Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Dự báo thời tiết miền Bắc chuyển mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông mạnh sắp trở lại miền Bắc và Bắc miền Trung.

Dự báo từ chiều nay (13/10), miền Bắc bắt đầu có mưa có thể kéo dài đến ngày 15/10. Trọng tâm mưa lớn là các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, vùng đồng bằng Bắc Bộ và ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 100mm trong vòng 24h.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu từ phía Bắc di chuyển xuống kết hợp với đới gió Đông trên cao. Dù không mạnh bằng đợt hội tụ kinh hướng vừa qua nhưng tổ hợp này vẫn gây ra đợt mưa diện rộng tại khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Dữ liệu phân tích từ cơ quan khí tượng cũng cho thấy, trong vòng một tháng tới, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa dông mạnh từ chiều và kéo dài đến ngày 15/10. Nguy cơ ngập úng các tuyến đường, trũng thấp. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 30-32 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Cà Mau cũng có mưa dông liên tục về chiều tối trong cả tuần tới. Có nơi mưa to đến rất to gây ra ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị. Trong cơn dông tiềm ẩn sấm sét, gió giật mạnh.

Thời tiết tại Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời khá nóng. Mức nhiệt độ phổ biến từ 29-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ không vượt quá 30 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.