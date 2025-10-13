Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa dầm

Không khí lạnh sắp tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa mát. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ giảm 2-3 độ C, trời chuyển dịu mát.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ 13-15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Các chuyên gia nhận định, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30-50mm/h, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Cơ quan khí tượng sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Học sinh Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên, thông tin trên Người lao động.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, Luật Giáo dục 2019 và Chương trình 2018. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2025.

Thông tư gồm chương trình giáo dục nâng cao của 15 môn học được giảng dạy tại trường THPT chuyên, cụ thể:

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên được xây dựng theo nguyên tắc nâng cao từ chương trình môn học quy định tại Thông tư số 32, không bao gồm các nội dung mở rộng ngoài đơn vị nội dung kiến thức môn học, tiếp cận quốc tế, đổi mới liên tục theo xu hướng tiếp cận của thế giới. Nội dung môn học chứa đựng những chuyên đề tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài, đáp ứng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Thời lượng dành cho dạy học nội dung giáo dục nâng cao các môn chuyên được quy định tại Thông tư, cụ thể: các môn ngữ văn và toán: 70 tiết/năm học; các môn lịch sử, địa lí, vật lí, hóa học, sinh học và tin học: 52 tiết/năm học; các môn ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn và tiếng Nhật: 70 tiết/năm học.

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên có nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn bắt buộc chiếm tỉ lệ khoảng 20% thời lượng chương trình giáo dục nâng cao.

Tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm đối với môn khoa học tự nhiên tại từng chủ đề, đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin và định hướng học sinh chuyên trong khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tăng cường các yêu cầu hướng dẫn tự học, năng lực sáng tạo giải quyết vấn đề và chú trọng những kĩ năng hướng đến phát triển các năng lực tư duy của học sinh theo đặc thù môn học.

Cả nước hiện có 73 trường THPT chuyên trực thuộc quản lý của Sở GD-ĐT địa phương. Tại các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế, thành tích của học sinh các trường chuyên vẫn chiếm đa số trong cơ cấu giải thưởng.

Tìm thấy thi thể nữ sinh đại học mất tích bí ẩn suốt 1 tháng

Theo VTC News, tối 12/10, bà Phạm Thủy cho biết, gia đình tìm thấy thi thể con gái bị mất tích cách đây 1 tháng ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình).

Con gái bà Thuỷ là Bùi Bích Phương (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội, sinh viên Đại học Ngoại ngữ) mất tích từ ngày 11/9.

Thi thể nạn nhân tìm thấy được xác nhận là chị Phương, sau khi kết quả giám định ADN cho thấy trùng khớp.

Khoảng cách thi thể được tìm thấy với địa điểm cuối cùng ghi nhận của nữ sinh khoảng 120km, tính theo đường sông.

Bà Thủy cho hay, kết quả giám định tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, tuy nhiên, gia đình vẫn cho rằng chị Phương bị sát hại. Do đó, bà Thủy đã gửi đơn đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, chiều 11/9, chị Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà Thủy động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không thấy con bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Khoảng 22h ngày 12/9, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội) báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy giấy tờ của con, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái.

Mẹ của nữ sinh cho biết có 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Phương mất liên lạc.

Theo bà, dữ liệu camera xác định chị Phương xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo.

Cùng ngày, bà Thủy nhận được cuộc gọi của một người dân ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ) về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với chị Phương, được tìm thấy từ hôm 13/9.

TPHCM nghiêm cấm CSGT can thiệp xử lý vi phạm giao thông

CSGT TPHCM kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ảnh: Linh An

Phòng CSGT, Công an TPHCM vừa ra quân đợt cao điểm xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn, ma túy, với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhằm lập lại kỷ cương và phòng ngừa TNGT, thông tin trên Vietnamnet.

Đợt cao điểm này được thực hiện từ ngày 11/10 cho đến khi có chỉ đạo mới, với mục tiêu xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện trên tất cả các tuyến, địa bàn, nhưng tập trung vào khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, karaoke, quán bar. Các tuyến đường trọng điểm, liên thông giữa các khu công nghiệp và khu dân cư cũng là địa bàn trọng tâm.

Đặc biệt, CSGT sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm liên tục trong ngày, tăng cường mạnh mẽ trong các khung giờ cao điểm, từ 12h đến 24h.

Phòng CSGT cũng lưu ý tăng cường kiểm tra vào các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ và thời điểm công nhân, người lao động nhận lương (thường từ ngày 10 đến ngày 20 hằng tháng), vì đây là giai đoạn thường phát sinh nhiều vi phạm nồng độ cồn và tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

Việc tuần tra sẽ áp dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang, cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm, đảm bảo khép kín địa bàn.

Song song với việc xử lý nghiêm, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân.

Lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã, phường vận động các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu (kể cả quán "cóc", vỉa hè) ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện.

Đáng chú ý, Phòng CSGT cho biết sẽ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền trực tuyến, xây dựng các clip ngắn, sinh động về tác hại của việc lái xe khi say xỉn, đồng thời đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... nhằm lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu, bia – không lái xe".

Phòng CSGT quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm TT ATGT.

Doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại do mưa lũ được miễn, giảm nhiều loại thuế

Nước lũ sông Cầu lên nhanh từ đêm 8.10 khiến nhiều căn nhà ở thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc, Hà Nội) ngập sâu trong nước. Ảnh: Sóng Hữu

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các Cục Thuế tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện miễn, giảm và gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão số 10, 11 và mưa lũ sau bão, thông tin trên Lao Động.

Theo Cục Thuế, căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản liên quan, người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai bất khả kháng sẽ được xem xét miễn, giảm hoặc gia hạn nhiều khoản thuế.

Doanh nghiệp bị thiệt hại vật chất ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, với mức giảm không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại, đồng thời không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi trừ phần bồi thường (nếu có).

Trường hợp bị tổn thất về tài nguyên do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, doanh nghiệp được miễn hoặc giảm thuế tài nguyên. Nếu đã nộp thuế tài nguyên, số tiền sẽ được hoàn trả hoặc trừ vào kỳ sau.

Doanh nghiệp có thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế được miễn toàn bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; trường hợp thiệt hại từ 20% đến dưới 50% được giảm 50% thuế.

Về tiền thuê đất, doanh nghiệp hoạt động trên 3 năm, thuê đất trả tiền hằng năm để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối sẽ được miễn tiền thuê đất nếu mức thiệt hại từ 40% trở lên; thiệt hại dưới 40% được giảm tương ứng.

Trường hợp phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai, doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh chính sách miễn, giảm, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão lũ còn được gia hạn một phần hoặc toàn bộ số thuế phải nộp trong thời gian tối đa 2 năm. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, hộ và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng do thiên tai được giảm các loại thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên.

Mức giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Với thuế tiêu thụ đặc biệt, mức giảm tối đa 30% trong năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị hư hỏng sau khi trừ phần bồi thường (nếu có). Thuế tài nguyên được giảm tương ứng với khối lượng tài nguyên bị tổn thất; nếu đã nộp thì được hoàn trả hoặc trừ vào kỳ sau.

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị giảm thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong vòng 30 ngày (hoặc tối đa 40 ngày nếu phải kiểm tra thực tế), cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định miễn, giảm hoặc thông báo lý do không đủ điều kiện.

Cục Thuế cũng cho biết hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thiên tai được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 31/12. Trường hợp thiệt hại nặng, thời gian gia hạn có thể lên tới 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Trong thời gian được gia hạn, người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thuế còn nợ.