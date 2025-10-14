Hành khách kể lại khoảnh khắc may mắn thoát nạn khi xe khách bị lật ở Lào Cai
GĐXH - Chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) - hành khách đi trên xe cho biết: “Khi đang ngủ thì tôi nghe tiếng hô ‘xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi’. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, xuống sàn xe. Sau khi xe bị lật, thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài…”.
Theo VOV, các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lật xe ở Gia Lai cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 13/10, tại km4+100 tuyến đường tỉnh 172. Khi đó, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.xx chở khoảng 26 hành khách đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình. Khi đến khu vực chân dốc Vần (Km4+100), xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường.
Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bị lật nghiêng, trượt dài, phần đầu xe biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu. Người dân sống gần hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ, cùng lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài.
Là một trong những hành khách đi trên xe, chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) bàng hoàng nhớ lại: "Khi đang ngủ tôi nghe tiếng hô 'xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi'. Tôi giật mình tỉnh dậy, lập tức nhảy khỏi giường, xuống sàn xe và ôm vào chiếc cột giữa. Ngay sau đó xe bị lật. Thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài. Nhìn lại chỗ vừa nằm, kính đã vỡ nát hết".
Chị Giàng Thị Mê (trú tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai để theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, chấn thương khuỷu tay phải, chậu hông kể lại, lúc tai nạn trên xe có đông người: "Rất may tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Tôi đang trên đường ra Bắc Ninh để đi làm nhưng sau vụ việc này thì không đi được nữa".
Một phụ nữ quê ở xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai cho hay, khi chiếc xe đang đổ dốc thì tốc độ tăng rất nhanh, tài xế hô to "mất phanh", chị chỉ kịp nằm rạp xuống sàn. Sau một tiếng va đập lớn, xe bị lật. Khi tỉnh lại, chị thấy mọi người nằm la liệt, nhiều người bất tỉnh, có người kêu cứu. Chị cùng một số hành khách khác đã cố gắng đập cửa, kéo mọi người ra ngoài.
VietnamNet dẫn báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường tỉnh 172 (xã Việt Hồng, Lào Cai) đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương. Trong đó, 5 người bị thương nặng phải mổ cấp cứu, theo dõi chấn thương sọ não và các đa chấn thương khác.
Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: Hoàng Thị T (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); Lò Văn H (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Hà Đình N (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).
Lãnh đạo UBND tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, tặng quà, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn tại xã Việt Hồng.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chúc cho các nạn nhân sớm bình phục, ổn định sức khỏe. Đồng thời, đề nghị các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tập trung phương tiện, thuốc để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân với điều kiện tốt nhất.
Theo ông Nguyễn Tiến Chiển (Chủ tịch UBND xã Việt Hồng), qua xác định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách bị mất phanh rồi lao vào ta luy dương bên đường.
Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấpThời sự - 8 giờ trước
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đê ở Bắc Ninh sạt lở, sủi đùn; tỉnh công bố tình huống khẩn cấp với 27 sự cố đê điều, tổng chiều dài hơn 12km.
Điểm danh những nơi sẽ có mưa to trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnhThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa đến ngày 15/10.
Tin sáng 14/10: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày; Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98Thời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần; Công an TP HCM đã triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang và nhiều người khác sau khi bắt Ngân 98, để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngàyThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.
Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người bị thương vong.
Tin mới vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”, lãnh đạo UBND xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ việc xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9. Công an xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Thời tiết có mưa rào, chuyển mát rõ rệt.
Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ có trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa từ chiều và đêm 13 - 15/10.
Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyênThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên...
Hai xe 45 chỗ đưa đón công nhân liên tiếp bị bắn vỡ kính, hàng chục người hoảng loạnThời sự - 2 ngày trước
Hai chiếc ô tô 45 chỗ của Công ty vận tải Hoàng Long chở công nhân hợp đồng liên tiếp bị nã đạn vào cửa kính.
Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyênThời sự
GĐXH - Từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên...