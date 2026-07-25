Tin sao 25/7: Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau 'sự cố', Ngọc Trinh tiếp tục mặc váy cưới

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Phương Oanh chia sẻ "sự cố" bị trẹo lưng khi cúi xuống bế con, trong khi Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi diện váy cưới.

Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau ' sự cố ' , Ngọc Trinh thu hút với váy cưới - Ảnh 1.

Trưa 25/7, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện váy cưới trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh mới, người đẹp xuất hiện với tạo hình cô dâu thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ, khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng nổi bật.

Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau ' sự cố ' , Ngọc Trinh thu hút với váy cưới - Ảnh 2.

Loạt ảnh được chia sẻ ngay sau khi Ngọc Trinh liên tục có những phát ngôn về chuyện kết hôn, sinh con đầu lòng cũng như hình dung về đám cưới trong tương lai.

Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau ' sự cố ' , Ngọc Trinh thu hút với váy cưới - Ảnh 3.

Lâm Khánh Chi tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi đăng tải bộ ảnh mới đầy quyến rũ. Loạt khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi nhan sắc trẻ trung cùng phong cách ngày càng táo bạo của Lâm Khánh Chi.

Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau ' sự cố ' , Ngọc Trinh thu hút với váy cưới - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ diện thiết kế đầm dạ hội màu hồng đính kết cầu kỳ, nổi bật với phần cổ khoét sâu cùng đường xẻ tà cao, khoe khéo vóc dáng thon gọn.

Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau ' sự cố ' , Ngọc Trinh thu hút với váy cưới - Ảnh 5.

Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ hình ảnh gia đình đã có những ngày đáng nhớ tại Đan Mạch - điểm dừng chân tiếp theo của họ trong chuyến nghỉ hè ở châu Âu. 

Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau ' sự cố ' , Ngọc Trinh thu hút với váy cưới - Ảnh 6.

Con gái Jennifer Phạm thu hút sự chú ý khi chụp ảnh cùng mẹ. Ở tuổi 13, bé Na ra dáng một thiếu nữ xinh xắn và điệu đà với mái tóc đen dài cùng gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau ' sự cố ' , Ngọc Trinh thu hút với váy cưới - Ảnh 7.

Phương Oanh đăng hình ảnh xinh tươi rạng rỡ chú thích tấm hình mặc váy điệu đà: "Trông nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra đang đau tê tái do bị trẹo lưng khi cúi xuống bế con". Nhan sắc của Phương Oanh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng.

Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau ' sự cố ' , Ngọc Trinh thu hút với váy cưới - Ảnh 8.

Cao Minh Đạt và vợ là Trúc Trương đã đưa con gái đi du lịch Vũng Tàu cùng đại gia đình bên ngoại. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của bé sau khi chào đời, mang đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cả gia đình.

(Ảnh FB nhân vật)

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