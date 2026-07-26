Nữ diễn viên quê Quảng Ninh, bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô'

Chủ nhật, 16:59 26/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Đinh Ngọc Anh gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ khi vào vai người tình ông trùm ma túy Lão Công trong phim "Lửa trắng".

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 1.

Đinh Ngọc Anh sinh năm 1997, quê ở Quảng Ninh. Cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên múa của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ngọc Anh tham gia làm mẫu ảnh, quay TVC quảng cáo cho nhiều đơn vị. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tham gia đóng MV cho các nghệ sĩ nổi tiếng.

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 2.

Cô từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật và ghi dấu ấn với vai Thị Nở trong nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo”. Tuy nhiên, Đinh Ngọc Anh được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia đóng phim.

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 3.

Đinh Ngọc Anh từng gây sốt khi có lần đầu tiên đóng phim truyền hình với vai Mộc Lam trong bộ phim "Gái ngàn đô". Vai Mộc Lam mang màu sắc gợi cảm, cũng từ đó mà Đinh Ngọc Anh thường được các đạo diễn lựa chọn cho các nhân vật quyến rũ.

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 4.

Đinh Ngọc Anh sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to và nụ cười tươi. Lợi thế nhiều năm theo nghề múa giúp cô có vóc dáng cân đối, bờ vai thanh mảnh, vòng eo gọn cùng thần thái tự tin trước ống kính. 

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 5.

Để giữ được vóc dáng gợi cảm, với chiều cao 1m64, nặng 47kg, nữ diễn viên tiết lộ, hằng ngày thường tập vũ đạo vừa để phục vụ nghệ thuật, vừa giữ được vóc dáng cân đối. Ngoài ra cô cũng đi tập yoga để cải thiện sức khỏe và giữ vững được sự dẻo dai.

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 6.

Ngoài đời, nữ diễn viên thường lựa chọn phong cách thời trang nữ tính, hiện đại với các thiết kế ôm dáng, tôn đường cong. 

Diễn viên Đinh Ngọc Anh tỏa sáng trong vai người tình của ông trùm phim Lửa trắng - Ảnh 1.

Xuất hiện trong những tập đầu của phim “Lửa trắng”, Thảo My - nhân vật người tình của ông trùm do diễn viên Đinh Ngọc Anh đảm nhận gây chú ý nhờ vẻ ngoài quyến rũ cùng những phân cảnh tình tứ với NSƯT Hồ Phong.

Diễn viên Đinh Ngọc Anh tỏa sáng trong vai người tình của ông trùm phim Lửa trắng - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của cô trong bộ váy ôm sát hay trang phục đồ bơi ở bể bơi nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận trên mạng xã hội. Vai diễn người tình của ông trùm giúp Đinh Ngọc Anh được nhiều người biết đến nhưng cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều.

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 7.

Chia sẻ với báo chí, Đinh Ngọc Anh cho rằng, việc xuất hiện trên truyền hình đồng nghĩa sẽ luôn tồn tại những luồng ý kiến khác nhau. Thay vì để tâm đến những bình luận tiêu cực, cô xem đó là góc nhìn của khán giả để nhìn lại bản thân và hoàn thiện hơn trong diễn xuất.

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 8.

Sau những tập đầu gây sốt, vai diễn Thảo My của Đinh Ngọc Anh ít xuất hiện và khán giả thực sự chờ đợi cô trở lại khi bộc lộ bộ mặt thật là tay trong của băng đảng khác "cài cắm", hay là một nhân vật bất ngờ nào đó muốn thâm nhập vào băng đảng của trùm ma túy Lão Công...

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô' - Ảnh 9.

Bộ phim "Lửa trắng" đang được phát sóng trên kênh VTV3 vào 20h các ngày thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần. Bộ phim thuộc dòng phim chính luận giàu tính thời sự, tác phẩm mang đến cho người xem cái nhìn chân thực và căng thẳng về cuộc chiến khốc liệt bài trừ tội phạm ma túy trong xã hội hiện đại, nơi thế giới ngầm tinh vi đang ngày đêm len lỏi vào đời sống của giới trẻ.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

Sắc vóc mỹ nhân đóng người tình của ông trùm trong phim hình sự 'Lửa trắng' - Ảnh 11.Thu Quỳnh và vai diễn đặc biệt trong 'Lửa trắng'

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