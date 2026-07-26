Nữ diễn viên quê Quảng Ninh, bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô'
GĐXH - Diễn viên Đinh Ngọc Anh gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ khi vào vai người tình ông trùm ma túy Lão Công trong phim "Lửa trắng".
Hoa khôi bóng chuyền quê Nghệ An gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Nguyễn Ngân Hà - hoa khôi bóng chuyền quê Nghệ An, tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 với ước mơ lan tỏa vẻ đẹp trí tuệ. Cô từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2023 và giành nhiều giải thưởng thể thao.
Vương Anh Tú và 14 Casper chia tay 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'Giải trí -
GĐXH - Tập 4 khép lại Công diễn 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", đã có hai "Anh tài" dừng bước nói lời tạm biệt với chương trình.
'Tình địch' của Tăng Thanh Hà trong 'Bỗng dưng muốn khóc' giờ ra sao?Giải trí -
GĐXH - Mới đây, diễn viên Vân Anh - người thủ vai Ngọc Diệp, "tình địch" của Tăng Thanh Hà trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc - đã trở về Việt Nam thăm gia đình. Sau 18 năm kể từ khi bộ phim phát sóng, cuộc sống của cô hiện ra sao?
Hoa hậu Việt 26 tuổi mua nhà tặng bố khiến dân mạng ngưỡng mộCâu chuyện văn hóa -
Sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam, mỹ nhân này hạnh phúc khi đã hoàn thành mục tiêu mua căn nhà đầu tiên để đón bố về ở.
Thanh Thảo - Đan Trường hội ngộ tại Mỹ, cách xưng hô sau 30 năm khiến fan ngỡ ngàngGiải trí -
GĐXH - Đan Trường - Thanh Thảo vừa có dịp hội ngộ tại Mỹ. Cặp sao thanh xuân một thời sau 30 năm vẫn gọi nhau là "bố - mẹ" khiến fan bất ngờ.
Jennifer Phạm: 'Có những ngày hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao'Giải trí -
GĐXH - Trong chuyến du lịch Đan Mạch, Jennifer Phạm nhấn mạnh hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Cô chia sẻ rằng, ký ức quý giá nhất dành cho con trẻ chính là những ngày khám phá thế giới cùng nhau.
Tin sao 25/7: Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau 'sự cố', Ngọc Trinh tiếp tục mặc váy cướiGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Phương Oanh chia sẻ "sự cố" bị trẹo lưng khi cúi xuống bế con, trong khi Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi diện váy cưới.
NSND Quốc Hưng được bổ nhiệm Giám đốc Nhạc viện TP.HCMGiải trí -
GĐXH - TS.NSND Quốc Hưng vinh dự nhận chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Thông tin này đã được bạn bè, đồng nghiệp của anh chia sẻ và gửi lời chúc mừng.
Hà Anh Tuấn gây chú ý trong ngày đặc biệt của Thanh HằngGiải trí -
GĐXH - Mới đây, khoảnh khắc Hà Anh Tuấn xuất hiện rạng rỡ trong sinh nhật tuổi 43 của cô bạn thân Thanh Hằng khiến fan chú ý.
Phương Oanh than thở kêu đau lưng vì bế con gáiGiải trí -
GĐXH - Phương Oanh mới đây đã chia sẻ chuyến nghỉ hè vui vẻ tại Đà Nẵng cùng cặp song sinh. Trong chuyến đi, nữ diễn viên tiết lộ cô bị đau lưng vì bế con gái Jenny.