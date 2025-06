Hơn 100 người bị lừa mua vé Anh trai vượt ngàn chông gai

Tâm điểm của loạt bài viết này là cộng đồng người hâm mộ của anh tài Duy Nhất ( VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất ) mang tên Cây bàng non của anh Duy Nhất. Theo phản ánh, nhiều người hâm mộ đã chuyển khoản cho người quản lý FC Cây bàng non để mua vé nội bộ khu vực Điêng Lên - khu vực sát sân khấu, để có thể tương tác gần nhất với nghệ sĩ.

Do tin tưởng người quản lý có mối quan hệ thân thiết với anh tài Duy Nhất, nhiều người hâm mộ không ngần ngại chuyển khoản mua vé. Số tiền mỗi người chuyển khoản cho người quản lý này dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Người hâm mộ lên tiếng đòi quản lý trang Cây bàng non trả tiền mua vé.

Có người cho biết đã chuyển khoản 25,6 triệu đồng để mua vé hộ bạn bè, trong khi người khác nói đã mất 16,4 triệu đồng. Ước tính có khoảng hơn 100 người bị ảnh hưởng, con số thiệt hại lên tới gần 400 triệu đồng.

Nhiều khán giả yêu cầu người quản lý giải thích về vụ việc. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích, người này lại chọn cách im lặng và khóa fanpage. Đến đêm 10/6, trước áp lực dư luận, người quản lý này đã đăng bài lên tiếng. Theo đó, người này cho biết mình chỉ là trung gian, gom vé giúp người hâm mộ và đã chuyển toàn bộ 144 vé đặt mua cho một người tên T. - được cho là quản lý của fanpage Dustin on the go.

MC, YouTuber Dustin Nguyễn bất ngờ bị réo tên.

Hiện tại, cả hai đã mất liên lạc, dù T. nhiều lần hứa hẹn giao vé vào các ngày 7 và 10/6. Quản lý FC Cây bàng non cho biết đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, đồng thời liên lạc MC, YouTuber Dustin Phúc Nguyễn - chủ kênh Dustin on the go - nhờ hỗ trợ tìm người.

Rạng sáng ngày 11/6, fanpage Dustin on the go đăng tải thông báo chính thức cho biết đang tiếp nhận thông tin về việc có cá nhân mạo danh kênh để thực hiện hành vi lừa đảo . Đại diện kênh cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra và sẽ phản hồi khi có kết luận chính thức.

MC Dustin Phúc Nguyễn khẳng định sẽ làm hết mình để giải quyết câu chuyện không đáng có này. Anh khẳng định sẽ trình báo công an để đi đến cùng sự việc. Vụ việc có tính nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người, vì vậy, MC Dustin mong muốn có khán giả cho mình thời gian để xử lý. Anh nhấn mạnh sẽ thông tin tới khán giả ngay khi có kết quả.

VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất nhanh chóng phản hồi về vụ việc.

VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất cũng phản hồi về vụ việc: "Sau khi tôi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, được các bạn yêu thích và lập ra trang Cây bàng non của Duy Nhất để ủng hộ tôi ở những đêm concert. Các bạn đặt vé với một bạn nào đó trong nhóm này để mua vé xem concert Day 5, Day 6, trả tiền rồi nhưng lại không nhận được vé. Số lượng vé cũng khá nhiều và mọi người cũng đang tìm cách liên lạc với bạn đó mà không được".

Anh tài Duy Nhất cũng mong người hâm luôn tỉnh táo để không bị kẻ xấu lợi dụng. Đến trưa 11/6, quản lý trang Cây bàng non cho biết vẫn tiếp tục giải trình với cơ quan chức năng về vụ việc và mong T. nhanh chóng phản hồi về vụ việc.