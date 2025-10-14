Mới nhất
Hành khách kể lại khoảnh khắc may mắn thoát nạn khi xe khách bị lật ở Lào Cai

Thứ ba, 09:26 14/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) - hành khách đi trên xe cho biết: “Khi đang ngủ thì tôi nghe tiếng hô ‘xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi’. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, xuống sàn xe. Sau khi xe bị lật, thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài…”.

Theo VOV, các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lật xe ở Gia Lai cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 13/10, tại km4+100 tuyến đường tỉnh 172. Khi đó, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.xx chở khoảng 26 hành khách đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình. Khi đến khu vực chân dốc Vần (Km4+100), xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường. 

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bị lật nghiêng, trượt dài, phần đầu xe biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu. Người dân sống gần hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ, cùng lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vongLào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

GĐXH - Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người bị thương vong.

Hành khách kể lại khoảnh khắc may mắn thoát nạn khi xe khách bị lật ở Lào Cai - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Phương - hành khách may mắn thoát nạn khỏi chiếc xe bị lật ở Gia Lai. Ảnh: Đinh Thùy

Là một trong những hành khách đi trên xe, chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) bàng hoàng nhớ lại: "Khi đang ngủ tôi nghe tiếng hô 'xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi'. Tôi giật mình tỉnh dậy, lập tức nhảy khỏi giường, xuống sàn xe và ôm vào chiếc cột giữa. Ngay sau đó xe bị lật. Thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài. Nhìn lại chỗ vừa nằm, kính đã vỡ nát hết".

Chị Giàng Thị Mê (trú tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai để theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, chấn thương khuỷu tay phải, chậu hông kể lại, lúc tai nạn trên xe có đông người: "Rất may tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Tôi đang trên đường ra Bắc Ninh để đi làm nhưng sau vụ việc này thì không đi được nữa".

Một phụ nữ quê ở xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai cho hay, khi chiếc xe đang đổ dốc thì tốc độ tăng rất nhanh, tài xế hô to "mất phanh", chị chỉ kịp nằm rạp xuống sàn. Sau một tiếng va đập lớn, xe bị lật. Khi tỉnh lại, chị thấy mọi người nằm la liệt, nhiều người bất tỉnh, có người kêu cứu. Chị cùng một số hành khách khác đã cố gắng đập cửa, kéo mọi người ra ngoài.

Hành khách kể lại khoảnh khắc may mắn thoát nạn khi xe khách bị lật ở Lào Cai - Ảnh 2.

Hiện trường chiếc xe bị lật. Ảnh: VOV

VietnamNet dẫn báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường tỉnh 172 (xã Việt Hồng, Lào Cai) đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương. Trong đó, 5 người bị thương nặng phải mổ cấp cứu, theo dõi chấn thương sọ não và các đa chấn thương khác.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: Hoàng Thị T (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); Lò Văn H (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Hà Đình N (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).

Lãnh đạo UBND tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, tặng quà, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn tại xã Việt Hồng.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chúc cho các nạn nhân sớm bình phục, ổn định sức khỏe. Đồng thời, đề nghị các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tập trung phương tiện, thuốc để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân với điều kiện tốt nhất.

Theo ông Nguyễn Tiến Chiển (Chủ tịch UBND xã Việt Hồng), qua xác định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách bị mất phanh rồi lao vào ta luy dương bên đường.

L.Vũ (th)
