Bão số 10 gây thiệt hại rất nghiêm trọng, khiến 19 người chết, 13 người mất tích

Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thống kê đến 19h ngày 29/9, bão số 10 (bão Bualoi) khiến 19 người chết, trong đó 11 người do dông lốc ở Ninh Bình, Hưng Yên. Số còn lại ở Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng (mỗi nơi một người) và Thanh Hóa (2 người) do lũ cuốn, sạt lở đất, ngã khi sửa nhà trong bão.

Trong 13 người mất tích, có 12 người trên ba tàu cá của ngư dân TP HCM tới tránh trú bão ở Quảng Trị và bị sóng đánh chìm tàu. Ngoài ra, còn 8 lao động trên tàu cá ở Gia Lai mất liên lạc khi cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý từ ngày 27/9.

Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bão số 10 cũng làm 82 người bị thương (Lào Cai 2, Quảng Ninh 9, Hải Phòng 9, Hưng Yên 11, Ninh Bình 24, Thanh Hóa 2, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 09, TP. Huế 01).

Gió bão cấp 8-11 khiến hơn 104.000 nhà hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh gần 79.000 nhà; Nghệ An gần 20.000 nhà; 3.370 nhà khác bị ngập, chủ yếu ở Quảng Trị, Nghệ An và 2.700 nhà bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh.

Mưa lớn, nước dâng do bão cũng làm hơn 9.400 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, trong đó Nghệ An lớn nhất với gần 4.000 ha, Hà Tĩnh hơn 1.550 ha. Hơn 1.700 ha thủy sản bị thiệt hại, chủ yếu ở Nghệ An.

10 sự cố đê xảy ra ở ven biển từ Ninh Bình tới TP Huế. Trong đó tại đê Hải Thịnh 3 (Ninh Bình), sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái, sạt lở 20 m, rộng 15 m. Mái đê hữu sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở. Kè Cẩm Nhượng ở Hà Tĩnh bị sóng đánh sạt 50 m. Đê biển Vĩnh Thái ở Quảng Trị bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20 m.

Hàng không đã hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến tại các cảng Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân. Nước dâng cao, chảy xiết tại 163 điểm ngầm tràn trên quốc lộ ở Thanh Hoá, Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Nghệ An khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Hơn 3.400 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị mất điện diện rộng. Hơn 13.000 cây xanh cũng bị gãy đổ, chủ yếu ở Nghệ An.

Dự báo từ 29/9 đến 1/10, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu, sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông: Chu, Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Sự dị thường của bão số 10 gây ra nhiều thiệt hại

Giải thích nguyên nhân vì sao bão chậm suy yếu, thời gian lưu bão kéo dài trên đất liền, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 10 chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới có cường độ rất mạnh ổn định cả vị trí. Do đó, bão số 10 có cường độ, hướng di chuyển, tốc độ rất ổn định.

Tuy nhiên, khi đi vào gần bờ, lúc này tâm bão số 10 đã cách xa trung tâm áp cao cận nhiệt đới nên sức ảnh hưởng giảm dần, đây là nguyên nhân khiến tốc độ bão di chuyển chậm lại. Ngoài ra, khi bão càng gần vào bờ sẽ ma sát với đất liền khiến bão đi chậm hơn so với trên biển.

Cũng theo ông Lâm, một đặc điểm nữa khiến bão số 10 có thời gian gió mạnh, tồn tại lâu trên đất liền là do bão khi vào đất liền chỉ di chuyển dọc theo đường ven biển Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, chứ không đi sâu vào vùng núi. Khi đó, bão số 10 ít có ma sát với địa hình nên suy yếu chậm, thời gian gió bão mạnh kéo dài.

"Sau khi bão di chuyển sang vùng núi phía tây tỉnh Nghệ An để đi sang Lào thì lập tức bão số 10 suy yếu rất nhanh", ông Lâm nói.

hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng ở khắp các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa trở vào đến TP.Huế, có nơi mưa trên 500 mm.

Đặc biệt, hoàn lưu gió mạnh từ cấp 6 trở lên trong cơn bão số 10 trải dài 11/21 tỉnh ven biển. Trong đó, khu vực gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị. Khu vực nam Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị (vùng tâm bão ảnh hưởng) là vùng gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14.

"Bão số 10 gây ra đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm: bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn ngập lụt trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi", ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.

Hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9, 0h30 sáng nay bão Bualoi đi vào Biển Đông và đổ bộ Hà Tĩnh với sức gió cấp 11. Bão đã gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 ở Ninh Bình, Thanh Hóa và gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 tại Nghệ An, nam Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị. Thời gian lưu bão trên đất liền là 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Bão gây mưa lớn Thanh Hóa - Đà Nẵng với lượng 200-400 mm, riêng Huế 300-600 mm, có nơi trên 600 mm. Trạm Bạch Mã (Huế) ghi nhận mưa lớn nhất 857 mm; tiếp theo là Xuân Bình (Thanh Hóa) 681 mm, Hủa Na (Nghệ An) 595 mm.

Mưa lớn đã gây ra lũ trên nhiều sông. Lúc 13h, lũ sông Chu tại Bái Thượng (Thanh Hóa) trên báo động ba nửa mét, sông Yên tại trạm Chuối trên báo động ba gần một mét, sông Mã tại Hồi Xuân dưới báo động ba 0,78 m. Sông Cả tại Cong Cuông (Nghệ An) trên báo động ba gần 2 m. Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm (Hà Tĩnh) trên báo động ba 0,75 m.

Thủ tướng đã ký công điện chia buồn và yêu cầu các tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có thân nhân bị nạn, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương, huy động nguồn lực tìm kiếm người mất tích, mất liên lạc và khắc phục hậu quả sau bão.

