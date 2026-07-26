'Tình địch' của Tăng Thanh Hà trong 'Bỗng dưng muốn khóc' giờ ra sao?

Vương Anh Tú và 14 Casper chia tay 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'Giải trí -
GĐXH - Tập 4 khép lại Công diễn 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", đã có hai "Anh tài" dừng bước nói lời tạm biệt với chương trình.
Trần Vân Anh là người mẫu, diễn viên được biết đến qua vai Ngọc Diệp trong phim Bỗng dưng muốn khóc (2008). Vai phản diện này giúp cô ghi dấu ấn với khán giả. Sau khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều, Vân Anh sang Canada định cư, rời xa làng giải trí và hiện có cuộc sống kín tiếng bên gia đình.
Ảnh: FBNV
GĐXH - Tập 4 khép lại Công diễn 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", đã có hai "Anh tài" dừng bước nói lời tạm biệt với chương trình.
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