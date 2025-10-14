Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đê ở Bắc Ninh sạt lở, sủi đùn; tỉnh công bố tình huống khẩn cấp với 27 sự cố đê điều, tổng chiều dài hơn 12km.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với 27 sự cố đê điều phát sinh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.
Theo quyết định, các sự cố có tổng chiều dài hơn 12,8km, nằm trên các tuyến đê trọng yếu gồm: tả Thương, hữu Thương, tả Cầu, hữu Cầu, hữu Cà Lồ và nhiều tuyến đê bối khác trong tỉnh.
Trên tuyến đê tả Cầu (đoạn K2+00 – K54+050) qua các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, phường Vân Hà xuất hiện hiện tượng sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt, Trạm bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) bị ngập nhà máy. Tuyến hữu Cầu tại đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) cũng ghi nhận sự cố tràn đê.
Tuyến hữu Thương (K0+00 – K35+045) qua các xã, phường Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong xuất hiện tràn, sủi đùn, sạt trượt mái đê; đoạn K2+600 – K16+530 qua Mỹ Thái, Tân Tiến, Bắc Giang có thẩm lậu mái và chân đê.
Một số tuyến đê bối tại Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn… cũng bị tràn, sạt lở nghiêm trọng. Ở xã Tam Giang, đoạn K13+200 – K13+500 xuất hiện tràn cục bộ, lỗ rò, thẩm lậu toàn tuyến.
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, lũ đặc biệt lớn trên các sông khiến hệ thống đê điều nhiều nơi bị uy hiếp, đe dọa an toàn dân cư, đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông.
Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương liên quan tổ chức ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện gia cố, xử lý sự cố kịp thời.
Đối với các tuyến đê cấp I–III, yêu cầu nâng cao thân đê, làm tầng lọc ngược tại vị trí sủi đùn, đắp hoàn trả cung sạt và che phủ khe nứt. Các cống, kè đã xử lý phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương; nguồn kinh phí tạm thời được trích từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh. Về lâu dài, các ngành chức năng sẽ khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp ổn định, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và thủy lợi.
Chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) - hành khách đi trên xe cho biết: "Khi đang ngủ thì tôi nghe tiếng hô 'xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi'. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, xuống sàn xe. Sau khi xe bị lật, thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài…".
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa đến ngày 15/10.
Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần; Công an TP HCM đã triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang và nhiều người khác sau khi bắt Ngân 98, để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.
Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người bị thương vong.
Liên quan vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu", lãnh đạo UBND xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ việc xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9. Công an xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định.
Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Thời tiết có mưa rào, chuyển mát rõ rệt.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ có trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa từ chiều và đêm 13 - 15/10.
Từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên...
Hai chiếc ô tô 45 chỗ của Công ty vận tải Hoàng Long chở công nhân hợp đồng liên tiếp bị nã đạn vào cửa kính.
