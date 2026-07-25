Tin sao 25/7: Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau 'sự cố', Ngọc Trinh tiếp tục mặc váy cưới

9 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.