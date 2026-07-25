Jennifer Phạm: 'Có những ngày hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao'

| Giải trí

GĐXH - Trong chuyến du lịch Đan Mạch, Jennifer Phạm nhấn mạnh hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Cô chia sẻ rằng, ký ức quý giá nhất dành cho con trẻ chính là những ngày khám phá thế giới cùng nhau.

Sau hai tháng ở Mỹ, gia đình hoa hậu Jennifer Phạm sang châu Âu nghỉ hè vài tuần trước khi về Việt Nam để ba con trở lại trường học. Bài đăng mới đây nhất, Jennifer Phạm chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng bình yên cùng gia đình ở Đan Mạch.

"Có những ngày hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao... Cả gia đình cùng nhau rời xa phố thị, hít một hơi thật sâu mùi cỏ cây, lắng nghe tiếng chim hót, dạo bước giữa rừng, cưỡi ngựa, bắn cung, hái những trái quả chín mọng và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên nơi vùng ngoại ô Đan Mạch", Jennifer Phạm chia sẻ.

Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 1.

Vợ chồng Jennifer cùng các con đến Đan Mạch.

Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 2.
Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 3.

Theo Jennifer, khi những chiếc điện thoại được đặt xuống, những cuộc trò chuyện nhiều hơn, những tiếng cười trong trẻo hơn và những cái nắm tay cũng trở nên ấm áp hơn.

Theo người đẹp, thiên nhiên luôn có một cách rất kỳ diệu để đưa con người trở về với những điều giản đơn nhất. Khi những chiếc điện thoại được đặt xuống, những cuộc trò chuyện nhiều hơn, những tiếng cười trong trẻo hơn và những cái nắm tay cũng trở nên ấm áp hơn.

"Có lẽ, món quà quý giá nhất dành cho con trẻ không phải là những điều xa hoa, mà là ký ức về những ngày cả gia đình cùng khám phá thế giới, cùng yêu thương nhau và học cách yêu thương muôn loài, trân trọng từng cánh rừng, dòng suối và từng sinh vật nhỏ bé quanh mình.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở cạnh những người mình yêu, giữa một khoảng trời xanh và một trái tim thật an yên", cô nói.

Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 4.
Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 5.
Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 6.

"Có lẽ, món quà quý giá nhất dành cho con trẻ không phải là những điều xa hoa, mà là ký ức về những ngày cả gia đình cùng khám phá thế giới, cùng yêu thương nhau và học cách yêu thương..", nàng hậu bộc bạch.

Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 7.
Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 8.
Jennifer Phạm chia sẻ hạnh phúc giản đơn bên gia đình ở Đan Mạch - Ảnh 9.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô kết hôn với doanh nhân Đức Hải năm 2012, sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Quang Dũng và có con trai Bảo Nam. Vợ chồng cô có 3 con chung là Na (13 tuổi), Nu (10 tuổi), và Nấm (6 tuổi). Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC.

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