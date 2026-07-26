'Tình địch' của Tăng Thanh Hà trong 'Bỗng dưng muốn khóc' giờ ra sao?

Nữ diễn viên cũng hạnh phúc tiết lộ, chồng cô là người đàn ông của gia đình, rất đảm việc nhà, luôn san sẻ với cô trong việc chăm sóc con. Xa Vbiz đã lâu nhưng cuộc sống của Vân Anh vẫn được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc bên gia đình. Những khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Vân Anh khiến bạn bè và khán giả mến mộ cũng vui lây. Dưới các bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả vẫn yêu mến gọi cô là "Ngọc Diệp".