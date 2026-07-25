Tin sao 25/7: Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau 'sự cố', Ngọc Trinh tiếp tục mặc váy cưới

Tin vui của NSND Quốc Hưng ở tuổi 56Giải trí -
GĐXH - TS.NSND Quốc Hưng vinh dự nhận chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Thông tin này đã được bạn bè, đồng nghiệp của anh chia sẻ và gửi lời chúc mừng.
Hà Anh Tuấn gây chú ý trong ngày đặc biệt của Thanh HằngGiải trí -
GĐXH - Mới đây, khoảnh khắc Hà Anh Tuấn xuất hiện rạng rỡ trong sinh nhật tuổi 43 của cô bạn thân Thanh Hằng khiến fan chú ý.
Phương Oanh than thở kêu đau lưng vì bế con gáiGiải trí -
GĐXH - Phương Oanh mới đây đã chia sẻ chuyến nghỉ hè vui vẻ tại Đà Nẵng cùng cặp song sinh. Trong chuyến đi, nữ diễn viên tiết lộ cô bị đau lưng vì bế con gái Jenny.
'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 4 có gì đặc biệt?Giải trí -
GĐXH - Tập 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là bảng đấu Hắc Mã với các đội: Nhà Hoa lửa, Nhà Điện ảnh, Nhà Vinh quy bái tổ và Nhà Soạn nhạc.
Lão Công bị ám sát, băng đảng ma túy tranh giành quyền lựcXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau vụ ám sát trùm ma túy Lão Công, cuộc chiến quyền lực trong băng đảng bùng nổ.
Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.
Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt NamCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.
Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Điện ảnh 2024Câu chuyện văn hóa -
Sau hơn 1 năm đăng quang, Hoa hậu Ngô Lan Anh có cuộc sống khá kín tiếng, tập trung vào công việc cá nhân.
'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.
Lê Phương gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Dòng trạng thái ngắn khi chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã của Lê Phương đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Qua những đổ vỡ, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.