lúc này tâm bão số 10 đã cách xa trung tâm áp cao cận nhiệt đới nên sức ảnh hưởng giảm dần, đây là nguyên nhân khiến tốc độ bão di chuyển chậm lại. Ngoài ra, khi bão càng gần vào bờ sẽ ma sát với đất liền khiến bão đi chậm hơn so với trên biển.
Cũng theo ông Lâm, một đặc điểm nữa khiến bão số 10 có thời gian gió mạnh, tồn tại lâu trên đất liền là do bão khi vào đất liền chỉ di chuyển dọc theo đường ven biển Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, chứ không đi sâu vào vùng núi. Khi đó, bão số 10 ít có ma sát với địa hình nên suy yếu chậm, thời gian gió bão mạnh kéo dài.
"Sau khi bão di chuyển sang vùng núi phía tây tỉnh Nghệ An để đi sang Lào thì lập tức bão số 10 suy yếu rất nhanh", ông Lâm nói.
hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng ở khắp các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa trở vào đến TP.Huế, có nơi mưa trên 500 mm.
Đặc biệt, hoàn lưu gió mạnh từ cấp 6 trở lên trong cơn bão số 10 trải dài 11/21 tỉnh ven biển. Trong đó, khu vực gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị. Khu vực nam Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị (vùng tâm bão ảnh hưởng) là vùng gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14.
"Bão số 10 gây ra đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm: bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn ngập lụt trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi", ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.
Hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9, 0h30 sáng nay bão Bualoi đi vào Biển Đông và đổ bộ Hà Tĩnh với sức gió cấp 11. Bão đã gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 ở Ninh Bình, Thanh Hóa và gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 tại Nghệ An, nam Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị. Thời gian lưu bão trên đất liền là 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.
Bão gây mưa lớn Thanh Hóa - Đà Nẵng với lượng 200-400 mm, riêng Huế 300-600 mm, có nơi trên 600 mm. Trạm Bạch Mã (Huế) ghi nhận mưa lớn nhất 857 mm; tiếp theo là Xuân Bình (Thanh Hóa) 681 mm, Hủa Na (Nghệ An) 595 mm.
Mưa lớn đã gây ra lũ trên nhiều sông. Lúc 13h, lũ sông Chu tại Bái Thượng (Thanh Hóa) trên báo động ba nửa mét, sông Yên tại trạm Chuối trên báo động ba gần một mét, sông Mã tại Hồi Xuân dưới báo động ba 0,78 m. Sông Cả tại Cong Cuông (Nghệ An) trên báo động ba gần 2 m. Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm (Hà Tĩnh) trên báo động ba 0,75 m.
Thủ tướng đã ký công điện chia buồn và yêu cầu các tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có thân nhân bị nạn, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương, huy động nguồn lực tìm kiếm người mất tích, mất liên lạc và khắc phục hậu quả sau bão.
Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ emThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".
Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khănThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba VìThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.
Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.
Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.
Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.
Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCCThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.
Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tíchThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.
Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nướcThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...
Biển Đông lại sắp đón bão số 11?Thời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.
Biển Đông lại sắp đón bão số 11?Thời sự
GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.