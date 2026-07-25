Jennifer Phạm: 'Có những ngày hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao'

Sau hai tháng ở Mỹ, gia đình hoa hậu Jennifer Phạm sang châu Âu nghỉ hè vài tuần trước khi về Việt Nam để ba con trở lại trường học. Bài đăng mới đây nhất, Jennifer Phạm chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng bình yên cùng gia đình ở Đan Mạch.

"Có những ngày hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao... Cả gia đình cùng nhau rời xa phố thị, hít một hơi thật sâu mùi cỏ cây, lắng nghe tiếng chim hót, dạo bước giữa rừng, cưỡi ngựa, bắn cung, hái những trái quả chín mọng và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên nơi vùng ngoại ô Đan Mạch", Jennifer Phạm chia sẻ.

Vợ chồng Jennifer cùng các con đến Đan Mạch.

Theo Jennifer, khi những chiếc điện thoại được đặt xuống, những cuộc trò chuyện nhiều hơn, những tiếng cười trong trẻo hơn và những cái nắm tay cũng trở nên ấm áp hơn.

Theo người đẹp, thiên nhiên luôn có một cách rất kỳ diệu để đưa con người trở về với những điều giản đơn nhất. Khi những chiếc điện thoại được đặt xuống, những cuộc trò chuyện nhiều hơn, những tiếng cười trong trẻo hơn và những cái nắm tay cũng trở nên ấm áp hơn.

"Có lẽ, món quà quý giá nhất dành cho con trẻ không phải là những điều xa hoa, mà là ký ức về những ngày cả gia đình cùng khám phá thế giới, cùng yêu thương nhau và học cách yêu thương muôn loài, trân trọng từng cánh rừng, dòng suối và từng sinh vật nhỏ bé quanh mình.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở cạnh những người mình yêu, giữa một khoảng trời xanh và một trái tim thật an yên", cô nói.

"Có lẽ, món quà quý giá nhất dành cho con trẻ không phải là những điều xa hoa, mà là ký ức về những ngày cả gia đình cùng khám phá thế giới, cùng yêu thương nhau và học cách yêu thương..", nàng hậu bộc bạch.