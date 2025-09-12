Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý

Thứ sáu, 13:04 12/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoàng Long vào vai Sen trong "Mưa đỏ" và được đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng khán giả đánh giá rất cao. Mới đây, anh chia sẻ một bức ảnh hậu trường gây ám ảnh và tiết lộ câu chuyện cùng NSƯT Thanh Quý.

"Mưa đỏ" và câu chuyện chưa kể của Hứa Vĩ Văn: Nén tâm nhang gửi người cậu ruột liệt sĩ'Mưa đỏ' và câu chuyện chưa kể của Hứa Vĩ Văn: Nén tâm nhang gửi người cậu ruột liệt sĩ

GĐXH - Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê với những phân đoạn tâm lý khó trong phim "Mưa đỏ". Mới đây, anh còn tiết lộ trước khi vào phim, anh đã đến thắp hương cho cậu ruột là liệt sỹ ở nghĩa trang thành phố.

NSƯT Thanh Quý rơi nước mắt xót xa khi xem phim "Mưa đỏ"

Hoàng Long sau vai Sen của "Mưa đỏ" đã nhận được rất nhiều yêu thương từ khán giả. Không chỉ vậy, anh còn nhận được sự yêu quý, trân trọng từ chính các nghệ sĩ tiền bối nhờ vai diễn này.

Ngày 10/9, khi quay phim ở Thanh Hóa, Hoàng Long đã gặp NSƯT Thanh Quý và nhận được những tình cảm yêu thương từ bà. Với nam diễn viên, NSƯT Thanh Quý rất gần gũi và ấm áp với lớp diễn viên trẻ kế cận.

Hoàng Long viết: "U Quý gọi với rất to "chúc mừng con, yêu lắm con ạ" nghe xong tôi phi ra ôm và chào u thì u khóc và cảm ơn chúng tôi". Nam diễn viên tiết lộ bản thân đã "đứng hình" khi nghe NSƯT Thanh Quý nói những lời ấy.

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý - Ảnh 2.

Hình ảnh Hoàng Long bầm dập trên phim trường "Mưa đỏ". Theo các diễn viên chia sẻ, mọi cảnh quay trong phim đều rất chân thật và mang đúng hơi thở của lịch sử. Ảnh: FBNV

Sở dĩ nữ nghệ sĩ gạo cội trải lòng như vậy là vì bà đã xem phim "Mưa đỏ" và có những cảm xúc chân thật. Hoàng Long kể về những lời khen của NSƯT Thanh Quý dành cho anh và toàn bộ ê-kip. Nữ nghệ sĩ gạo cội tâm sự: "10 hôm trước u đi xem phim Mưa đỏ mà đau xót quá, giờ nhìn thấy con và Huy Tít (vai Tấn )Trần Gia Huy mà nước mắt u cứ tuôn rơi, thương xót các con quá. U cũng chúc mừng các con và ê-kíp đã có một sản phẩm ý nghĩa và tuyệt vời đến vậy".

Đáp lại những tâm sự của NSƯT Thanh Quý, Hoàng Long trải lòng: "Con cũng rất hiểu và thấu cảm được cảm xúc trong u, những người đã sinh ra trong thời chiến sẽ thực sự thấy những cơn đau đó rõ ràng hơn, quặn thắt hơn. Con càng hiểu u thương xót các con một thì u thương xót cho những chiến sĩ ngày đó rất nhiều, bởi những cố gắng, nỗ lực, đau thương và mất mát mà thế hệ đi trước đã phải gánh chịu".

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý - Ảnh 3.

Hoàng Long cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì được sinh ra trong hòa bình. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên cũng dành lời cảm ơn đến NSƯT Thanh Quý, anh cũng chia sẻ bản thân cùng thế hệ trẻ hiện tại quá may mắn khi được sinh ra trong thời bình. Cuối cùng, nam diễn viên viết: "Chúng con xin chúc u thật nhiều sức khỏe để có nhiều vai diễn cho thế hệ chúng con học hỏi ạ".

Hoàng Long được đạo diễn Đặng Thái Huyền khen ngợi ra sao?

Về "Mưa đỏ", trong phim có 7 chiến sĩ trong Tiểu đội 1 và nhân vật Sen do Hoàng Long mang một sắc rất riêng biệt. Chi tiết để nhân vật Sen của diễn viên Hoàng Long trở nên khác biệt so với các nhân vật khác trong Tiểu đội 1 chính là ánh mắt sắt lạnh và vũ khí sử dụng. Khác với hình ảnh nhẹ nhàng, cảm xúc của Tú hay vẻ trầm tĩnh của Cường, Sen đại diện tinh thần gan lì, rắn rỏi, chiến đấu không khoan nhượng, lành nghề giữa chiến trường Thành cổ ác liệt. Cả hình thể lẫn biểu cảm của Hoàng Long - diễn viên trưởng thành từ Nhà hát Kịch Tuổi trẻ, hứa hẹn tạo nên những phân đoạn hành động mãn nhãn và cảm xúc nghẹt thở trong phim.

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý - Ảnh 4.

Sen - Hoàng Long (ngoài cùng bìa trái) chụp cùng anh em tiểu đội 1 trong "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Nhận xét về nhân vật Sen, đạo diễn "Mưa đỏ" - NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ với báo chí: "Trong tiểu đội 1, nhân vật người lính nào tôi cũng dụng công để tạo nên hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất. Nhưng với tôi nhân vật Sen khiến tôi ám ảnh nhất. Đây là nhân vật cực kỳ khó diễn và tôi không thể mời một diễn viên tay ngang được. Và Sen cuối cùng được trao cho diễn viên Hoàng Long. Bạn ấy có kỹ thuật diễn rất tốt nếu không nói quá là khủng khiếp.

Nhân vật Sen trong phim có sự can trường của người lính đặc công nhưng cũng không thể chịu nổi sự khốc liệt của chiến tranh. Sen hóa điên không phải vì sức ép của bom đạn đâu mà chính là cái chết của những đồng đội. Nhưng Sen vẫn tỉnh vì anh ta nhận ra rằng người lính sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Sen là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh nhưng cuối cùng người lính đã thức tỉnh trong Sen để Sen vẫn can trường chiến đấu không bỏ rơi đồng đội. Và diễn viên Hoàng Long đã làm rất tốt vai diễn với những trường đoạn cảm xúc lẫn tâm lý phức tạp như vậy".

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý - Ảnh 5.

Hoàng Long hoàn thành xuất sắc vai Sen đúng kỳ vọng của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Và không phụ sự kỳ vọng của mọi người Hoàng Long đã làm tốt một Sen can trường gan lì và gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả yêu phim "Mưa đỏ".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền dành lời khen ngợi cho Hoàng Long. Clip: Đỗ Quyên

Bất ngờ nam chính "Mưa đỏ" từng có vai diễn 10 giây trong phim "Mai"Bất ngờ nam chính 'Mưa đỏ' từng có vai diễn 10 giây trong phim 'Mai'

GĐXH - Khoảnh khắc ngắn ngủi 10 giây trong phim "Mai" (2/2024) cũng đủ khiến Đỗ Nhật Hoàng - nam chính "Mưa đỏ" - trở thành diễn viên duy nhất có mặt trong 2 phim đứng đầu BXH phòng vé.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - Hồi tưởng về bộ phim "Lửa trung tuyến", NSND Ngọc Lan đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn và chuyện tình đẹp như mơ với NSND Ngô Mạnh Lân.

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.

"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.

Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 5 giờ trước

Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".

Xem nhiều

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

Giải trí

GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí
Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Thế giới showbiz
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa

Câu chuyện văn hóa
Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top