Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý

'Mưa đỏ' và câu chuyện chưa kể của Hứa Vĩ Văn: Nén tâm nhang gửi người cậu ruột liệt sĩ GĐXH - Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê với những phân đoạn tâm lý khó trong phim "Mưa đỏ". Mới đây, anh còn tiết lộ trước khi vào phim, anh đã đến thắp hương cho cậu ruột là liệt sỹ ở nghĩa trang thành phố.

NSƯT Thanh Quý rơi nước mắt xót xa khi xem phim "Mưa đỏ"

Hoàng Long sau vai Sen của "Mưa đỏ" đã nhận được rất nhiều yêu thương từ khán giả. Không chỉ vậy, anh còn nhận được sự yêu quý, trân trọng từ chính các nghệ sĩ tiền bối nhờ vai diễn này.

Ngày 10/9, khi quay phim ở Thanh Hóa, Hoàng Long đã gặp NSƯT Thanh Quý và nhận được những tình cảm yêu thương từ bà. Với nam diễn viên, NSƯT Thanh Quý rất gần gũi và ấm áp với lớp diễn viên trẻ kế cận.

Hoàng Long viết: "U Quý gọi với rất to "chúc mừng con, yêu lắm con ạ" nghe xong tôi phi ra ôm và chào u thì u khóc và cảm ơn chúng tôi". Nam diễn viên tiết lộ bản thân đã "đứng hình" khi nghe NSƯT Thanh Quý nói những lời ấy.

Hình ảnh Hoàng Long bầm dập trên phim trường "Mưa đỏ". Theo các diễn viên chia sẻ, mọi cảnh quay trong phim đều rất chân thật và mang đúng hơi thở của lịch sử. Ảnh: FBNV

Sở dĩ nữ nghệ sĩ gạo cội trải lòng như vậy là vì bà đã xem phim "Mưa đỏ" và có những cảm xúc chân thật. Hoàng Long kể về những lời khen của NSƯT Thanh Quý dành cho anh và toàn bộ ê-kip. Nữ nghệ sĩ gạo cội tâm sự: "10 hôm trước u đi xem phim Mưa đỏ mà đau xót quá, giờ nhìn thấy con và Huy Tít (vai Tấn )Trần Gia Huy mà nước mắt u cứ tuôn rơi, thương xót các con quá. U cũng chúc mừng các con và ê-kíp đã có một sản phẩm ý nghĩa và tuyệt vời đến vậy".

Đáp lại những tâm sự của NSƯT Thanh Quý, Hoàng Long trải lòng: "Con cũng rất hiểu và thấu cảm được cảm xúc trong u, những người đã sinh ra trong thời chiến sẽ thực sự thấy những cơn đau đó rõ ràng hơn, quặn thắt hơn. Con càng hiểu u thương xót các con một thì u thương xót cho những chiến sĩ ngày đó rất nhiều, bởi những cố gắng, nỗ lực, đau thương và mất mát mà thế hệ đi trước đã phải gánh chịu".

Hoàng Long cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì được sinh ra trong hòa bình. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên cũng dành lời cảm ơn đến NSƯT Thanh Quý, anh cũng chia sẻ bản thân cùng thế hệ trẻ hiện tại quá may mắn khi được sinh ra trong thời bình. Cuối cùng, nam diễn viên viết: "Chúng con xin chúc u thật nhiều sức khỏe để có nhiều vai diễn cho thế hệ chúng con học hỏi ạ".

Hoàng Long được đạo diễn Đặng Thái Huyền khen ngợi ra sao?

Về "Mưa đỏ", trong phim có 7 chiến sĩ trong Tiểu đội 1 và nhân vật Sen do Hoàng Long mang một sắc rất riêng biệt. Chi tiết để nhân vật Sen của diễn viên Hoàng Long trở nên khác biệt so với các nhân vật khác trong Tiểu đội 1 chính là ánh mắt sắt lạnh và vũ khí sử dụng. Khác với hình ảnh nhẹ nhàng, cảm xúc của Tú hay vẻ trầm tĩnh của Cường, Sen đại diện tinh thần gan lì, rắn rỏi, chiến đấu không khoan nhượng, lành nghề giữa chiến trường Thành cổ ác liệt. Cả hình thể lẫn biểu cảm của Hoàng Long - diễn viên trưởng thành từ Nhà hát Kịch Tuổi trẻ, hứa hẹn tạo nên những phân đoạn hành động mãn nhãn và cảm xúc nghẹt thở trong phim.

Sen - Hoàng Long (ngoài cùng bìa trái) chụp cùng anh em tiểu đội 1 trong "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Nhận xét về nhân vật Sen, đạo diễn "Mưa đỏ" - NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ với báo chí: "Trong tiểu đội 1, nhân vật người lính nào tôi cũng dụng công để tạo nên hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất. Nhưng với tôi nhân vật Sen khiến tôi ám ảnh nhất. Đây là nhân vật cực kỳ khó diễn và tôi không thể mời một diễn viên tay ngang được. Và Sen cuối cùng được trao cho diễn viên Hoàng Long. Bạn ấy có kỹ thuật diễn rất tốt nếu không nói quá là khủng khiếp.

Nhân vật Sen trong phim có sự can trường của người lính đặc công nhưng cũng không thể chịu nổi sự khốc liệt của chiến tranh. Sen hóa điên không phải vì sức ép của bom đạn đâu mà chính là cái chết của những đồng đội. Nhưng Sen vẫn tỉnh vì anh ta nhận ra rằng người lính sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Sen là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh nhưng cuối cùng người lính đã thức tỉnh trong Sen để Sen vẫn can trường chiến đấu không bỏ rơi đồng đội. Và diễn viên Hoàng Long đã làm rất tốt vai diễn với những trường đoạn cảm xúc lẫn tâm lý phức tạp như vậy".

Hoàng Long hoàn thành xuất sắc vai Sen đúng kỳ vọng của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Và không phụ sự kỳ vọng của mọi người Hoàng Long đã làm tốt một Sen can trường gan lì và gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả yêu phim "Mưa đỏ".



Đạo diễn Đặng Thái Huyền dành lời khen ngợi cho Hoàng Long. Clip: Đỗ Quyên