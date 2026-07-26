Hoa khôi bóng chuyền quê Nghệ An gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Nữ võ sĩ taekwondo gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Nguyễn Thị Kim Châu, nữ sinh ngành tài chính - ngân hàng và võ sĩ taekwondo, đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô chia sẻ về hành trình và ước mơ lan tỏa giá trị tích cực.

Mới đây, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã chia sẻ hồ sơ dự thi của nữ sinh Nguyễn Ngân Hà (sinh năm 2003, quê Nghệ An). Cô là cử nhân Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Ngoài vẻ ngoài xinh xắn, khả năng chơi thể thao giỏi, cô nàng này còn rất "đa - zi - năng". Cô từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2023, đoạt danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền TP Đà Nẵng 2023 và là đảng viên. Trước đó, Ngân Hà là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học, giành huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An môn bóng đá.

Ngân Hà cho biết Hoa hậu Việt Nam là ước mơ từ nhỏ. Sau nhiều năm chuẩn bị, cô quyết định đăng ký dự thi với mong muốn chinh phục thử thách mới và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam giàu tri thức, nhân ái.

"Sân khấu Hoa hậu Việt Nam là ước mơ tôi đã ấp ủ từ khi còn nhỏ. Tại cuộc thi, tôi mong muốn bắt đầu một hành trình mới để tiếp tục thử thách bản thân, không bỏ lỡ cơ hội chinh phục ước mơ và lan tỏa những giá trị về vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Tôi tin rằng mỗi bước tiến đều được tạo nên từ sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng", Ngân Hà chia sẻ.

Hình ảnh của Nguyễn Ngân Hà trước Hoa hậu Việt Nam 2026: