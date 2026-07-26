Nữ diễn viên quê Quảng Ninh, bạn gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng', là diễn viên múa từng đóng 'Gái ngàn đô'

Chia sẻ với báo chí, Đinh Ngọc Anh cho rằng, việc xuất hiện trên truyền hình đồng nghĩa sẽ luôn tồn tại những luồng ý kiến khác nhau. Thay vì để tâm đến những bình luận tiêu cực, cô xem đó là góc nhìn của khán giả để nhìn lại bản thân và hoàn thiện hơn trong diễn xuất.