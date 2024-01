Học ngành gì ra trường được sắp xếp việc làm ngay, mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng?

Trong thời buổi thông tin bùng nổ như hiện nay, những tác động bất lợi của tình trạng thiếu nhân lực rất rõ ràng khi các cuộc tấn công mạng đang ngày càng xuất hiện nhiều và biến đổi nhanh chóng.

Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành an ninh mạng cũng đang rất cần thiết, đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt cho các bạn trẻ có mong muốn được làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Song song với những công nghệ không ngừng thay đổi, cuộc tấn công an ninh mạng cũng không ngừng biến hóa. (Ảnh: TL)

An ninh mạng là gì?

An ninh mạng được hiểu là hoạt động bảo vệ các thông tin, các hệ thống khỏi các cuộc xâm nhập, tấn công kỹ thuật số. Hay nói cách khác, ngành an ninh mạng là ngành sử dụng các biện pháp để chống lại mối đe dọa, xâm nhập bất hợp pháp vào ứng dụng hệ thống.

Tại sao việc kiểm soát An ninh mạng lại vô cùng quan trọng?

Kiểm soát An ninh mạng giúp ngăn chặn hoặc giảm tổn thất do vi phạm

Việc triển khai chiến lược an ninh mạng giúp giảm thiểu nhiều hậu quả không mong muốn của các cuộc tấn công mạng. Theo đó, những cuộc tấn công mạng này có thể ảnh hưởng nhiều đến tình hình quốc gia, tài chính, hoạt động kinh doanh,...

Kiểm soát An ninh mạng giúp mọi người tuân thủ theo quy định

Việc kiểm soát an ninh mạng trong những ngành nghề và khu vực cụ thể phải tuân thủ các yêu cầu quy định để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trước những rủi ro mạng có thể xảy ra.

Ví dụ: Các công ty hoạt động ở nước ngoài phải tuân thủ quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Trong đó, các tổ chức thực hiện những biện pháp an ninh mạng nhằm phù hợp để đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu.

Giảm thiểu các mối đe dọa mạng không ngừng biến hóa

Song song với những công nghệ không ngừng thay đổi, cuộc tấn công an ninh mạng cũng không ngừng biến hóa. Các tội phạm sẽ sử dụng những công cụ mới và nghĩ ra các chiến lược mới để truy cập trái phép vào hệ thống. Các tổ chức vận dụng và nâng cấp các biện pháp an ninh mạng để bắt kịp những công nghệ và công cụ tấn công kỹ thuật số mới và không ngừng biến hóa này.

Các tổ chức vận dụng và nâng cấp các biện pháp an ninh mạng để bắt kịp những công nghệ và công cụ tấn công kỹ thuật số mới và không ngừng biến hóa này.

Mức lương ngành An ninh mạng

Theo khảo sát do trung tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng thực chiến về An Toàn Thông Tin CyberJutsu thực hiện, tại một số doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam, mức lương trung bình của nhân sự an ninh mạng kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm dao động trong khoảng 15 - 40 triệu đồng/tháng, sinh viên mới ra trường lương trung bình 8 - 15 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, với những người giàu kinh nghiệm và có tham gia các chương trình phát hiện lỗ hồng thì mức thu nhập có thể lên đến hàng chục ngàn USD/tháng.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành an ninh mạng được dự đoán sẽ là "quán quân" nhu cầu nhân lực trong khoảng 10 năm tới. Mỗi năm, Việt Nam thiếu hụt khoảng 1 triệu nhân lực. Kỹ sư an ninh mạng là vị trí mà mọi doanh nghiệp đều cần đến, các tập đoàn lớn sẵn sàng chi trả mức lương rất hậu hĩnh để bảo vệ dữ liệu và loại bỏ lỗ hổng trong bảo mật.

Tại một số doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam, mức lương trung bình của nhân sự an ninh mạng kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm dao động trong khoảng 15 - 40 triệu đồng/tháng, (Ảnh: TL)

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) thống kê, hiện có khoảng 50.000 người làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin. Trong khi đó, vào năm 2021, nhu cầu nhân lực ngành này cần đến khoảng 700.000 người.

Do đó, sinh viên khi theo học ngành An ninh mạng sẽ không phải lo lắng quá nhiều về cơ hội việc làm sau khi trường. Tuy nhiên, các bạn sinh viên cũng cần phải có kiến thức vững vàng trong lĩnh vực này và đáp ứng đủ yêu cầu do nhà tuyển dụng đưa ra.

Một số trường đào tạo ngành An ninh mạng

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã đang đào tạo 3 chuyên ngành chính liên quan đến An ninh mạng với mức điểm chuẩn trong năm vừa qua lần lượt là: Ngành An toàn thông tin có điểm chuẩn là 25,6 điểm, Công nghệ thông tin lấy 26,2 điểm và Kỹ thuật điện tử 25 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm 2023, đại học Bách khoa Hà Nội lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành An toàn không gian số là 28,05 điểm với 2 tổ hợp môn xét tuyển A00, A01.

Mức học phí của ngành này được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung, dao động từ 35 - 42 triệu đồng/năm học, học phí sẽ tăng theo từng năm.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng có bộ môn An ninh mạng thuộc ngành Công nghệ thông tin. Năm 2023, trường tuyển sinh 3 chương trình học đối với ngành Công nghệ thông tin với mức điểm chuẩn lần lượt là:

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) 25,86 điểm với tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) 25 điểm khối A00, A01, D28, Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy 26,45 điểm khối A00, A01.

Trường Đại học Duy Tân

Năm 2023, trường Đại học Duy Tân xét ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành An toàn thông tin là 14 điểm với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00, A16, A01, D01. Trong khi đó, năm 2022 cũng lấy mức điểm chuẩn là 14 điểm với tổ hợp môn xét tuyển tương tự.

Ngành An toàn thông tin của trường tuyển sinh theo 3 phương thức:

- Xét kết quả thi THPT,'

- Xét kết quả học bạ THPT

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM)

Năm 2023, Đại học Công nghệ thông tin tuyển sinh ngành An toàn thông tin với mức điểm chuẩn là 26,3 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn A00, A01, D01, D07. Trong khi đó, mức điểm chuẩn năm 2022 của ngành này cao hơn với 26,95 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn tương tự.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức:

- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển,

- Xét tuyển dựa trên điểm thi

- Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Bên cạnh đó, các thí sinh có thể tham khảo thêm các thông tin tuyển sinh và mức điểm chuẩn trúng tuyển những năm gần đây của một số trường có đào tạo ngành An ninh mạng như: Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học FPT, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện An ninh Nhân dân.

Trên đây là một số những thông tin cơ bản về ngành An ninh mạng, các sĩ tử và phụ huynh có thể tham khảo để đưa ra những lựa chọn phù hợp cho con em mình./.

